Баффало Сэйбрз - Колорадо Эвеланш 29 Октября прямая трансляция
Стадион: Кибэнк-центр (Баффало, США), вместимость: 19070
29 Октября 2023 года в 20:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Баффало Сэйбрз - Колорадо Эвеланш, которое состоится 29 Октября 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Кибэнк-центр (Баффало, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Баффало Сэйбрз
Баффало
Колорадо Эвеланш
Денвер
Главные тренеры
|Дон Гранато
|Джаред Беднар
История личных встреч
|16.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|02.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 6
|19.02.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|31.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|27.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|05.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 6
|09.03.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 0
|12.10.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 6
|12.02.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5
|06.12.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|28.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4
|25.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 6
|24.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|22.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|20.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|27.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|25.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 7
|22.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 4
|20.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|18.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4