Гранада - Вильярреал 30 Октября прямая трансляция
Стадион: Нуэво Лос-Карменес (Гранада, Испания), вместимость: 23014
30 Октября 2023 года в 23:00 (+03:00). Испания - Примера, 11-й тур
Главный судья: Хавьер Иглесиас Вильянуэва (Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гранада - Вильярреал, которое состоится 30 Октября 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Нуэво Лос-Карменес (Гранада, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гранада
Гранада
Вильярреал
Вильярреал
|13
|вр
|Андре Феррейра
|12
|зщ
|Рикард Санчес
|28
|зщ
|Рауль Торренте
|14
|зщ
|Игнаси Микель
|15
|зщ
|Карлос Нева
|33
|зщ
|Альваро Фернандес
|20
|пз
|Серхио Риус
|24
|пз
|Гонсало Вильяр дель Фрайле
|21
|пз
|Оскар Мелендо
|26
|нп
|Брайан Сарагоса
|11
|нп
|Мюрто Узуни
|13
|вр
|Филип Йоргенсен
|17
|зщ
|Кико Фемения
|23
|зщ
|Айсса Манди
|3
|зщ
|Рауль Альбиоль
|5
|зщ
|Хорхе Куэнка
|18
|зщ
|Альберто Морено
|6
|пз
|Этьен Капу
|4
|пз
|Сантьяго Комесанья
|16
|пз
|Алекс Баэна
|7
|нп
|Херар Морено
|11
|нп
|Александр Сёрлот
Главные тренеры
|Пако Лопес
|Энрике Сетьен
|Хосе Пачета
История личных встреч
|19.02.2022
|Испания - Примера
|25-й тур
|1 : 4
|16.08.2021
|Испания - Примера
|1-й тур
|0 : 0
|03.04.2021
|Испания - Примера
|29-й тур
|0 : 3
|20.01.2021
|Испания - Примера
|19-й тур
|2 : 2
|19.06.2020
|Испания - Примера
|30-й тур
|0 : 1
|17.08.2019
|Испания - Примера
|1-й тур
|4 : 4
|28.01.2017
|Испания - Примера
|20-й тур
|2 : 0
|20.08.2016
|Испания - Примера
|1-й тур
|1 : 1
|30.01.2016
|Испания - Примера
|22-й тур
|1 : 0
|13.09.2015
|Испания - Примера
|3-й тур
|1 : 3
|20.10.2023
|Испания - Примера
|10-й тур
|2 : 0
|08.10.2023
|Испания - Примера
|9-й тур
|2 : 2
|01.10.2023
|Испания - Примера
|8-й тур
|3 : 3
|28.09.2023
|Испания - Примера
|7-й тур
|1 : 1
|24.09.2023
|Испания - Примера
|6-й тур
|1 : 0
|22.10.2023
|Испания - Примера
|10-й тур
|1 : 1
|08.10.2023
|Испания - Примера
|9-й тур
|1 : 2
|05.10.2023
|Лига Европы
|Группа F. 2-й тур
|1 : 0
|30.09.2023
|Испания - Примера
|8-й тур
|0 : 0
|27.09.2023
|Испания - Примера
|7-й тур
|1 : 2