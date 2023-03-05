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Окжетпес - Мактаарал 29 Октября прямая трансляция

29 Октября 2023 года в 14:00 (+03:00). Казахстан - Премьер-лига, 26-й тур
Окжетпес
Мактаарал

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Окжетпес - Мактаарал, которое состоится 29 Октября 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан - Премьер-лига, 26-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Окжетпес
Кокшетау
Мактаарал
Атакент
История личных встреч
05.03.2023 Казахстан - Премьер-лига 1-й тур Мактаарал0 : 1Окжетпес
22.10.2023 Казахстан - Премьер-лига 25-й тур Окжетпес1 : 1
01.10.2023 Казахстан - Премьер-лига 24-й тур 1 : 2Окжетпес
27.09.2023 Казахстан - Премьер-лига 18-й тур 5 : 2Окжетпес
24.09.2023 Казахстан - Премьер-лига 23-й тур Окжетпес0 : 0
15.09.2023 Казахстан - Премьер-лига 22-й тур 0 : 1Окжетпес
21.10.2023 Казахстан - Премьер-лига 25-й тур Мактаарал2 : 1
05.10.2023 Казахстан - Премьер-лига 17-й тур Мактаарал1 : 1
01.10.2023 Казахстан - Премьер-лига 24-й тур 2 : 0Мактаарал
27.09.2023 Казахстан - Премьер-лига 18-й тур 1 : 0Мактаарал
23.09.2023 Казахстан - Премьер-лига 23-й тур Мактаарал2 : 0

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