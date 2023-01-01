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Эмполи - Аталанта 30 Октября прямая трансляция

Стадион: Карло Кастеллани (Эмполи, Италия), вместимость: 19847
30 Октября 2023 года в 20:30 (+03:00). Италия - Серия А, 10-й тур
Главный судья: Лука Массими (Италия);
Эмполи
Аталанта

Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эмполи - Аталанта, которое состоится 30 Октября 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Карло Кастеллани (Эмполи, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эмполи
Эмполи
Аталанта
Бергамо
99 Албания вр Этрит Бериша
24 Нигерия зщ Тайронн Эбюэхи
4 Польша зщ Себастьян Валюкевич
33 Италия зщ Себастьяно Луперто
13 Новая Зеландия зщ Либерато Кэкачей
18 Румыния пз Рэзван Марин
5 Италия пз Альберто Грасси
29 Марокко пз Юссеф Мале
20 Италия пз Маттео Канчелльери
28 Италия нп Николо Камбьяги
9 Италия нп Франческо Капуто
1 Аргентина вр Хуан Муссо
42 Италия зщ Джорджио Скальвини
19 Албания зщ Берат Джимсити
23 Босния и Герцеговина зщ Сеад Колашинац
3 Швеция зщ Эмиль Хольм
22 Италия зщ Маттео Руджери
15 Нидерланды пз Мартен де Рон
13 Бразилия пз Эдерсон
17 Бельгия пз Шарль Де Кетеларе
90 Италия нп Джанлука Скамакка
11 Нигерия нп Адемола Лукман
Главные тренеры
Италия Аурелио Андреацолли
Италия Джан Пьеро Гасперини
История личных встреч
17.03.2023 Италия - Серия А Серия А. 27-й тур Аталанта2 : 1Эмполи
30.10.2022 Италия - Серия А Серия А. 12-й тур Эмполи0 : 2Аталанта
21.05.2022 Италия - Серия А 38-й тур Аталанта0 : 1Эмполи
17.10.2021 Италия - Серия А 8-й тур Эмполи1 : 4Аталанта
15.04.2019 Италия - Серия А 32-й тур Аталанта0 : 0Эмполи
25.11.2018 Италия - Серия А 13-й тур Эмполи3 : 2Аталанта
21.05.2017 Италия - Серия А 37-й тур Эмполи0 : 1Аталанта
20.12.2016 Италия - Серия А 18-й тур Аталанта2 : 1Эмполи
07.02.2016 Италия - Серия А 24-й тур Аталанта0 : 0Эмполи
24.09.2015 Италия - Серия А 5-й тур Эмполи0 : 1Аталанта
23.10.2023 Италия - Серия А 9-й тур 0 : 2Эмполи
06.10.2023 Италия - Серия А 8-й тур Эмполи0 : 0
01.10.2023 Италия - Серия А 7-й тур 3 : 0Эмполи
27.09.2023 Италия - Серия А 6-й тур Эмполи1 : 0
24.09.2023 Италия - Серия А 5-й тур Эмполи0 : 1
26.10.2023 Лига Европы Группа D. 3-й тур 2 : 2Аталанта
22.10.2023 Италия - Серия А 9-й тур Аталанта2 : 0
08.10.2023 Италия - Серия А 8-й тур 3 : 2Аталанта
05.10.2023 Лига Европы Группа D. 2-й тур 1 : 2Аталанта
01.10.2023 Италия - Серия А 7-й тур Аталанта0 : 0

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