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Боавишта - Спортинг 30 Октября прямая трансляция

30 Октября 2023 года в 23:15 (+03:00). Португалия - Примейра, 9-й тур
Боавишта
Спортинг

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боавишта - Спортинг, которое состоится 30 Октября 2023 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 9-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Боавишта
Порту
Спортинг
Лиссабон
99 Португалия вр Жоау Гонсалвиш
26 Уругвай зщ Родриго Абаскаль
5 Нигерия зщ Chidozie Awaziem
70 Нигерия пз Sopuruchukwu Onyemaechi
10 Португалия пз Мигел Рейзинью
24 Колумбия пз Себастьян Перес
42 Конго пз Гайюс Макута
21 Португалия пз Tiago Morais
7 Португалия нп Салвадор Агра
9 Словакия нп Роберт Боженик
8 Португалия нп Бруну Луренсу
1 Испания вр Антонио Адан
26 Кот-д'Ивуар зщ Усман Дьоманде
4 Уругвай зщ Себастьян Коатес
25 Португалия зщ Гонсалу Инасиу
47 Португалия пз Рикарду Эсгаю
42 Дания пз Мортен Юльманн
5 Япония пз Хидемаса Морита
11 Португалия пз Нуну Сантуш
8 Португалия нп Педру Гонсалвеш
9 Швеция нп Виктор Дьёкереш
20 Португалия нп Паулинью
Главные тренеры
Португалия Рубен Филипе Маркеш Аморим
История личных встреч
12.03.2023 Португалия - Примейра 24-й тур Спортинг3 : 0Боавишта
17.09.2022 Португалия - Примейра 7-й тур Боавишта2 : 1Спортинг
25.04.2022 Португалия - Примейра 31-й тур Боавишта0 : 3Спортинг
11.12.2021 Португалия - Примейра 14-й тур Спортинг2 : 0Боавишта
11.05.2021 Португалия - Примейра 32-й тур Спортинг1 : 0Боавишта
27.01.2021 Португалия - Примейра 15-й тур Боавишта0 : 2Спортинг
23.02.2020 Португалия - Примейра 22-й тур Спортинг2 : 0Боавишта
15.09.2019 Португалия - Примейра 5-й тур Боавишта1 : 1Спортинг
09.03.2019 Португалия - Примейра 25-й тур Боавишта1 : 2Спортинг
28.10.2018 Португалия - Примейра 8-й тур Спортинг3 : 0Боавишта
06.10.2023 Португалия - Примейра 8-й тур 1 : 1Боавишта
30.09.2023 Португалия - Примейра 7-й тур Боавишта2 : 2
24.09.2023 Португалия - Примейра 6-й тур 4 : 1Боавишта
18.09.2023 Португалия - Примейра 5-й тур Боавишта4 : 1
03.09.2023 Португалия - Примейра 4-й тур 1 : 2Боавишта
26.10.2023 Лига Европы Группа D. 3-й тур 1 : 1Спортинг
08.10.2023 Португалия - Примейра 8-й тур Спортинг2 : 1
05.10.2023 Лига Европы Группа D. 2-й тур Спортинг1 : 2
30.09.2023 Португалия - Примейра 7-й тур 2 : 3Спортинг
25.09.2023 Португалия - Примейра 6-й тур Спортинг2 : 0

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