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Нью-Джерси Дэвилз - Миннесота Уайлд 30 Октября прямая трансляция

Стадион: Пруденшиал-центр (Ньюарк, США), 16 514 зрителей (94% при вместимости 17 625)
30 Октября 2023 года в 00:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Джейк Бренк (Детройт Лейк, США);
Нью-Джерси Дэвилз
Окончен
4 : 3
Миннесота Уайлд

  • 06:13
    1:0
    Йеспер Братт
  • 26:10
    2:2
    Тайлер Тоффоли
  • 26:54
    3:2
    Эрик Хаула
  • 36:39
    4:2
    Йеспер Братт
0'
20'
40'
60'
  • 14:53
    1:1
    Пэт Марун
  • 22:31
    1:2
    Райан Хартман
  • 55:17
    4:3
    Джейкоб Миддлтон
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Джерси Дэвилз - Миннесота Уайлд, которое состоится 30 Октября 2023 года в 00:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Пруденшиал-центр (Ньюарк, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
40ШвейцарияврАкира Шмид
41ЧехияврВитек Ванечек
60:00
2КанадазщБрендан Смит
14:53
7КанадазщДаги Хэмилтон
20:55
71ШвейцариязщЙонас Зигенталер
21:40
6СШАзщДжон Марино
23:39
88КанадазщКевин Баль
20:52
43СШАзщЛюк Хьюз
15:29
91КанаданпДоусон Мерсер
21:03
56ФинляндиянпЭрик Хаула
17:00
14КанаданпНатан Бастиан
10:05
11КанаданпКрис Тирни
05:26
10ШвециянпАлександер Хольц
06:55
42КанаданпКёртис Лазар
15:55
28ШвейцариянпТимо Майер
16:37
86СШАнпДжек Хьюз
18:11
73КанаданпТайлер Тоффоли
14:50
63ШвециянпЙеспер Братт
16:29
20КанаданпМайкл Маклауд
15:51
18ЧехиянпОндржей Палат
14:25
29КанадаврМарк-Андре Флёри
57:18
32ШвецияврФилип Густавссон
7СШАзщБрок Фэйбер
22:09
25ШвециязщЮнас Бродин
23:49
6СШАзщДакота Мермис
15:46
4СШАзщДжон Меррилл
10:59
2КанадазщКален Эддисон
16:01
5КанадазщДжейкоб Миддлтон
17:23
48КанадазщДэймон Хант
05:33
36НорвегиянпМатс Цуккарелло
22:47
38СШАнпРайан Хартман
21:38
97РоссиянпКирилл Капризов
27:30
26КанаданпКоннор Дьюар
08:25
21СШАнпБрэндон Дьюхейм
09:03
17КанаданпМаркус Фолиньо
15:47
23АвстриянпМарко Росси
16:39
10СШАнпВинни Леттьери
08:39
90ШвециянпМаркус Юханссон
19:35
14ШвециянпЙоэль Эрикссон Эк
23:43
20СШАнпПэт Марун
14:22
Главные тренеры
КанадаЛинди Рафф
КанадаДин Эвасон
История личных встреч
22.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз1 : 2 ОТМиннесота Уайлд
12.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд3 : 2 БНью-Джерси Дэвилз
03.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд5 : 2Нью-Джерси Дэвилз
25.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз2 : 3 БМиннесота Уайлд
27.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз2 : 3Миннесота Уайлд
16.02.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд4 : 5 ОТНью-Джерси Дэвилз
09.02.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз2 : 4Миннесота Уайлд
23.02.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз2 : 4Миннесота Уайлд
21.11.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд3 : 4 ОТНью-Джерси Дэвилз
18.01.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд3 : 4Нью-Джерси Дэвилз
28.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз5 : 4
26.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз4 : 6
25.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 5Нью-Джерси Дэвилз
21.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 5 ОТНью-Джерси Дэвилз
17.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз3 : 4
28.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2 БМиннесота Уайлд
27.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 2Миннесота Уайлд
25.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд7 : 4
22.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд4 : 5 ОТ
20.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд3 : 7
Турнирная таблица
НХЛ
КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
1 Вегас Голден Найтс9 6 0 2 0 1 0 35-20 17 94.4
2 Бостон Брюинз8 7 0 0 0 1 0 26-12 15 93.8
3 Нью-Йорк Рейнджерс8 5 1 0 0 0 2 25-16 12 75.0
4 Колорадо Эвеланш8 5 0 1 0 0 2 28-20 12 75.0
5 Ванкувер Кэнакс8 5 0 0 0 1 2 31-19 11 68.8
6 Нью-Джерси Дэвилз8 4 1 0 1 0 2 33-30 11 68.8
7 Торонто Мэйпл Лифс8 3 1 1 0 1 2 29-24 11 68.8
8 Монреаль Канадиенс8 2 2 1 1 0 2 26-27 11 68.8
9 Детройт Ред Уингз9 5 0 0 0 1 3 36-28 11 61.1
10 Лос-Анджелес Кингз8 4 0 0 2 0 2 35-30 10 62.5
11 Тампа-Бэй Лайтнинг8 4 0 0 0 2 2 29-24 10 62.5
12 Каролина Харрикейнз9 3 1 1 0 0 4 34-35 10 55.6
13 Даллас Старз6 2 1 1 1 0 1 17-15 9 75.0
14 Нью-Йорк Айлендерс7 4 0 0 0 1 2 18-19 9 64.3
15 Филадельфия Флайерз8 4 0 0 0 1 3 28-25 9 56.3
16 Виннипег Джетс8 3 1 0 1 0 3 27-28 9 56.3
17 Вашингтон Кэпиталз8 2 0 2 0 1 3 19-26 9 56.3
18 Флорида Пантерз7 4 0 0 0 0 3 20-20 8 57.1
19 Оттава Сенаторз8 4 0 0 0 0 4 32-26 8 50.0
20 Нэшвилл Предаторз8 3 1 0 0 0 4 23-21 8 50.0
21 Анахайм Дакс8 2 2 0 0 0 4 25-24 8 50.0
22 Коламбус Блю Джекетс8 2 1 0 0 2 3 20-25 8 50.0
23 Баффало Сэйбрз9 3 1 0 0 0 5 27-27 8 44.4
24 Миннесота Уайлд9 3 0 0 1 1 4 32-38 8 44.4
25 Сент-Луис Блюз7 2 0 1 1 0 3 14-20 7 50.0
26 Аризона Койотс7 2 0 1 0 0 4 20-20 6 42.9
27 Питтсбург Пингвинз8 3 0 0 0 0 5 23-25 6 37.5
28 Чикаго Блэкхоукс8 2 1 0 0 0 5 18-24 6 37.5
29 Сиэтл Кракен9 1 1 0 1 1 5 20-31 6 33.3
30 Калгари Флэймз8 2 0 0 1 0 5 17-29 5 31.3
31 Эдмонтон Ойлерз7 1 0 0 0 1 5 17-30 3 21.4
32 Сан-Хосе Шаркс9 0 0 0 1 0 8 9-35 1 5.6
Восточная Конференция
КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
1 Бостон Брюинз8 7 0 0 0 1 0 26-12 15 93.8
2 Нью-Йорк Рейнджерс8 5 1 0 0 0 2 25-16 12 75.0
3 Нью-Джерси Дэвилз8 4 1 0 1 0 2 33-30 11 68.8
4 Торонто Мэйпл Лифс8 3 1 1 0 1 2 29-24 11 68.8
5 Монреаль Канадиенс8 2 2 1 1 0 2 26-27 11 68.8
6 Детройт Ред Уингз9 5 0 0 0 1 3 36-28 11 61.1
7 Тампа-Бэй Лайтнинг8 4 0 0 0 2 2 29-24 10 62.5
8 Каролина Харрикейнз9 3 1 1 0 0 4 34-35 10 55.6
9 Нью-Йорк Айлендерс7 4 0 0 0 1 2 18-19 9 64.3
10 Филадельфия Флайерз8 4 0 0 0 1 3 28-25 9 56.3
11 Вашингтон Кэпиталз8 2 0 2 0 1 3 19-26 9 56.3
12 Флорида Пантерз7 4 0 0 0 0 3 20-20 8 57.1
13 Оттава Сенаторз8 4 0 0 0 0 4 32-26 8 50.0
14 Коламбус Блю Джекетс8 2 1 0 0 2 3 20-25 8 50.0
15 Баффало Сэйбрз9 3 1 0 0 0 5 27-27 8 44.4
16 Питтсбург Пингвинз8 3 0 0 0 0 5 23-25 6 37.5
Западная Конференция
КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
1 Вегас Голден Найтс9 6 0 2 0 1 0 35-20 17 94.4
2 Колорадо Эвеланш8 5 0 1 0 0 2 28-20 12 75.0
3 Ванкувер Кэнакс8 5 0 0 0 1 2 31-19 11 68.8
4 Лос-Анджелес Кингз8 4 0 0 2 0 2 35-30 10 62.5
5 Даллас Старз6 2 1 1 1 0 1 17-15 9 75.0
6 Виннипег Джетс8 3 1 0 1 0 3 27-28 9 56.3
7 Нэшвилл Предаторз8 3 1 0 0 0 4 23-21 8 50.0
8 Анахайм Дакс8 2 2 0 0 0 4 25-24 8 50.0
9 Миннесота Уайлд9 3 0 0 1 1 4 32-38 8 44.4
10 Сент-Луис Блюз7 2 0 1 1 0 3 14-20 7 50.0
11 Аризона Койотс7 2 0 1 0 0 4 20-20 6 42.9
12 Чикаго Блэкхоукс8 2 1 0 0 0 5 18-24 6 37.5
13 Сиэтл Кракен9 1 1 0 1 1 5 20-31 6 33.3
14 Калгари Флэймз8 2 0 0 1 0 5 17-29 5 31.3
15 Эдмонтон Ойлерз7 1 0 0 0 1 5 17-30 3 21.4
16 Сан-Хосе Шаркс9 0 0 0 1 0 8 9-35 1 5.6
Столичный дивизион
КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
1 Нью-Йорк Рейнджерс8 5 1 0 0 0 2 25-16 12 75.0
2 Нью-Джерси Дэвилз8 4 1 0 1 0 2 33-30 11 68.8
3 Каролина Харрикейнз9 3 1 1 0 0 4 34-35 10 55.6
4 Нью-Йорк Айлендерс7 4 0 0 0 1 2 18-19 9 64.3
5 Филадельфия Флайерз8 4 0 0 0 1 3 28-25 9 56.3
6 Вашингтон Кэпиталз8 2 0 2 0 1 3 19-26 9 56.3
7 Коламбус Блю Джекетс8 2 1 0 0 2 3 20-25 8 50.0
8 Питтсбург Пингвинз8 3 0 0 0 0 5 23-25 6 37.5
Атлантический дивизион
КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
1 Бостон Брюинз8 7 0 0 0 1 0 26-12 15 93.8
2 Торонто Мэйпл Лифс8 3 1 1 0 1 2 29-24 11 68.8
3 Монреаль Канадиенс8 2 2 1 1 0 2 26-27 11 68.8
4 Детройт Ред Уингз9 5 0 0 0 1 3 36-28 11 61.1
5 Тампа-Бэй Лайтнинг8 4 0 0 0 2 2 29-24 10 62.5
6 Флорида Пантерз7 4 0 0 0 0 3 20-20 8 57.1
7 Оттава Сенаторз8 4 0 0 0 0 4 32-26 8 50.0
8 Баффало Сэйбрз9 3 1 0 0 0 5 27-27 8 44.4
Центральный дивизион
КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
1 Колорадо Эвеланш8 5 0 1 0 0 2 28-20 12 75.0
2 Даллас Старз6 2 1 1 1 0 1 17-15 9 75.0
3 Виннипег Джетс8 3 1 0 1 0 3 27-28 9 56.3
4 Нэшвилл Предаторз8 3 1 0 0 0 4 23-21 8 50.0
5 Миннесота Уайлд9 3 0 0 1 1 4 32-38 8 44.4
6 Сент-Луис Блюз7 2 0 1 1 0 3 14-20 7 50.0
7 Аризона Койотс7 2 0 1 0 0 4 20-20 6 42.9
8 Чикаго Блэкхоукс8 2 1 0 0 0 5 18-24 6 37.5
Тихоокеанский дивизион
КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
1 Вегас Голден Найтс9 6 0 2 0 1 0 35-20 17 94.4
2 Ванкувер Кэнакс8 5 0 0 0 1 2 31-19 11 68.8
3 Лос-Анджелес Кингз8 4 0 0 2 0 2 35-30 10 62.5
4 Анахайм Дакс8 2 2 0 0 0 4 25-24 8 50.0
5 Сиэтл Кракен9 1 1 0 1 1 5 20-31 6 33.3
6 Калгари Флэймз8 2 0 0 1 0 5 17-29 5 31.3
7 Эдмонтон Ойлерз7 1 0 0 0 1 5 17-30 3 21.4
8 Сан-Хосе Шаркс9 0 0 0 1 0 8 9-35 1 5.6

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