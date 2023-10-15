Вашингтон Кэпиталз - Сан-Хосе Шаркс 30 Октября прямая трансляция

Текстовая трансляция

60' ВСË! Матч окончен! Яркий третий период провели хоккеисты «Вашингтона» и смогли одержать ожидаемую победу в сегодняшнем матче. Реализовать лишнего хозяева сегодня так и не смогли, но, что важно, сами ни разу не удалились. Александр Овечкин сегодня не забросил, зато отметился двумя голевыми передачами, а вот Евгений Кузнецов на свой счёт взятие ворот записал. Россиянин поразил пустой створ ворот соперника уже в концовке поединка! 3:1, эффектная волевая победа «Вашингтон Кэпиталз»!

60' В атаке «Вашингтон» завершает поединок. Протас с дальней дистанции бросил, но попал в защитника.

60' Перехватили игроки «Вашингтона» шайбу, Протас отыграл на Овечкина, который из центра зоны бросил, но успел там защитник подставить клюшку.

60' Пусты ворота «Сан-Хосе», меньше полутора минут осталось у гостей.

59' Кузнецов здорово перехватил шайбу в средней зоне, по правому краю вкатился в чужую и сильно бросил. Отбил Блэквуд!

58' Пока не получается у «Сан-Хосе» сменить голкипера, очень внимательны игроки «Вашингтона» в обороне.

57' Продолжает атаковать «Вашингтон», концовка остаётся за хозяевами. Думаю, скоро будут снимать вратаря тренеры «Сан-Хосе».

56' Овечкин с площадки практически не уходит, и очень хороший отрезок проводит «Вашингтон»!

55' Овечкин взял инициативу в свои руки. Смело Александр полез на ворота, но вот бросок заблокировал защитник.

55' Вот уже Фехервари опасно бросал по воротам «Сан-Хосе», и тут Блэквуд справляется! Яркий хоккей получается в третьем периоде! Кто же сможет вырвать победу?

54' Ферраро забрался в зону «Вашингтона», бросил сходу по воротам, но защитник принял шайбу на себя. Так и действуют команды на встречных курсах.

53' Хороший бросок по воротам «Сан-Хосе», отбил Блэквуд, и там были готовы сыграть на добивании хозяева, но обошлось для гостей.

52' Филлипс неплохо убегал на ворота «Сан-Хосе», но передача не прошла у хоккеистов гостей.

51' Ещё одна опасная атака «Сан-Хосе», Гертла вывели на ударную позицию, но защитник принял шайбу на себя.

50' Овечкин неплохо открылся в зоне соперника, но не получилось у него на приёме сыграть как следует. На встречных курсах команды действуют.

49' «Сан-Хосе» живее заиграл после пропущенной шайбы. Очевидно, что нас будет ждать очень жаркая концовка!

47' На встречных курсах команды действуют, очень хорошие скорости наблюдаем в третьем периоде! Манта сейчас справа в зону ворвался, бросил сходу — поймал Блэквуд!

46' Хеман-Актелль от левого бортика весьма опасно набрасывал шайбу на ворота, но никто не смог её в створ переправить.

45' Уилсон заблокировал бросок по своим воротам. «Сан-Хосе» очень активно реагирует на пропущенную шайбу.

45' Вновь Кемпер в игре. Пошла передача на Дюклера, но шайба до форварда не дошла, зато прикатилась на пятачок, где её накрыл голкипер «Вашингтона».

44' Ник Дженсен выполнил ту самую скидку в центр на синюю линию на Стройм, который и отметился точным выстрелом. Тем интереснее будет смотреть хоккей!

44' Перешли в атаку хоккеисты «Сан-Хосе», от синей линии по воротам бросил Ферраро, всё видел Кемпер и смог шайбу поймать, а главное — зафиксировать.

43' Ян Рутта с дальней дистанции бросил по воротам «Вашингтона», и Кемпер вновь в игре. Неплохо «акулы» начинают третий период!

42' В контратаку убежали игроки «Сан-Хосе», Гранлунд по центру в зону закатился, не стал отдавать на Эклунда, бросил сам из-под защитника, поймал Кемпер!

41' Начался третий период!

40' Звучит сирена, второй период окончен! Продолжает нагнетать ситуацию «Вашингтон». Больше атакуют хозяева, чаще бросают и уже трижды играли в большинстве, но пробить Блэквуда никак не получается. Ждём штурм от команды Овечкина в третьем периоде.

40' В атаке «Вашингтон» заканчивает! Сначала накрыли гости бросок Строума, а потом не получилось у Овечкина развернуться и бросить.

40' Ещё один неплохой розыгрыш от «Вашингтона», Фехервари слева от синей линии мощно по воротам зарядил, намертво поймал шайбу голкипер «Сан-Хосе».

39' Много шансов сегодня имели в большинстве игроки «Вашингтона», но забросить пока не получается. Хороши хоккеисты «Сан-Хосе»! А пока Манта на скорости прорвался по левому флангу, сам бросил сходу из круга для вбрасывания, поймал голкипер шайбу!

39' Бекстрём очень активен был на пятачке после прострела с фланга, но Блэквуд всё-таки смог шайбу накрыть. Небольшая стычка возникла, но быстро всех успокоили арбитры.

38' Кузнецов вновь простреливал на дальнюю штангу, но тут уже на перехвате отлично сыграл защитник «Сан-Хосе».

38' Моментище у «Вашингтона»! Кузнецов справа великолепный прострел выполнил на дальнюю штангу на на Овечкина, который один остался перед Блэквудом, но переиграть голкипера не смог! Не получилось шайбу поднять!

37' Карлсон справа от синей линии выполнил пас налево на Овечкина, который из круга для вбрасывания как обычно от души зарядил, Блэквуд закрыл ближний угол!

37' Пока не получается у «Вашингтона» расположиться в зоне соперника, уверенно отбиваются гости.

36' Фабиан Зеттерлунд Вновь удаление в составе «Сан-Хосе». Фабиан Зеттерлунд получил две минуты, и опять непростой отрезок ждёт «акул».

35' Хорошая атака «Сан-Хосе»! Власик бросил по воротам, активны были на добивании Карпентер и Смит, но обошлось для «Вашингтона»! Нельзя такое зевать!

35' 16-18 по броскам в створ. Овечкин сейчас неплохой пас на ход партнёру отдавал, и тот даже попытался бросить, но накрыл его игрок «Сан-Хосе».

34' Продолжает атаковать «Вашингтон», Дженсен сейчас справа от бортика от лицевой линии набрасывал шайбу на ворота, уверенно Блэквуд сыграл!

33' Ещё одна опасная атака «Вашингтона». Макмайкл отыграл направо на ван Римсдайка, который из круга для вбрасывания мощно зарядил, но не попал в дальний угол!

32' Овечкин сейчас неожиданно для себя получил шайбу в центре зоны соперника, но бросить не получилось у Александра. Старается накатывать «Вашингтон».

31' Фехервари вернулся на лёд после повреждения в зоне соперника. Привели в порядок защитника «Вашингтона».

31' И вновь Кемперу приходится в игру вступать. Очень хороший отрезок выдаёт «Сан-Хосе». Гранлунд справа на ворота вылазил после передачи от лицевого бортика от Эклунда, но переиграть голкипера не удалось! Закрыл ближний угол вратарь «Вашингтона».

30' Кузнецов проиграл борьбу на точку, в итоге Ферраро от синей линии сразу мощный бросок нанёс — отбил Кемпер шайбу.

29' Игроки «Сан-Хосе» неплохой отрезок проводят в зоне соперника, но не получается никак всерьёз потревожить голкипера Кемпера.

28' Овечкин неплохо открывался на левом фланге, находился на скорости, но передача на россиянина не прошла. Хороший отрезок проводит «Вашингтон».

28' Сандин после выигранного вбрасывания мощно бросил с правого края с дальней дистанции, но не попал в створ.

27' Неплохо разыграли игроки «Вашингтона» после выигранного вбрасывания, и Уилсон бросал по воротам — поймал Блэквуд!

27' Эклунд слева покатился за ворота, от лицевого бортика пытался найти своей передачей защитника, но на перехвате сыграл игрок «Вашингтона».

26' 13-13 по броскам в створ к этой минуте, игра в целом равная по этому показателю. Хороший резвый хоккей у нас получается!

25' Уже в полном составе «Сан-Хосе», но игроки хозяев ещё одну атаку провели, и она завершилась броском Дженсена от синей линии. Принял кто-то из гостей шайбу на себя.

24' И вновь неточная передача в зоне «Сан-Хосе», перехват от гостей, и быстрая контратака получилась! Канин слева в зону ворвался, из круга для вбрасывания с кистей в дальний угол бросил, Кемпер отлично сыграл ловушкой!

23' Пока справляются в меньшинстве игроки «Сан-Хосе», никак не могут хозяева в зоне соперника расположиться.

22' Марио Ферраро Марио Ферраро вновь схватил малый штраф у «Сан-Хосе», и хозяев вновь получили возможность для большинства. Первое получилось очень опасным у «Вашингтона».

22' Манта с правого фланга здорово вылазил на ворота «Сан-Хосе», убирал шайбу под неудобной руку и не смог переиграть Блэквуда.

21' Врачи в итоге вышли на лёд к Фехервари. Получилось так, что сначала силовой приём провёл Власик, защитник «Кэпиталз» начал заваливаться на лёд, и в этот момент в него въехал Гертл. Неприятный удар получился, в раздевалку увели игрока хозяев. Пожелаем ему здоровья.

21' Быстрая атака «Вашингтона», Фехервари на скорости справа в зону соперника ворвался, но нарвался на силовой приём соперника, в итоге оказался на льду. Гертл жёстко сыграл.

21' Начался второй период!

20' Звучит сирена, первый период окончен! Да, очень непростая концовка получилась для «Сан-Хосе»! В роли явных фаворитов сегодня вышли на лёд игроки «Вашингтона», но что-то по ходу периода пошло не так. Хоккеисты гостей начали активнее, больше атаковали, в итоге одну шайбу забить смогли. Овечкин и компания оживились лишь к концовке, но создали серию очень опасных моментов. Думаю, уже после перерыва «Вашингтон» попытается счёт сравнять! Ждём продолжение!

20' Уже 10-10 по броскам в створ, в концовке периода «Вашингтон» намного опаснее соперника. Близки к голу хозяева льда.

20' Много работы у Блэквуда! Овечкин сейчас подхватил шайбу в левом круге для вбрасывания, сильно бросил в дальний угол, поймал вратарь «Сан-Хосе»!

20' Удалось игрокам «Вашингтона» перевести игру в зону соперника, помогло в этом большинство, и Блэквуд раз за разом в игру вступает. Сейчас вот Оши зарядил после выигранного вбрасывания, поймал голкипер гостей!

18' Протас с разворота сейчас бросал по воротам, и было бы опасно, если бы бросок сильным получился. Не попал как следует форвард, в итоге справился Блэквуд.

18' Немного поправили игроки «Вашингтона» свою статистику по броскам в створ во время большинства. 6-9 на данный момент.

17' Карслон здорово замыкал дальнюю штангу после прострела справа, успел переместиться голкипер «Сан-Хосе» и шайбу отбил! Отличный момент!

17' Очень хорошо ходит шайба у хозяев в большинстве, но бросков по воротам толком нет.

16' Разыграли игроки «Вашингтона», Овечкин с позиции защитника мощный бросок нанёс, но не получилось в створ попасть.

15' Марио Ферраро Удаление в составе «Сан-Хосе», и это отличный шанс для «Вашингтона»! Ферраро не очень аккуратно сыграл, в итоге досталось по лицу Строуму. Игра высоко поднятой клюшкой.

15' Неплохо разыграли игроки «Вашингтона» в зоне соперника, и Филлипс опасный бросок наносил — Блэквуд справился.

14' Приободрил гол хоккеистов «Сан-Хосе», вновь с большой радостью идут в атаку гости. Надо приходить в себя команде Овечкина.

12' Ещё одна неплохая атака получилась у «Сан-Хосе», и вновь Кемпер в игру вступает. Налаживается у нас преимущество гостей постепенно.

10' 2-4 по броскам в створ. Как видим, «Сан-Хосе» совсем не планирует сегодня в обороне отсиживаться. Впрочем, это НХЛ! Тут каждый может победить каждого!

9' Начинают, наконец, приходить в себя игроки «Сан-Хосе». Неплохой бросок получился у гостей, Кемпер в игре!

7' Гости перешли в атаку, Рутта зарядил от синей линии, Уилсон принял шайбу на себя. Хозяева попытались в атаку рвануть, но сходу момент создать не получилось.

6' Быстрая и очень опасная атака получилась у «Вашингтона»! Бекстрём слева в зону закатился и выполнил размашистый перевод направо. Манта сходу сильно бросил — Блэквуд отбил!

5' Очень хорошая атака «Вашингтона», Строум слева завёз шайбу в зону, прострелил на пятачок на Уилсона, который практически в упор бросал, и Блэквуд смог выручить!

4' В роли фаворитов сегодня «Вашингтон», а нам показали повтор предыдущей атаки, когда не получился бросок после выхода 2 в 1. Это у Бекстрёма в самый ответственный момент клюшка сломалась.

3' За «Вашингтоном» остаётся начало встречи, ещё одна хорошая атака хозяев, но не получился бросок из правого круга для вбрасывания.

2' Неплохо «Вашингтон» накатывает на первых минутах, Кузнецов слева закатился в зону, простреливал в центр, но гости на перехвате сыграли.

1' Поехали! Игра началась!

0' Стартовое вратарское противостояние на сегодня — Дарси Кемпер — Маккези Блэквуд.