Гагра - Торпедо Кт 29 Октября прямая трансляция
29 Октября 2023 года в 17:00 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 31-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гагра - Торпедо Кт, которое состоится 29 Октября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 31-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гагра
Гагра
Торпедо Кт
Кутаиси
История личных встреч
|20.08.2023
|Грузия - Высшая лига
|22-й тур
|4 : 1
|10.05.2023
|Грузия - Высшая лига
|13-й тур
|0 : 0
|12.03.2023
|Грузия - Высшая лига
|4-й тур
|3 : 1
|11.11.2022
|Грузия - Высшая лига
|34-й тур
|0 : 1
|06.09.2022
|Грузия - Высшая лига
|25-й тур
|0 : 2
|26.05.2022
|Грузия - Высшая лига
|16-й тур
|1 : 0
|10.04.2022
|Грузия - Высшая лига
|7-й тур
|0 : 2
|21.10.2023
|Грузия - Высшая лига
|30-й тур
|0 : 1
|08.10.2023
|Грузия - Высшая лига
|29-й тур
|4 : 1
|02.10.2023
|Грузия - Высшая лига
|28-й тур
|2 : 2
|27.09.2023
|Грузия - Высшая лига
|27-й тур
|1 : 0
|23.09.2023
|Грузия - Высшая лига
|26-й тур
|3 : 1
|21.10.2023
|Грузия - Высшая лига
|30-й тур
|2 : 0
|07.10.2023
|Грузия - Высшая лига
|29-й тур
|0 : 1
|03.10.2023
|Грузия - Высшая лига
|28-й тур
|5 : 0
|28.09.2023
|Грузия - Высшая лига
|27-й тур
|0 : 3
|23.09.2023
|Грузия - Высшая лига
|26-й тур
|0 : 0