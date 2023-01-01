Шахтёр Крг - Астана 29 Октября прямая трансляция
29 Октября 2023 года в 14:00 (+03:00). Казахстан - Премьер-лига, 26-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шахтёр Крг - Астана, которое состоится 29 Октября 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан - Премьер-лига, 26-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шахтёр Крг
Караганда
Астана
Астана
История личных встреч
|04.03.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 1
|06.11.2022
|Казахстан - Премьер-лига
|26-й тур
|2 : 3
|05.03.2022
|Казахстан - Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 3 Т
|02.07.2021
|Казахстан - Премьер-лига
|19-й тур
|4 : 3
|23.04.2021
|Казахстан - Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 1
|21.11.2020
|Казахстан - Премьер-лига
|19-й тур
|3 : 1
|20.09.2020
|Казахстан - Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 1
|15.09.2019
|Казахстан - Премьер-лига
|26-й тур
|2 : 1
|04.08.2019
|Казахстан - Премьер-лига
|21-й тур
|1 : 0
|19.05.2019
|Казахстан - Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 2
|22.10.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|25-й тур
|3 : 1
|30.09.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|24-й тур
|2 : 1
|23.09.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|23-й тур
|0 : 0
|17.09.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|22-й тур
|2 : 2
|26.08.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|21-й тур
|3 : 1
|26.10.2023
|Лига конференций
|Группа C. 3-й тур
|1 : 2
|21.10.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|25-й тур
|2 : 1
|05.10.2023
|Лига конференций
|Группа C. 2-й тур
|1 : 2
|30.09.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|24-й тур
|2 : 0
|27.09.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|18-й тур
|5 : 2