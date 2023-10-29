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Аксу - Тобол 29 Октября прямая трансляция

29 Октября 2023 года в 12:00 (+03:00). Казахстан - Премьер-лига, 26-й тур
Аксу
Тобол

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аксу - Тобол, которое состоится 29 Октября 2023 года в 12:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан - Премьер-лига, 26-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аксу
Павлодар
Тобол
Костанай
История личных встреч
04.03.2023 Казахстан - Премьер-лига 1-й тур Тобол3 : 1Аксу
08.10.2022 Казахстан - Премьер-лига 22-й тур Аксу3 : 0Тобол
07.05.2022 Казахстан - Премьер-лига 10-й тур Тобол2 : 0Аксу
21.10.2023 Казахстан - Премьер-лига 25-й тур 4 : 1Аксу
01.10.2023 Казахстан - Премьер-лига 24-й тур Аксу2 : 0
23.09.2023 Казахстан - Премьер-лига 23-й тур 2 : 0Аксу
15.09.2023 Казахстан - Премьер-лига 22-й тур Аксу0 : 1
27.08.2023 Казахстан - Премьер-лига 21-й тур 1 : 0Аксу
21.10.2023 Казахстан - Премьер-лига 25-й тур Тобол1 : 1
05.10.2023 Казахстан - Премьер-лига 17-й тур 1 : 1Тобол
30.09.2023 Казахстан - Премьер-лига 24-й тур 2 : 1Тобол
27.09.2023 Казахстан - Премьер-лига 15-й тур 1 : 1Тобол
24.09.2023 Казахстан - Премьер-лига 23-й тур Тобол1 : 2

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