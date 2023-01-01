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Баффало Сэйбрз - Колорадо Эвеланш 29 Октября прямая трансляция

Стадион: Кибэнк-центр (Баффало, США), вместимость: 19070
29 Октября 2023 года в 20:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Баффало Сэйбрз
Колорадо Эвеланш

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Баффало Сэйбрз - Колорадо Эвеланш, которое состоится 29 Октября 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Кибэнк-центр (Баффало, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Баффало Сэйбрз
Баффало
Колорадо Эвеланш
Денвер
Главные тренеры
США Дон Гранато
Канада Джаред Беднар
История личных встреч
16.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш2 : 4Баффало Сэйбрз
02.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз4 : 6Колорадо Эвеланш
19.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз3 : 5Колорадо Эвеланш
31.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш4 : 1Баффало Сэйбрз
27.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш3 : 2Баффало Сэйбрз
05.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз1 : 6Колорадо Эвеланш
09.03.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш3 : 0Баффало Сэйбрз
12.10.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз1 : 6Колорадо Эвеланш
12.02.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз4 : 5Колорадо Эвеланш
06.12.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш2 : 4Баффало Сэйбрз
28.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 4Баффало Сэйбрз
25.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 6Баффало Сэйбрз
24.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз1 : 3
22.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз3 : 1
20.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз3 : 4
27.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 0Колорадо Эвеланш
25.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 7Колорадо Эвеланш
22.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш6 : 4
20.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш4 : 0
18.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 4Колорадо Эвеланш

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