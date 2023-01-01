Ковентри Сити - Вест Бромвич Альбион 30 Октября прямая трансляция
30 Октября 2023 года в 23:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 14-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ковентри Сити - Вест Бромвич Альбион, которое состоится 30 Октября 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 14-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ковентри Сити
Ковентри
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
Главные тренеры
|Марк Робинс
|Карлос Корберан
|Карлос Корберан
История личных встреч
|03.02.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 30-й тур
|1 : 0
|21.12.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 9-й тур
|1 : 0
|23.04.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 44-й тур
|0 : 0
|04.12.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 21-й тур
|1 : 2
|25.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 13-й тур
|2 : 0
|21.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 12-й тур
|1 : 0
|07.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 11-й тур
|1 : 1
|04.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 10-й тур
|1 : 0
|30.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 9-й тур
|1 : 3
|24.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 13-й тур
|2 : 0
|21.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 12-й тур
|0 : 0
|06.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 11-й тур
|3 : 1
|03.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 10-й тур
|1 : 0
|30.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 9-й тур
|0 : 4