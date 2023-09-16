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Магдебург - Эльверсберг 29 Октября прямая трансляция

Стадион: MDCC-Арена - Эрнст-Грубе (Магдебург, Германия), вместимость: 27250
29 Октября 2023 года в 15:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 11-й тур
Магдебург
Эльверсберг

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Магдебург - Эльверсберг, которое состоится 29 Октября 2023 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: MDCC-Арена - Эрнст-Грубе (Магдебург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Магдебург
Магдебург
Эльверсберг
Шпизен-Эльверсберг
Главные тренеры
Германия Кристиан Тиц
Германия Кристиан Тиц
История личных встреч
20.10.2023 Германия - Вторая Бундеслига 10-й тур 2 : 1Магдебург
07.10.2023 Германия - Вторая Бундеслига 9-й тур Магдебург1 : 1
01.10.2023 Германия - Вторая Бундеслига 8-й тур 1 : 0Магдебург
22.09.2023 Германия - Вторая Бундеслига 7-й тур Магдебург1 : 1
16.09.2023 Германия - Вторая Бундеслига 6-й тур 4 : 3Магдебург
20.10.2023 Германия - Вторая Бундеслига 10-й тур Эльверсберг3 : 0
08.10.2023 Германия - Вторая Бундеслига 9-й тур 1 : 1Эльверсберг
01.10.2023 Германия - Вторая Бундеслига 8-й тур Эльверсберг1 : 1
23.09.2023 Германия - Вторая Бундеслига 7-й тур 0 : 2Эльверсберг
16.09.2023 Германия - Вторая Бундеслига 6-й тур Эльверсберг2 : 1

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