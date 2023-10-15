Нью-Джерси Дэвилз - Миннесота Уайлд 30 Октября прямая трансляция
Стадион: Пруденшиал-центр (Ньюарк, США), 16 514 зрителей (94% при вместимости 17 625)
30 Октября 2023 года в 00:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Джейк Бренк (Детройт Лейк, США);
Окончен
4 : 3
- 06:131:0Йеспер Братт
- 26:102:2Тайлер Тоффоли
- 26:543:2Эрик Хаула
- 36:394:2Йеспер Братт
0'
20'
40'
60'
- 14:531:1Пэт Марун
- 22:311:2Райан Хартман
- 55:174:3Джейкоб Миддлтон
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Джерси Дэвилз - Миннесота Уайлд, которое состоится 30 Октября 2023 года в 00:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Пруденшиал-центр (Ньюарк, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
|40
|вр
|Акира Шмид
|41
|вр
|Витек Ванечек
60:00
|2
|зщ
|Брендан Смит
14:53
|7
|зщ
|Даги Хэмилтон
20:55
|71
|зщ
|Йонас Зигенталер
21:40
|6
|зщ
|Джон Марино
23:39
|88
|зщ
|Кевин Баль
20:52
|43
|зщ
|Люк Хьюз
15:29
|91
|нп
|Доусон Мерсер
21:03
|56
|нп
|Эрик Хаула
17:00
|14
|нп
|Натан Бастиан
10:05
|11
|нп
|Крис Тирни
05:26
|10
|нп
|Александер Хольц
06:55
|42
|нп
|Кёртис Лазар
15:55
|28
|нп
|Тимо Майер
16:37
|86
|нп
|Джек Хьюз
18:11
|73
|нп
|Тайлер Тоффоли
14:50
|63
|нп
|Йеспер Братт
16:29
|20
|нп
|Майкл Маклауд
15:51
|18
|нп
|Ондржей Палат
14:25
|29
|вр
|Марк-Андре Флёри
57:18
|32
|вр
|Филип Густавссон
|7
|зщ
|Брок Фэйбер
22:09
|25
|зщ
|Юнас Бродин
23:49
|6
|зщ
|Дакота Мермис
15:46
|4
|зщ
|Джон Меррилл
10:59
|2
|зщ
|Кален Эддисон
16:01
|5
|зщ
|Джейкоб Миддлтон
17:23
|48
|зщ
|Дэймон Хант
05:33
|36
|нп
|Матс Цуккарелло
22:47
|38
|нп
|Райан Хартман
21:38
|97
|нп
|Кирилл Капризов
27:30
|26
|нп
|Коннор Дьюар
08:25
|21
|нп
|Брэндон Дьюхейм
09:03
|17
|нп
|Маркус Фолиньо
15:47
|23
|нп
|Марко Росси
16:39
|10
|нп
|Винни Леттьери
08:39
|90
|нп
|Маркус Юханссон
19:35
|14
|нп
|Йоэль Эрикссон Эк
23:43
|20
|нп
|Пэт Марун
14:22
Главные тренеры
|Линди Рафф
|Дин Эвасон
История личных встреч
|22.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 ОТ
|12.02.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 Б
|03.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|25.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 Б
|27.11.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|16.02.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 ОТ
|09.02.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|23.02.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|21.11.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|18.01.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|28.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4
|26.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 6
|25.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|21.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 ОТ
|17.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|28.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 Б
|27.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 2
|25.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 4
|22.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 ОТ
|20.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 7
Турнирная таблица
НХЛ
|№
|Команда
|ИИ
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|ОО
|% очков
|1
|Вегас Голден Найтс
|9
|6
|0
|2
|0
|1
|0
|35-20
|17
|94.4
|2
|Бостон Брюинз
|8
|7
|0
|0
|0
|1
|0
|26-12
|15
|93.8
|3
|Нью-Йорк Рейнджерс
|8
|5
|1
|0
|0
|0
|2
|25-16
|12
|75.0
|4
|Колорадо Эвеланш
|8
|5
|0
|1
|0
|0
|2
|28-20
|12
|75.0
|5
|Ванкувер Кэнакс
|8
|5
|0
|0
|0
|1
|2
|31-19
|11
|68.8
|6
|Нью-Джерси Дэвилз
|8
|4
|1
|0
|1
|0
|2
|33-30
|11
|68.8
|7
|Торонто Мэйпл Лифс
|8
|3
|1
|1
|0
|1
|2
|29-24
|11
|68.8
|8
|Монреаль Канадиенс
|8
|2
|2
|1
|1
|0
|2
|26-27
|11
|68.8
|9
|Детройт Ред Уингз
|9
|5
|0
|0
|0
|1
|3
|36-28
|11
|61.1
|10
|Лос-Анджелес Кингз
|8
|4
|0
|0
|2
|0
|2
|35-30
|10
|62.5
|11
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|8
|4
|0
|0
|0
|2
|2
|29-24
|10
|62.5
|12
|Каролина Харрикейнз
|9
|3
|1
|1
|0
|0
|4
|34-35
|10
|55.6
|13
|Даллас Старз
|6
|2
|1
|1
|1
|0
|1
|17-15
|9
|75.0
|14
|Нью-Йорк Айлендерс
|7
|4
|0
|0
|0
|1
|2
|18-19
|9
|64.3
|15
|Филадельфия Флайерз
|8
|4
|0
|0
|0
|1
|3
|28-25
|9
|56.3
|16
|Виннипег Джетс
|8
|3
|1
|0
|1
|0
|3
|27-28
|9
|56.3
|17
|Вашингтон Кэпиталз
|8
|2
|0
|2
|0
|1
|3
|19-26
|9
|56.3
|18
|Флорида Пантерз
|7
|4
|0
|0
|0
|0
|3
|20-20
|8
|57.1
|19
|Оттава Сенаторз
|8
|4
|0
|0
|0
|0
|4
|32-26
|8
|50.0
|20
|Нэшвилл Предаторз
|8
|3
|1
|0
|0
|0
|4
|23-21
|8
|50.0
|21
|Анахайм Дакс
|8
|2
|2
|0
|0
|0
|4
|25-24
|8
|50.0
|22
|Коламбус Блю Джекетс
|8
|2
|1
|0
|0
|2
|3
|20-25
|8
|50.0
|23
|Баффало Сэйбрз
|9
|3
|1
|0
|0
|0
|5
|27-27
|8
|44.4
|24
|Миннесота Уайлд
|9
|3
|0
|0
|1
|1
|4
|32-38
|8
|44.4
|25
|Сент-Луис Блюз
|7
|2
|0
|1
|1
|0
|3
|14-20
|7
|50.0
|26
|Аризона Койотс
|7
|2
|0
|1
|0
|0
|4
|20-20
|6
|42.9
|27
|Питтсбург Пингвинз
|8
|3
|0
|0
|0
|0
|5
|23-25
|6
|37.5
|28
|Чикаго Блэкхоукс
|8
|2
|1
|0
|0
|0
|5
|18-24
|6
|37.5
|29
|Сиэтл Кракен
|9
|1
|1
|0
|1
|1
|5
|20-31
|6
|33.3
|30
|Калгари Флэймз
|8
|2
|0
|0
|1
|0
|5
|17-29
|5
|31.3
|31
|Эдмонтон Ойлерз
|7
|1
|0
|0
|0
|1
|5
|17-30
|3
|21.4
|32
|Сан-Хосе Шаркс
|9
|0
|0
|0
|1
|0
|8
|9-35
|1
|5.6
Восточная Конференция
|№
|Команда
|ИИ
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|ОО
|% очков
|1
|Бостон Брюинз
|8
|7
|0
|0
|0
|1
|0
|26-12
|15
|93.8
|2
|Нью-Йорк Рейнджерс
|8
|5
|1
|0
|0
|0
|2
|25-16
|12
|75.0
|3
|Нью-Джерси Дэвилз
|8
|4
|1
|0
|1
|0
|2
|33-30
|11
|68.8
|4
|Торонто Мэйпл Лифс
|8
|3
|1
|1
|0
|1
|2
|29-24
|11
|68.8
|5
|Монреаль Канадиенс
|8
|2
|2
|1
|1
|0
|2
|26-27
|11
|68.8
|6
|Детройт Ред Уингз
|9
|5
|0
|0
|0
|1
|3
|36-28
|11
|61.1
|7
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|8
|4
|0
|0
|0
|2
|2
|29-24
|10
|62.5
|8
|Каролина Харрикейнз
|9
|3
|1
|1
|0
|0
|4
|34-35
|10
|55.6
|9
|Нью-Йорк Айлендерс
|7
|4
|0
|0
|0
|1
|2
|18-19
|9
|64.3
|10
|Филадельфия Флайерз
|8
|4
|0
|0
|0
|1
|3
|28-25
|9
|56.3
|11
|Вашингтон Кэпиталз
|8
|2
|0
|2
|0
|1
|3
|19-26
|9
|56.3
|12
|Флорида Пантерз
|7
|4
|0
|0
|0
|0
|3
|20-20
|8
|57.1
|13
|Оттава Сенаторз
|8
|4
|0
|0
|0
|0
|4
|32-26
|8
|50.0
|14
|Коламбус Блю Джекетс
|8
|2
|1
|0
|0
|2
|3
|20-25
|8
|50.0
|15
|Баффало Сэйбрз
|9
|3
|1
|0
|0
|0
|5
|27-27
|8
|44.4
|16
|Питтсбург Пингвинз
|8
|3
|0
|0
|0
|0
|5
|23-25
|6
|37.5
Западная Конференция
|№
|Команда
|ИИ
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|ОО
|% очков
|1
|Вегас Голден Найтс
|9
|6
|0
|2
|0
|1
|0
|35-20
|17
|94.4
|2
|Колорадо Эвеланш
|8
|5
|0
|1
|0
|0
|2
|28-20
|12
|75.0
|3
|Ванкувер Кэнакс
|8
|5
|0
|0
|0
|1
|2
|31-19
|11
|68.8
|4
|Лос-Анджелес Кингз
|8
|4
|0
|0
|2
|0
|2
|35-30
|10
|62.5
|5
|Даллас Старз
|6
|2
|1
|1
|1
|0
|1
|17-15
|9
|75.0
|6
|Виннипег Джетс
|8
|3
|1
|0
|1
|0
|3
|27-28
|9
|56.3
|7
|Нэшвилл Предаторз
|8
|3
|1
|0
|0
|0
|4
|23-21
|8
|50.0
|8
|Анахайм Дакс
|8
|2
|2
|0
|0
|0
|4
|25-24
|8
|50.0
|9
|Миннесота Уайлд
|9
|3
|0
|0
|1
|1
|4
|32-38
|8
|44.4
|10
|Сент-Луис Блюз
|7
|2
|0
|1
|1
|0
|3
|14-20
|7
|50.0
|11
|Аризона Койотс
|7
|2
|0
|1
|0
|0
|4
|20-20
|6
|42.9
|12
|Чикаго Блэкхоукс
|8
|2
|1
|0
|0
|0
|5
|18-24
|6
|37.5
|13
|Сиэтл Кракен
|9
|1
|1
|0
|1
|1
|5
|20-31
|6
|33.3
|14
|Калгари Флэймз
|8
|2
|0
|0
|1
|0
|5
|17-29
|5
|31.3
|15
|Эдмонтон Ойлерз
|7
|1
|0
|0
|0
|1
|5
|17-30
|3
|21.4
|16
|Сан-Хосе Шаркс
|9
|0
|0
|0
|1
|0
|8
|9-35
|1
|5.6
Столичный дивизион
|№
|Команда
|ИИ
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|ОО
|% очков
|1
|Нью-Йорк Рейнджерс
|8
|5
|1
|0
|0
|0
|2
|25-16
|12
|75.0
|2
|Нью-Джерси Дэвилз
|8
|4
|1
|0
|1
|0
|2
|33-30
|11
|68.8
|3
|Каролина Харрикейнз
|9
|3
|1
|1
|0
|0
|4
|34-35
|10
|55.6
|4
|Нью-Йорк Айлендерс
|7
|4
|0
|0
|0
|1
|2
|18-19
|9
|64.3
|5
|Филадельфия Флайерз
|8
|4
|0
|0
|0
|1
|3
|28-25
|9
|56.3
|6
|Вашингтон Кэпиталз
|8
|2
|0
|2
|0
|1
|3
|19-26
|9
|56.3
|7
|Коламбус Блю Джекетс
|8
|2
|1
|0
|0
|2
|3
|20-25
|8
|50.0
|8
|Питтсбург Пингвинз
|8
|3
|0
|0
|0
|0
|5
|23-25
|6
|37.5
Атлантический дивизион
|№
|Команда
|ИИ
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|ОО
|% очков
|1
|Бостон Брюинз
|8
|7
|0
|0
|0
|1
|0
|26-12
|15
|93.8
|2
|Торонто Мэйпл Лифс
|8
|3
|1
|1
|0
|1
|2
|29-24
|11
|68.8
|3
|Монреаль Канадиенс
|8
|2
|2
|1
|1
|0
|2
|26-27
|11
|68.8
|4
|Детройт Ред Уингз
|9
|5
|0
|0
|0
|1
|3
|36-28
|11
|61.1
|5
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|8
|4
|0
|0
|0
|2
|2
|29-24
|10
|62.5
|6
|Флорида Пантерз
|7
|4
|0
|0
|0
|0
|3
|20-20
|8
|57.1
|7
|Оттава Сенаторз
|8
|4
|0
|0
|0
|0
|4
|32-26
|8
|50.0
|8
|Баффало Сэйбрз
|9
|3
|1
|0
|0
|0
|5
|27-27
|8
|44.4
Центральный дивизион
|№
|Команда
|ИИ
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|ОО
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|8
|5
|0
|1
|0
|0
|2
|28-20
|12
|75.0
|2
|Даллас Старз
|6
|2
|1
|1
|1
|0
|1
|17-15
|9
|75.0
|3
|Виннипег Джетс
|8
|3
|1
|0
|1
|0
|3
|27-28
|9
|56.3
|4
|Нэшвилл Предаторз
|8
|3
|1
|0
|0
|0
|4
|23-21
|8
|50.0
|5
|Миннесота Уайлд
|9
|3
|0
|0
|1
|1
|4
|32-38
|8
|44.4
|6
|Сент-Луис Блюз
|7
|2
|0
|1
|1
|0
|3
|14-20
|7
|50.0
|7
|Аризона Койотс
|7
|2
|0
|1
|0
|0
|4
|20-20
|6
|42.9
|8
|Чикаго Блэкхоукс
|8
|2
|1
|0
|0
|0
|5
|18-24
|6
|37.5
Тихоокеанский дивизион
|№
|Команда
|ИИ
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|ОО
|% очков
|1
|Вегас Голден Найтс
|9
|6
|0
|2
|0
|1
|0
|35-20
|17
|94.4
|2
|Ванкувер Кэнакс
|8
|5
|0
|0
|0
|1
|2
|31-19
|11
|68.8
|3
|Лос-Анджелес Кингз
|8
|4
|0
|0
|2
|0
|2
|35-30
|10
|62.5
|4
|Анахайм Дакс
|8
|2
|2
|0
|0
|0
|4
|25-24
|8
|50.0
|5
|Сиэтл Кракен
|9
|1
|1
|0
|1
|1
|5
|20-31
|6
|33.3
|6
|Калгари Флэймз
|8
|2
|0
|0
|1
|0
|5
|17-29
|5
|31.3
|7
|Эдмонтон Ойлерз
|7
|1
|0
|0
|0
|1
|5
|17-30
|3
|21.4
|8
|Сан-Хосе Шаркс
|9
|0
|0
|0
|1
|0
|8
|9-35
|1
|5.6