Аксу - Тобол 29 Октября прямая трансляция
29 Октября 2023 года в 12:00 (+03:00). Казахстан - Премьер-лига, 26-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аксу - Тобол, которое состоится 29 Октября 2023 года в 12:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан - Премьер-лига, 26-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аксу
Павлодар
Тобол
Костанай
История личных встреч
|04.03.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|1-й тур
|3 : 1
|08.10.2022
|Казахстан - Премьер-лига
|22-й тур
|3 : 0
|07.05.2022
|Казахстан - Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 0
|21.10.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|25-й тур
|4 : 1
|01.10.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|24-й тур
|2 : 0
|23.09.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|23-й тур
|2 : 0
|15.09.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|22-й тур
|0 : 1
|27.08.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|21-й тур
|1 : 0
|21.10.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 1
|05.10.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|17-й тур
|1 : 1
|30.09.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|24-й тур
|2 : 1
|27.09.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 1
|24.09.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 2