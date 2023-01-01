05:22 ()
Свернуть список

Ковентри Сити - Вест Бромвич Альбион 30 Октября прямая трансляция

30 Октября 2023 года в 23:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 14-й тур
Ковентри Сити
Вест Бромвич Альбион

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ковентри Сити - Вест Бромвич Альбион, которое состоится 30 Октября 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 14-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ковентри Сити
Ковентри
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
Главные тренеры
Англия Марк Робинс
Испания Карлос Корберан
Испания Карлос Корберан
История личных встреч
03.02.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 30-й тур Вест Бромвич Альбион1 : 0Ковентри Сити
21.12.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 9-й тур Ковентри Сити1 : 0Вест Бромвич Альбион
23.04.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур Вест Бромвич Альбион0 : 0Ковентри Сити
04.12.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 21-й тур Ковентри Сити1 : 2Вест Бромвич Альбион
25.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 13-й тур 2 : 0Ковентри Сити
21.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 12-й тур 1 : 0Ковентри Сити
07.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 11-й тур Ковентри Сити1 : 1
04.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 10-й тур Ковентри Сити1 : 0
30.09.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 9-й тур 1 : 3Ковентри Сити
24.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 13-й тур Вест Бромвич Альбион2 : 0
21.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 12-й тур Вест Бромвич Альбион0 : 0
06.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 11-й тур 3 : 1Вест Бромвич Альбион
03.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 10-й тур Вест Бромвич Альбион1 : 0
30.09.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 9-й тур 0 : 4Вест Бромвич Альбион

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close