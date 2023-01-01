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Гагра - Торпедо Кт 29 Октября прямая трансляция

29 Октября 2023 года в 17:00 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 31-й тур
Гагра
Торпедо Кт

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гагра - Торпедо Кт, которое состоится 29 Октября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 31-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гагра
Гагра
Торпедо Кт
Кутаиси
История личных встреч
20.08.2023 Грузия - Высшая лига 22-й тур Торпедо Кт4 : 1Гагра
10.05.2023 Грузия - Высшая лига 13-й тур Гагра0 : 0Торпедо Кт
12.03.2023 Грузия - Высшая лига 4-й тур Торпедо Кт3 : 1Гагра
11.11.2022 Грузия - Высшая лига 34-й тур Торпедо Кт0 : 1Гагра
06.09.2022 Грузия - Высшая лига 25-й тур Гагра0 : 2Торпедо Кт
26.05.2022 Грузия - Высшая лига 16-й тур Торпедо Кт1 : 0Гагра
10.04.2022 Грузия - Высшая лига 7-й тур Гагра0 : 2Торпедо Кт
21.10.2023 Грузия - Высшая лига 30-й тур 0 : 1Гагра
08.10.2023 Грузия - Высшая лига 29-й тур Гагра4 : 1
02.10.2023 Грузия - Высшая лига 28-й тур 2 : 2Гагра
27.09.2023 Грузия - Высшая лига 27-й тур Гагра1 : 0
23.09.2023 Грузия - Высшая лига 26-й тур 3 : 1Гагра
21.10.2023 Грузия - Высшая лига 30-й тур Торпедо Кт2 : 0
07.10.2023 Грузия - Высшая лига 29-й тур 0 : 1Торпедо Кт
03.10.2023 Грузия - Высшая лига 28-й тур Торпедо Кт5 : 0
28.09.2023 Грузия - Высшая лига 27-й тур Торпедо Кт0 : 3
23.09.2023 Грузия - Высшая лига 26-й тур 0 : 0Торпедо Кт

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