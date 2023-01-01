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Шахтёр Крг - Астана 29 Октября прямая трансляция

29 Октября 2023 года в 14:00 (+03:00). Казахстан - Премьер-лига, 26-й тур
Шахтёр Крг
Астана

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шахтёр Крг - Астана, которое состоится 29 Октября 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан - Премьер-лига, 26-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шахтёр Крг
Караганда
Астана
Астана
История личных встреч
04.03.2023 Казахстан - Премьер-лига 1-й тур Астана2 : 1Шахтёр Крг
06.11.2022 Казахстан - Премьер-лига 26-й тур Шахтёр Крг2 : 3Астана
05.03.2022 Казахстан - Премьер-лига 1-й тур Астана0 : 3 ТШахтёр Крг
02.07.2021 Казахстан - Премьер-лига 19-й тур Астана4 : 3Шахтёр Крг
23.04.2021 Казахстан - Премьер-лига 7-й тур Шахтёр Крг0 : 1Астана
21.11.2020 Казахстан - Премьер-лига 19-й тур Шахтёр Крг3 : 1Астана
20.09.2020 Казахстан - Премьер-лига 9-й тур Астана1 : 1Шахтёр Крг
15.09.2019 Казахстан - Премьер-лига 26-й тур Астана2 : 1Шахтёр Крг
04.08.2019 Казахстан - Премьер-лига 21-й тур Шахтёр Крг1 : 0Астана
19.05.2019 Казахстан - Премьер-лига 11-й тур Астана1 : 2Шахтёр Крг
22.10.2023 Казахстан - Премьер-лига 25-й тур 3 : 1Шахтёр Крг
30.09.2023 Казахстан - Премьер-лига 24-й тур Шахтёр Крг2 : 1
23.09.2023 Казахстан - Премьер-лига 23-й тур 0 : 0Шахтёр Крг
17.09.2023 Казахстан - Премьер-лига 22-й тур Шахтёр Крг2 : 2
26.08.2023 Казахстан - Премьер-лига 21-й тур 3 : 1Шахтёр Крг
26.10.2023 Лига конференций Группа C. 3-й тур 1 : 2Астана
21.10.2023 Казахстан - Премьер-лига 25-й тур Астана2 : 1
05.10.2023 Лига конференций Группа C. 2-й тур Астана1 : 2
30.09.2023 Казахстан - Премьер-лига 24-й тур 2 : 0Астана
27.09.2023 Казахстан - Премьер-лига 18-й тур Астана5 : 2

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