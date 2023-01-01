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Гранада - Вильярреал 30 Октября прямая трансляция

Стадион: Нуэво Лос-Карменес (Гранада, Испания), вместимость: 23014
30 Октября 2023 года в 23:00 (+03:00). Испания - Примера, 11-й тур
Главный судья: Хавьер Иглесиас Вильянуэва (Испания);
Гранада
Вильярреал

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гранада - Вильярреал, которое состоится 30 Октября 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Нуэво Лос-Карменес (Гранада, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гранада
Гранада
Вильярреал
Вильярреал
13 Португалия вр Андре Феррейра
12 Испания зщ Рикард Санчес
28 Испания зщ Рауль Торренте
14 Испания зщ Игнаси Микель
15 Испания зщ Карлос Нева
33 Испания зщ Альваро Фернандес
20 Испания пз Серхио Риус
24 Испания пз Гонсало Вильяр дель Фрайле
21 Испания пз Оскар Мелендо
26 Испания нп Брайан Сарагоса
11 Албания нп Мюрто Узуни
13 Швеция вр Филип Йоргенсен
17 Испания зщ Кико Фемения
23 Алжир зщ Айсса Манди
3 Испания зщ Рауль Альбиоль
5 Испания зщ Хорхе Куэнка
18 Испания зщ Альберто Морено
6 Франция пз Этьен Капу
4 Испания пз Сантьяго Комесанья
16 Испания пз Алекс Баэна
7 Испания нп Херар Морено
11 Норвегия нп Александр Сёрлот
Главные тренеры
Испания Пако Лопес
Испания Энрике Сетьен
Испания Хосе Пачета
История личных встреч
19.02.2022 Испания - Примера 25-й тур Гранада1 : 4Вильярреал
16.08.2021 Испания - Примера 1-й тур Вильярреал0 : 0Гранада
03.04.2021 Испания - Примера 29-й тур Гранада0 : 3Вильярреал
20.01.2021 Испания - Примера 19-й тур Вильярреал2 : 2Гранада
19.06.2020 Испания - Примера 30-й тур Гранада0 : 1Вильярреал
17.08.2019 Испания - Примера 1-й тур Вильярреал4 : 4Гранада
28.01.2017 Испания - Примера 20-й тур Вильярреал2 : 0Гранада
20.08.2016 Испания - Примера 1-й тур Гранада1 : 1Вильярреал
30.01.2016 Испания - Примера 22-й тур Вильярреал1 : 0Гранада
13.09.2015 Испания - Примера 3-й тур Гранада1 : 3Вильярреал
20.10.2023 Испания - Примера 10-й тур 2 : 0Гранада
08.10.2023 Испания - Примера 9-й тур Гранада2 : 2
01.10.2023 Испания - Примера 8-й тур 3 : 3Гранада
28.09.2023 Испания - Примера 7-й тур Гранада1 : 1
24.09.2023 Испания - Примера 6-й тур 1 : 0Гранада
22.10.2023 Испания - Примера 10-й тур Вильярреал1 : 1
08.10.2023 Испания - Примера 9-й тур Вильярреал1 : 2
05.10.2023 Лига Европы Группа F. 2-й тур Вильярреал1 : 0
30.09.2023 Испания - Примера 8-й тур 0 : 0Вильярреал
27.09.2023 Испания - Примера 7-й тур Вильярреал1 : 2

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