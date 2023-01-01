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Лацио - Фиорентина 30 Октября прямая трансляция

Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698
30 Октября 2023 года в 22:45 (+03:00). Италия - Серия А, 10-й тур
Главный судья: Маттео Марченаро (Италия);
Лацио
Фиорентина

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лацио - Фиорентина, которое состоится 30 Октября 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лацио
Рим
Фиорентина
Флоренция
94 Италия вр Иван Проведель
29 Италия зщ Мануэль Лаццари
4 Испания зщ Патрисио Габаррон
13 Италия зщ Алессио Романьоли
77 Черногория зщ Адам Марушич
8 Франция пз Маттео Гендузи
65 Италия пз Николо Ровелла
10 Испания пз Луис Альберто
7 Бразилия нп Фелипе Андерсон
19 Аргентина нп Валентин Кастельянос
20 Италия нп Маттиа Дзакканьи
1 Италия вр Пьетро Терраччано
37 Италия зщ Пьетро Комуццо
4 Сербия зщ Никола Миленкович
28 Аргентина зщ Лукас Куарта
65 Италия зщ Фабьяно Паризи
6 Бразилия пз Артур
32 Гана пз Жозеф Альфред Дункан
5 Италия пз Джакомо Бонавентура
11 Франция нп Нанитамо Иконе
10 Аргентина нп Николас Гонсалес
9 Аргентина нп Лукас Бельтран
Главные тренеры
Италия Маурицио Сарри
Италия Винченцо Итальяно
История личных встреч
29.01.2023 Италия - Серия А Серия А. 20-й тур Лацио1 : 1Фиорентина
10.10.2022 Италия - Серия А Серия А. 9-й тур Фиорентина0 : 4Лацио
05.02.2022 Италия - Серия А 24-й тур Фиорентина0 : 3Лацио
27.10.2021 Италия - Серия А 10-й тур Лацио1 : 0Фиорентина
08.05.2021 Италия - Серия А 35-й тур Фиорентина2 : 0Лацио
06.01.2021 Италия - Серия А 16-й тур Лацио2 : 1Фиорентина
27.06.2020 Италия - Серия А 28-й тур Лацио2 : 1Фиорентина
27.10.2019 Италия - Серия А 9-й тур Фиорентина1 : 2Лацио
10.03.2019 Италия - Серия А 27-й тур Фиорентина1 : 1Лацио
07.10.2018 Италия - Серия А 8-й тур Лацио1 : 0Фиорентина
25.10.2023 Лига чемпионов Группа E. 3-й тур 3 : 1Лацио
21.10.2023 Италия - Серия А 9-й тур 0 : 2Лацио
08.10.2023 Италия - Серия А 8-й тур Лацио3 : 2
04.10.2023 Лига чемпионов Группа E. 2-й тур 1 : 2Лацио
30.09.2023 Италия - Серия А 7-й тур 2 : 0Лацио
26.10.2023 Лига конференций Группа F. 3-й тур Фиорентина6 : 0
23.10.2023 Италия - Серия А 9-й тур Фиорентина0 : 2
08.10.2023 Италия - Серия А 8-й тур 1 : 3Фиорентина
05.10.2023 Лига конференций Группа F. 2-й тур Фиорентина2 : 2
02.10.2023 Италия - Серия А 7-й тур Фиорентина3 : 0

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