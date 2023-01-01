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Самгурали - Динамо Тб 29 Октября прямая трансляция

29 Октября 2023 года в 14:00 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 31-й тур
Самгурали
Динамо Тб

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Самгурали - Динамо Тб, которое состоится 29 Октября 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 31-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Самгурали
Цхалтубо
Динамо Тб
Тбилиси
История личных встреч
19.08.2023 Грузия - Высшая лига 22-й тур Динамо Тб5 : 2Самгурали
10.05.2023 Грузия - Высшая лига 13-й тур Самгурали2 : 1Динамо Тб
13.03.2023 Грузия - Высшая лига 4-й тур Динамо Тб2 : 0Самгурали
26.11.2022 Грузия - Высшая лига 35-й тур Самгурали1 : 1Динамо Тб
10.09.2022 Грузия - Высшая лига 26-й тур Динамо Тб3 : 0Самгурали
16.06.2022 Грузия - Высшая лига 17-й тур Самгурали2 : 1Динамо Тб
18.04.2022 Грузия - Высшая лига 8-й тур Динамо Тб0 : 0Самгурали
03.10.2021 Грузия - Высшая лига 28-й тур Самгурали2 : 2Динамо Тб
23.06.2021 Грузия - Высшая лига 19-й тур Динамо Тб1 : 2Самгурали
25.04.2021 Грузия - Высшая лига 10-й тур Самгурали2 : 0Динамо Тб
21.10.2023 Грузия - Высшая лига 30-й тур 2 : 1Самгурали
08.10.2023 Грузия - Высшая лига 29-й тур Самгурали5 : 0
02.10.2023 Грузия - Высшая лига 28-й тур Самгурали2 : 2
28.09.2023 Грузия - Высшая лига 27-й тур Самгурали0 : 3
24.09.2023 Грузия - Высшая лига 26-й тур 2 : 0Самгурали
21.10.2023 Грузия - Высшая лига 30-й тур Динамо Тб0 : 1
07.10.2023 Грузия - Высшая лига 29-й тур 3 : 2Динамо Тб
03.10.2023 Грузия - Высшая лига 28-й тур Динамо Тб3 : 1
29.09.2023 Грузия - Высшая лига 27-й тур Динамо Тб1 : 0
24.09.2023 Грузия - Высшая лига 26-й тур 2 : 2Динамо Тб

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