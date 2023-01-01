Лацио - Фиорентина 30 Октября прямая трансляция
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698
30 Октября 2023 года в 22:45 (+03:00). Италия - Серия А, 10-й тур
Главный судья: Маттео Марченаро (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лацио - Фиорентина, которое состоится 30 Октября 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лацио
Рим
Фиорентина
Флоренция
|94
|вр
|Иван Проведель
|29
|зщ
|Мануэль Лаццари
|4
|зщ
|Патрисио Габаррон
|13
|зщ
|Алессио Романьоли
|77
|зщ
|Адам Марушич
|8
|пз
|Маттео Гендузи
|65
|пз
|Николо Ровелла
|10
|пз
|Луис Альберто
|7
|нп
|Фелипе Андерсон
|19
|нп
|Валентин Кастельянос
|20
|нп
|Маттиа Дзакканьи
|1
|вр
|Пьетро Терраччано
|37
|зщ
|Пьетро Комуццо
|4
|зщ
|Никола Миленкович
|28
|зщ
|Лукас Куарта
|65
|зщ
|Фабьяно Паризи
|6
|пз
|Артур
|32
|пз
|Жозеф Альфред Дункан
|5
|пз
|Джакомо Бонавентура
|11
|нп
|Нанитамо Иконе
|10
|нп
|Николас Гонсалес
|9
|нп
|Лукас Бельтран
Главные тренеры
|Маурицио Сарри
|Винченцо Итальяно
История личных встреч
|29.01.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 20-й тур
|1 : 1
|10.10.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 9-й тур
|0 : 4
|05.02.2022
|Италия - Серия А
|24-й тур
|0 : 3
|27.10.2021
|Италия - Серия А
|10-й тур
|1 : 0
|08.05.2021
|Италия - Серия А
|35-й тур
|2 : 0
|06.01.2021
|Италия - Серия А
|16-й тур
|2 : 1
|27.06.2020
|Италия - Серия А
|28-й тур
|2 : 1
|27.10.2019
|Италия - Серия А
|9-й тур
|1 : 2
|10.03.2019
|Италия - Серия А
|27-й тур
|1 : 1
|07.10.2018
|Италия - Серия А
|8-й тур
|1 : 0
|25.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа E. 3-й тур
|3 : 1
|21.10.2023
|Италия - Серия А
|9-й тур
|0 : 2
|08.10.2023
|Италия - Серия А
|8-й тур
|3 : 2
|04.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа E. 2-й тур
|1 : 2
|30.09.2023
|Италия - Серия А
|7-й тур
|2 : 0
|26.10.2023
|Лига конференций
|Группа F. 3-й тур
|6 : 0
|23.10.2023
|Италия - Серия А
|9-й тур
|0 : 2
|08.10.2023
|Италия - Серия А
|8-й тур
|1 : 3
|05.10.2023
|Лига конференций
|Группа F. 2-й тур
|2 : 2
|02.10.2023
|Италия - Серия А
|7-й тур
|3 : 0