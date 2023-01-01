Боавишта - Спортинг 30 Октября прямая трансляция
30 Октября 2023 года в 23:15 (+03:00). Португалия - Примейра, 9-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боавишта - Спортинг, которое состоится 30 Октября 2023 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 9-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Боавишта
Порту
Спортинг
Лиссабон
|99
|вр
|Жоау Гонсалвиш
|26
|зщ
|Родриго Абаскаль
|5
|зщ
|Chidozie Awaziem
|70
|пз
|Sopuruchukwu Onyemaechi
|10
|пз
|Мигел Рейзинью
|24
|пз
|Себастьян Перес
|42
|пз
|Гайюс Макута
|21
|пз
|Tiago Morais
|7
|нп
|Салвадор Агра
|9
|нп
|Роберт Боженик
|8
|нп
|Бруну Луренсу
|1
|вр
|Антонио Адан
|26
|зщ
|Усман Дьоманде
|4
|зщ
|Себастьян Коатес
|25
|зщ
|Гонсалу Инасиу
|47
|пз
|Рикарду Эсгаю
|42
|пз
|Мортен Юльманн
|5
|пз
|Хидемаса Морита
|11
|пз
|Нуну Сантуш
|8
|нп
|Педру Гонсалвеш
|9
|нп
|Виктор Дьёкереш
|20
|нп
|Паулинью
Главные тренеры
|Рубен Филипе Маркеш Аморим
История личных встреч
|12.03.2023
|Португалия - Примейра
|24-й тур
|3 : 0
|17.09.2022
|Португалия - Примейра
|7-й тур
|2 : 1
|25.04.2022
|Португалия - Примейра
|31-й тур
|0 : 3
|11.12.2021
|Португалия - Примейра
|14-й тур
|2 : 0
|11.05.2021
|Португалия - Примейра
|32-й тур
|1 : 0
|27.01.2021
|Португалия - Примейра
|15-й тур
|0 : 2
|23.02.2020
|Португалия - Примейра
|22-й тур
|2 : 0
|15.09.2019
|Португалия - Примейра
|5-й тур
|1 : 1
|09.03.2019
|Португалия - Примейра
|25-й тур
|1 : 2
|28.10.2018
|Португалия - Примейра
|8-й тур
|3 : 0
|06.10.2023
|Португалия - Примейра
|8-й тур
|1 : 1
|30.09.2023
|Португалия - Примейра
|7-й тур
|2 : 2
|24.09.2023
|Португалия - Примейра
|6-й тур
|4 : 1
|18.09.2023
|Португалия - Примейра
|5-й тур
|4 : 1
|03.09.2023
|Португалия - Примейра
|4-й тур
|1 : 2
|26.10.2023
|Лига Европы
|Группа D. 3-й тур
|1 : 1
|08.10.2023
|Португалия - Примейра
|8-й тур
|2 : 1
|05.10.2023
|Лига Европы
|Группа D. 2-й тур
|1 : 2
|30.09.2023
|Португалия - Примейра
|7-й тур
|2 : 3
|25.09.2023
|Португалия - Примейра
|6-й тур
|2 : 0