Эдмонтон Ойлерз - Калгари Флэймз 30 Октября прямая трансляция
Стадион: Коммонвелс (Эдмонтон, Канада), вместимость: 56302
30 Октября 2023 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
3-й период, 59'
4 : 2
- 04:191:0Бретт Кулак
- 09:382:0Зак Хайман
- 16:063:1Эван Бушар
- 46:164:2Венсан Деарне
0'
20'
40'
60'
- 14:552:1Назем Кадри
- 31:283:2Эй Джей Грир
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Эдмонтон Ойлерз - Калгари Флэймз, которое состоится 30 Октября 2023 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Коммонвелс (Эдмонтон, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Калгари Флэймз
Калгари
|74
|вр
|Стюарт Скиннер
|36
|вр
|Джек Кэмпбелл
|5
|зщ
|Коди Сеси
|25
|зщ
|Дарнелл Нурс
|86
|зщ
|Филип Броберг
|14
|зщ
|Маттиас Экхольм
|2
|зщ
|Эван Бушар
|27
|зщ
|Бретт Кулак
|73
|зщ
|Венсан Деарне
|97
|нп
|Коннор Макдэвид
|21
|нп
|Адам Эрни
|10
|нп
|Дерек Райан
|55
|нп
|Дилан Холлоуэй
|71
|нп
|Райан Маклауд
|37
|нп
|Уоррен Фёгеле
|29
|нп
|Леон Драйзайтль
|18
|нп
|Зак Хайман
|93
|нп
|Райан Ньюджент-Хопкинс
|91
|нп
|Эвандер Кейн
|28
|нп
|Коннор Браун
|25
|вр
|Якоб Маркстрём
|80
|вр
|Даниэль Владарж
|8
|зщ
|Кристофер Танев
|98
|зщ
|Илья Соловьёв
|48
|зщ
|Деннис Гилберт
|16
|зщ
|Никита Задоров
|55
|зщ
|Ноа Ханифин
|52
|зщ
|Маккензи Уигар
|91
|нп
|Назем Кадри
|10
|нп
|Джонатан Юбердо
|29
|нп
|Диллон Дюбе
|28
|нп
|Элиас Линдхольм
|15
|нп
|Драйден Хант
|18
|нп
|Эй Джей Грир
|17
|нп
|Егор Шарангович
|71
|нп
|Уолкер Дьюр
|88
|нп
|Эндрю Манджапане
|11
|нп
|Микаэль Баклунд
|20
|нп
|Блейк Коулман
|27
|нп
|Мэтт Коронато
Главные тренеры
|Джей Вудкрофт
|Райан Хаска
История личных встреч
|05.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|7 : 2
|30.09.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|1 : 2 ОТ
|28.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|30.10.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|16.10.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|01.10.2022
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|2 : 1
|29.09.2022
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 0
|27.05.2022
|НХЛ - плей-офф
|1/2 финала - Запад. 5-й матч
|4 : 5 ОТ
|25.05.2022
|НХЛ - плей-офф
|1/2 финала - Запад. 4-й матч
|5 : 3
|23.05.2022
|НХЛ - плей-офф
|1/2 финала - Запад. 3-й матч
|4 : 1
|27.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 3
|25.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 4
|22.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|20.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|18.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 6
|27.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 3
|25.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|23.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 2
|21.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|20.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
Турнирная таблица
НХЛ
|№
|Команда
|ИИ
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|ОО
|% очков
|1
|Вегас Голден Найтс
|9
|6
|0
|2
|0
|1
|0
|35-20
|17
|94.4
|2
|Бостон Брюинз
|8
|7
|0
|0
|0
|1
|0
|26-12
|15
|93.8
|3
|Нью-Йорк Рейнджерс
|8
|5
|1
|0
|0
|0
|2
|25-16
|12
|75.0
|4
|Колорадо Эвеланш
|8
|5
|0
|1
|0
|0
|2
|28-20
|12
|75.0
|5
|Ванкувер Кэнакс
|8
|5
|0
|0
|0
|1
|2
|31-19
|11
|68.8
|6
|Нью-Джерси Дэвилз
|8
|4
|1
|0
|1
|0
|2
|33-30
|11
|68.8
|7
|Торонто Мэйпл Лифс
|8
|3
|1
|1
|0
|1
|2
|29-24
|11
|68.8
|8
|Монреаль Канадиенс
|8
|2
|2
|1
|1
|0
|2
|26-27
|11
|68.8
|9
|Детройт Ред Уингз
|9
|5
|0
|0
|0
|1
|3
|36-28
|11
|61.1
|10
|Лос-Анджелес Кингз
|8
|4
|0
|0
|2
|0
|2
|35-30
|10
|62.5
|11
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|8
|4
|0
|0
|0
|2
|2
|29-24
|10
|62.5
|12
|Каролина Харрикейнз
|9
|3
|1
|1
|0
|0
|4
|34-35
|10
|55.6
|13
|Даллас Старз
|6
|2
|1
|1
|1
|0
|1
|17-15
|9
|75.0
|14
|Нью-Йорк Айлендерс
|7
|4
|0
|0
|0
|1
|2
|18-19
|9
|64.3
|15
|Филадельфия Флайерз
|8
|4
|0
|0
|0
|1
|3
|28-25
|9
|56.3
|16
|Виннипег Джетс
|8
|3
|1
|0
|1
|0
|3
|27-28
|9
|56.3
|17
|Вашингтон Кэпиталз
|8
|2
|0
|2
|0
|1
|3
|19-26
|9
|56.3
|18
|Флорида Пантерз
|7
|4
|0
|0
|0
|0
|3
|20-20
|8
|57.1
|19
|Оттава Сенаторз
|8
|4
|0
|0
|0
|0
|4
|32-26
|8
|50.0
|20
|Нэшвилл Предаторз
|8
|3
|1
|0
|0
|0
|4
|23-21
|8
|50.0
|21
|Анахайм Дакс
|8
|2
|2
|0
|0
|0
|4
|25-24
|8
|50.0
|22
|Коламбус Блю Джекетс
|8
|2
|1
|0
|0
|2
|3
|20-25
|8
|50.0
|23
|Баффало Сэйбрз
|9
|3
|1
|0
|0
|0
|5
|27-27
|8
|44.4
|24
|Миннесота Уайлд
|9
|3
|0
|0
|1
|1
|4
|32-38
|8
|44.4
|25
|Сент-Луис Блюз
|7
|2
|0
|1
|1
|0
|3
|14-20
|7
|50.0
|26
|Аризона Койотс
|7
|2
|0
|1
|0
|0
|4
|20-20
|6
|42.9
|27
|Питтсбург Пингвинз
|8
|3
|0
|0
|0
|0
|5
|23-25
|6
|37.5
|28
|Чикаго Блэкхоукс
|8
|2
|1
|0
|0
|0
|5
|18-24
|6
|37.5
|29
|Сиэтл Кракен
|9
|1
|1
|0
|1
|1
|5
|20-31
|6
|33.3
|30
|Калгари Флэймз
|8
|2
|0
|0
|1
|0
|5
|17-29
|5
|31.3
|31
|Эдмонтон Ойлерз
|7
|1
|0
|0
|0
|1
|5
|17-30
|3
|21.4
|32
|Сан-Хосе Шаркс
|9
|0
|0
|0
|1
|0
|8
|9-35
|1
|5.6
Восточная Конференция
|№
|Команда
|ИИ
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|ОО
|% очков
|1
|Бостон Брюинз
|8
|7
|0
|0
|0
|1
|0
|26-12
|15
|93.8
|2
|Нью-Йорк Рейнджерс
|8
|5
|1
|0
|0
|0
|2
|25-16
|12
|75.0
|3
|Нью-Джерси Дэвилз
|8
|4
|1
|0
|1
|0
|2
|33-30
|11
|68.8
|4
|Торонто Мэйпл Лифс
|8
|3
|1
|1
|0
|1
|2
|29-24
|11
|68.8
|5
|Монреаль Канадиенс
|8
|2
|2
|1
|1
|0
|2
|26-27
|11
|68.8
|6
|Детройт Ред Уингз
|9
|5
|0
|0
|0
|1
|3
|36-28
|11
|61.1
|7
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|8
|4
|0
|0
|0
|2
|2
|29-24
|10
|62.5
|8
|Каролина Харрикейнз
|9
|3
|1
|1
|0
|0
|4
|34-35
|10
|55.6
|9
|Нью-Йорк Айлендерс
|7
|4
|0
|0
|0
|1
|2
|18-19
|9
|64.3
|10
|Филадельфия Флайерз
|8
|4
|0
|0
|0
|1
|3
|28-25
|9
|56.3
|11
|Вашингтон Кэпиталз
|8
|2
|0
|2
|0
|1
|3
|19-26
|9
|56.3
|12
|Флорида Пантерз
|7
|4
|0
|0
|0
|0
|3
|20-20
|8
|57.1
|13
|Оттава Сенаторз
|8
|4
|0
|0
|0
|0
|4
|32-26
|8
|50.0
|14
|Коламбус Блю Джекетс
|8
|2
|1
|0
|0
|2
|3
|20-25
|8
|50.0
|15
|Баффало Сэйбрз
|9
|3
|1
|0
|0
|0
|5
|27-27
|8
|44.4
|16
|Питтсбург Пингвинз
|8
|3
|0
|0
|0
|0
|5
|23-25
|6
|37.5
Западная Конференция
|№
|Команда
|ИИ
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|ОО
|% очков
|1
|Вегас Голден Найтс
|9
|6
|0
|2
|0
|1
|0
|35-20
|17
|94.4
|2
|Колорадо Эвеланш
|8
|5
|0
|1
|0
|0
|2
|28-20
|12
|75.0
|3
|Ванкувер Кэнакс
|8
|5
|0
|0
|0
|1
|2
|31-19
|11
|68.8
|4
|Лос-Анджелес Кингз
|8
|4
|0
|0
|2
|0
|2
|35-30
|10
|62.5
|5
|Даллас Старз
|6
|2
|1
|1
|1
|0
|1
|17-15
|9
|75.0
|6
|Виннипег Джетс
|8
|3
|1
|0
|1
|0
|3
|27-28
|9
|56.3
|7
|Нэшвилл Предаторз
|8
|3
|1
|0
|0
|0
|4
|23-21
|8
|50.0
|8
|Анахайм Дакс
|8
|2
|2
|0
|0
|0
|4
|25-24
|8
|50.0
|9
|Миннесота Уайлд
|9
|3
|0
|0
|1
|1
|4
|32-38
|8
|44.4
|10
|Сент-Луис Блюз
|7
|2
|0
|1
|1
|0
|3
|14-20
|7
|50.0
|11
|Аризона Койотс
|7
|2
|0
|1
|0
|0
|4
|20-20
|6
|42.9
|12
|Чикаго Блэкхоукс
|8
|2
|1
|0
|0
|0
|5
|18-24
|6
|37.5
|13
|Сиэтл Кракен
|9
|1
|1
|0
|1
|1
|5
|20-31
|6
|33.3
|14
|Калгари Флэймз
|8
|2
|0
|0
|1
|0
|5
|17-29
|5
|31.3
|15
|Эдмонтон Ойлерз
|7
|1
|0
|0
|0
|1
|5
|17-30
|3
|21.4
|16
|Сан-Хосе Шаркс
|9
|0
|0
|0
|1
|0
|8
|9-35
|1
|5.6
Столичный дивизион
|№
|Команда
|ИИ
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|ОО
|% очков
|1
|Нью-Йорк Рейнджерс
|8
|5
|1
|0
|0
|0
|2
|25-16
|12
|75.0
|2
|Нью-Джерси Дэвилз
|8
|4
|1
|0
|1
|0
|2
|33-30
|11
|68.8
|3
|Каролина Харрикейнз
|9
|3
|1
|1
|0
|0
|4
|34-35
|10
|55.6
|4
|Нью-Йорк Айлендерс
|7
|4
|0
|0
|0
|1
|2
|18-19
|9
|64.3
|5
|Филадельфия Флайерз
|8
|4
|0
|0
|0
|1
|3
|28-25
|9
|56.3
|6
|Вашингтон Кэпиталз
|8
|2
|0
|2
|0
|1
|3
|19-26
|9
|56.3
|7
|Коламбус Блю Джекетс
|8
|2
|1
|0
|0
|2
|3
|20-25
|8
|50.0
|8
|Питтсбург Пингвинз
|8
|3
|0
|0
|0
|0
|5
|23-25
|6
|37.5
Атлантический дивизион
|№
|Команда
|ИИ
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|ОО
|% очков
|1
|Бостон Брюинз
|8
|7
|0
|0
|0
|1
|0
|26-12
|15
|93.8
|2
|Торонто Мэйпл Лифс
|8
|3
|1
|1
|0
|1
|2
|29-24
|11
|68.8
|3
|Монреаль Канадиенс
|8
|2
|2
|1
|1
|0
|2
|26-27
|11
|68.8
|4
|Детройт Ред Уингз
|9
|5
|0
|0
|0
|1
|3
|36-28
|11
|61.1
|5
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|8
|4
|0
|0
|0
|2
|2
|29-24
|10
|62.5
|6
|Флорида Пантерз
|7
|4
|0
|0
|0
|0
|3
|20-20
|8
|57.1
|7
|Оттава Сенаторз
|8
|4
|0
|0
|0
|0
|4
|32-26
|8
|50.0
|8
|Баффало Сэйбрз
|9
|3
|1
|0
|0
|0
|5
|27-27
|8
|44.4
Центральный дивизион
|№
|Команда
|ИИ
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|ОО
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|8
|5
|0
|1
|0
|0
|2
|28-20
|12
|75.0
|2
|Даллас Старз
|6
|2
|1
|1
|1
|0
|1
|17-15
|9
|75.0
|3
|Виннипег Джетс
|8
|3
|1
|0
|1
|0
|3
|27-28
|9
|56.3
|4
|Нэшвилл Предаторз
|8
|3
|1
|0
|0
|0
|4
|23-21
|8
|50.0
|5
|Миннесота Уайлд
|9
|3
|0
|0
|1
|1
|4
|32-38
|8
|44.4
|6
|Сент-Луис Блюз
|7
|2
|0
|1
|1
|0
|3
|14-20
|7
|50.0
|7
|Аризона Койотс
|7
|2
|0
|1
|0
|0
|4
|20-20
|6
|42.9
|8
|Чикаго Блэкхоукс
|8
|2
|1
|0
|0
|0
|5
|18-24
|6
|37.5
Тихоокеанский дивизион
|№
|Команда
|ИИ
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|ОО
|% очков
|1
|Вегас Голден Найтс
|9
|6
|0
|2
|0
|1
|0
|35-20
|17
|94.4
|2
|Ванкувер Кэнакс
|8
|5
|0
|0
|0
|1
|2
|31-19
|11
|68.8
|3
|Лос-Анджелес Кингз
|8
|4
|0
|0
|2
|0
|2
|35-30
|10
|62.5
|4
|Анахайм Дакс
|8
|2
|2
|0
|0
|0
|4
|25-24
|8
|50.0
|5
|Сиэтл Кракен
|9
|1
|1
|0
|1
|1
|5
|20-31
|6
|33.3
|6
|Калгари Флэймз
|8
|2
|0
|0
|1
|0
|5
|17-29
|5
|31.3
|7
|Эдмонтон Ойлерз
|7
|1
|0
|0
|0
|1
|5
|17-30
|3
|21.4
|8
|Сан-Хосе Шаркс
|9
|0
|0
|0
|1
|0
|8
|9-35
|1
|5.6