Эмполи - Аталанта 30 Октября прямая трансляция
Стадион: Карло Кастеллани (Эмполи, Италия), вместимость: 19847
30 Октября 2023 года в 20:30 (+03:00). Италия - Серия А, 10-й тур
Главный судья: Лука Массими (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эмполи - Аталанта, которое состоится 30 Октября 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Карло Кастеллани (Эмполи, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эмполи
Эмполи
Аталанта
Бергамо
|99
|вр
|Этрит Бериша
|24
|зщ
|Тайронн Эбюэхи
|4
|зщ
|Себастьян Валюкевич
|33
|зщ
|Себастьяно Луперто
|13
|зщ
|Либерато Кэкачей
|18
|пз
|Рэзван Марин
|5
|пз
|Альберто Грасси
|29
|пз
|Юссеф Мале
|20
|пз
|Маттео Канчелльери
|28
|нп
|Николо Камбьяги
|9
|нп
|Франческо Капуто
|1
|вр
|Хуан Муссо
|42
|зщ
|Джорджио Скальвини
|19
|зщ
|Берат Джимсити
|23
|зщ
|Сеад Колашинац
|3
|зщ
|Эмиль Хольм
|22
|зщ
|Маттео Руджери
|15
|пз
|Мартен де Рон
|13
|пз
|Эдерсон
|17
|пз
|Шарль Де Кетеларе
|90
|нп
|Джанлука Скамакка
|11
|нп
|Адемола Лукман
Главные тренеры
|Аурелио Андреацолли
|Джан Пьеро Гасперини
История личных встреч
|17.03.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 27-й тур
|2 : 1
|30.10.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 12-й тур
|0 : 2
|21.05.2022
|Италия - Серия А
|38-й тур
|0 : 1
|17.10.2021
|Италия - Серия А
|8-й тур
|1 : 4
|15.04.2019
|Италия - Серия А
|32-й тур
|0 : 0
|25.11.2018
|Италия - Серия А
|13-й тур
|3 : 2
|21.05.2017
|Италия - Серия А
|37-й тур
|0 : 1
|20.12.2016
|Италия - Серия А
|18-й тур
|2 : 1
|07.02.2016
|Италия - Серия А
|24-й тур
|0 : 0
|24.09.2015
|Италия - Серия А
|5-й тур
|0 : 1
|23.10.2023
|Италия - Серия А
|9-й тур
|0 : 2
|06.10.2023
|Италия - Серия А
|8-й тур
|0 : 0
|01.10.2023
|Италия - Серия А
|7-й тур
|3 : 0
|27.09.2023
|Италия - Серия А
|6-й тур
|1 : 0
|24.09.2023
|Италия - Серия А
|5-й тур
|0 : 1
|26.10.2023
|Лига Европы
|Группа D. 3-й тур
|2 : 2
|22.10.2023
|Италия - Серия А
|9-й тур
|2 : 0
|08.10.2023
|Италия - Серия А
|8-й тур
|3 : 2
|05.10.2023
|Лига Европы
|Группа D. 2-й тур
|1 : 2
|01.10.2023
|Италия - Серия А
|7-й тур
|0 : 0