Самгурали - Динамо Тб 29 Октября прямая трансляция
29 Октября 2023 года в 14:00 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 31-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Самгурали - Динамо Тб, которое состоится 29 Октября 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 31-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Самгурали
Цхалтубо
Динамо Тб
Тбилиси
История личных встреч
|19.08.2023
|Грузия - Высшая лига
|22-й тур
|5 : 2
|10.05.2023
|Грузия - Высшая лига
|13-й тур
|2 : 1
|13.03.2023
|Грузия - Высшая лига
|4-й тур
|2 : 0
|26.11.2022
|Грузия - Высшая лига
|35-й тур
|1 : 1
|10.09.2022
|Грузия - Высшая лига
|26-й тур
|3 : 0
|16.06.2022
|Грузия - Высшая лига
|17-й тур
|2 : 1
|18.04.2022
|Грузия - Высшая лига
|8-й тур
|0 : 0
|03.10.2021
|Грузия - Высшая лига
|28-й тур
|2 : 2
|23.06.2021
|Грузия - Высшая лига
|19-й тур
|1 : 2
|25.04.2021
|Грузия - Высшая лига
|10-й тур
|2 : 0
|21.10.2023
|Грузия - Высшая лига
|30-й тур
|2 : 1
|08.10.2023
|Грузия - Высшая лига
|29-й тур
|5 : 0
|02.10.2023
|Грузия - Высшая лига
|28-й тур
|2 : 2
|28.09.2023
|Грузия - Высшая лига
|27-й тур
|0 : 3
|24.09.2023
|Грузия - Высшая лига
|26-й тур
|2 : 0
|21.10.2023
|Грузия - Высшая лига
|30-й тур
|0 : 1
|07.10.2023
|Грузия - Высшая лига
|29-й тур
|3 : 2
|03.10.2023
|Грузия - Высшая лига
|28-й тур
|3 : 1
|29.09.2023
|Грузия - Высшая лига
|27-й тур
|1 : 0
|24.09.2023
|Грузия - Высшая лига
|26-й тур
|2 : 2