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Эдмонтон Ойлерз - Калгари Флэймз 30 Октября прямая трансляция

Стадион: Коммонвелс (Эдмонтон, Канада), вместимость: 56302
30 Октября 2023 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Эдмонтон Ойлерз
3-й период, 59'
4 : 2
Калгари Флэймз

  • 04:19
    1:0
    Бретт Кулак
  • 09:38
    2:0
    Зак Хайман
  • 16:06
    3:1
    Эван Бушар
  • 46:16
    4:2
    Венсан Деарне
0'
20'
40'
60'
  • 14:55
    2:1
    Назем Кадри
  • 31:28
    3:2
    Эй Джей Грир
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Эдмонтон Ойлерз - Калгари Флэймз, которое состоится 30 Октября 2023 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Коммонвелс (Эдмонтон, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Калгари Флэймз
Калгари
74КанадаврСтюарт Скиннер
36СШАврДжек Кэмпбелл
5КанадазщКоди Сеси
25КанадазщДарнелл Нурс
86ШвециязщФилип Броберг
14ШвециязщМаттиас Экхольм
2КанадазщЭван Бушар
27КанадазщБретт Кулак
73КанадазщВенсан Деарне
97КанаданпКоннор Макдэвид
21СШАнпАдам Эрни
10СШАнпДерек Райан
55КанаданпДилан Холлоуэй
71КанаданпРайан Маклауд
37СШАнпУоррен Фёгеле
29ГерманиянпЛеон Драйзайтль
18КанаданпЗак Хайман
93КанаданпРайан Ньюджент-Хопкинс
91КанаданпЭвандер Кейн
28КанаданпКоннор Браун
25ШвецияврЯкоб Маркстрём
80ЧехияврДаниэль Владарж
8КанадазщКристофер Танев
98БеларусьзщИлья Соловьёв
48СШАзщДеннис Гилберт
16РоссиязщНикита Задоров
55СШАзщНоа Ханифин
52КанадазщМаккензи Уигар
91КанаданпНазем Кадри
10КанаданпДжонатан Юбердо
29КанаданпДиллон Дюбе
28ШвециянпЭлиас Линдхольм
15КанаданпДрайден Хант
18КанаданпЭй Джей Грир
17БеларусьнпЕгор Шарангович
71СШАнпУолкер Дьюр
88КанаданпЭндрю Манджапане
11ШвециянпМикаэль Баклунд
20СШАнпБлейк Коулман
27СШАнпМэтт Коронато
Главные тренеры
КанадаДжей Вудкрофт
КанадаРайан Хаска
История личных встреч
05.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Эдмонтон Ойлерз7 : 2Калгари Флэймз
30.09.2023 НХЛ - предсезонные матчи Калгари Флэймз1 : 2 ОТЭдмонтон Ойлерз
28.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз1 : 2Эдмонтон Ойлерз
30.10.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз2 : 3Эдмонтон Ойлерз
16.10.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз3 : 4Калгари Флэймз
01.10.2022 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Эдмонтон Ойлерз2 : 1Калгари Флэймз
29.09.2022 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Калгари Флэймз4 : 0Эдмонтон Ойлерз
27.05.2022 НХЛ - плей-офф 1/2 финала - Запад. 5-й матч Калгари Флэймз4 : 5 ОТЭдмонтон Ойлерз
25.05.2022 НХЛ - плей-офф 1/2 финала - Запад. 4-й матч Эдмонтон Ойлерз5 : 3Калгари Флэймз
23.05.2022 НХЛ - плей-офф 1/2 финала - Запад. 3-й матч Эдмонтон Ойлерз4 : 1Калгари Флэймз
27.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз0 : 3
25.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 7 : 4Эдмонтон Ойлерз
22.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз2 : 3 ОТ
20.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 1Эдмонтон Ойлерз
18.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 6Эдмонтон Ойлерз
27.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз0 : 3
25.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз1 : 3
23.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 2Калгари Флэймз
21.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 1Калгари Флэймз
20.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 4Калгари Флэймз
Турнирная таблица
НХЛ
КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
1 Вегас Голден Найтс9 6 0 2 0 1 0 35-20 17 94.4
2 Бостон Брюинз8 7 0 0 0 1 0 26-12 15 93.8
3 Нью-Йорк Рейнджерс8 5 1 0 0 0 2 25-16 12 75.0
4 Колорадо Эвеланш8 5 0 1 0 0 2 28-20 12 75.0
5 Ванкувер Кэнакс8 5 0 0 0 1 2 31-19 11 68.8
6 Нью-Джерси Дэвилз8 4 1 0 1 0 2 33-30 11 68.8
7 Торонто Мэйпл Лифс8 3 1 1 0 1 2 29-24 11 68.8
8 Монреаль Канадиенс8 2 2 1 1 0 2 26-27 11 68.8
9 Детройт Ред Уингз9 5 0 0 0 1 3 36-28 11 61.1
10 Лос-Анджелес Кингз8 4 0 0 2 0 2 35-30 10 62.5
11 Тампа-Бэй Лайтнинг8 4 0 0 0 2 2 29-24 10 62.5
12 Каролина Харрикейнз9 3 1 1 0 0 4 34-35 10 55.6
13 Даллас Старз6 2 1 1 1 0 1 17-15 9 75.0
14 Нью-Йорк Айлендерс7 4 0 0 0 1 2 18-19 9 64.3
15 Филадельфия Флайерз8 4 0 0 0 1 3 28-25 9 56.3
16 Виннипег Джетс8 3 1 0 1 0 3 27-28 9 56.3
17 Вашингтон Кэпиталз8 2 0 2 0 1 3 19-26 9 56.3
18 Флорида Пантерз7 4 0 0 0 0 3 20-20 8 57.1
19 Оттава Сенаторз8 4 0 0 0 0 4 32-26 8 50.0
20 Нэшвилл Предаторз8 3 1 0 0 0 4 23-21 8 50.0
21 Анахайм Дакс8 2 2 0 0 0 4 25-24 8 50.0
22 Коламбус Блю Джекетс8 2 1 0 0 2 3 20-25 8 50.0
23 Баффало Сэйбрз9 3 1 0 0 0 5 27-27 8 44.4
24 Миннесота Уайлд9 3 0 0 1 1 4 32-38 8 44.4
25 Сент-Луис Блюз7 2 0 1 1 0 3 14-20 7 50.0
26 Аризона Койотс7 2 0 1 0 0 4 20-20 6 42.9
27 Питтсбург Пингвинз8 3 0 0 0 0 5 23-25 6 37.5
28 Чикаго Блэкхоукс8 2 1 0 0 0 5 18-24 6 37.5
29 Сиэтл Кракен9 1 1 0 1 1 5 20-31 6 33.3
30 Калгари Флэймз8 2 0 0 1 0 5 17-29 5 31.3
31 Эдмонтон Ойлерз7 1 0 0 0 1 5 17-30 3 21.4
32 Сан-Хосе Шаркс9 0 0 0 1 0 8 9-35 1 5.6
Восточная Конференция
КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
1 Бостон Брюинз8 7 0 0 0 1 0 26-12 15 93.8
2 Нью-Йорк Рейнджерс8 5 1 0 0 0 2 25-16 12 75.0
3 Нью-Джерси Дэвилз8 4 1 0 1 0 2 33-30 11 68.8
4 Торонто Мэйпл Лифс8 3 1 1 0 1 2 29-24 11 68.8
5 Монреаль Канадиенс8 2 2 1 1 0 2 26-27 11 68.8
6 Детройт Ред Уингз9 5 0 0 0 1 3 36-28 11 61.1
7 Тампа-Бэй Лайтнинг8 4 0 0 0 2 2 29-24 10 62.5
8 Каролина Харрикейнз9 3 1 1 0 0 4 34-35 10 55.6
9 Нью-Йорк Айлендерс7 4 0 0 0 1 2 18-19 9 64.3
10 Филадельфия Флайерз8 4 0 0 0 1 3 28-25 9 56.3
11 Вашингтон Кэпиталз8 2 0 2 0 1 3 19-26 9 56.3
12 Флорида Пантерз7 4 0 0 0 0 3 20-20 8 57.1
13 Оттава Сенаторз8 4 0 0 0 0 4 32-26 8 50.0
14 Коламбус Блю Джекетс8 2 1 0 0 2 3 20-25 8 50.0
15 Баффало Сэйбрз9 3 1 0 0 0 5 27-27 8 44.4
16 Питтсбург Пингвинз8 3 0 0 0 0 5 23-25 6 37.5
Западная Конференция
КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
1 Вегас Голден Найтс9 6 0 2 0 1 0 35-20 17 94.4
2 Колорадо Эвеланш8 5 0 1 0 0 2 28-20 12 75.0
3 Ванкувер Кэнакс8 5 0 0 0 1 2 31-19 11 68.8
4 Лос-Анджелес Кингз8 4 0 0 2 0 2 35-30 10 62.5
5 Даллас Старз6 2 1 1 1 0 1 17-15 9 75.0
6 Виннипег Джетс8 3 1 0 1 0 3 27-28 9 56.3
7 Нэшвилл Предаторз8 3 1 0 0 0 4 23-21 8 50.0
8 Анахайм Дакс8 2 2 0 0 0 4 25-24 8 50.0
9 Миннесота Уайлд9 3 0 0 1 1 4 32-38 8 44.4
10 Сент-Луис Блюз7 2 0 1 1 0 3 14-20 7 50.0
11 Аризона Койотс7 2 0 1 0 0 4 20-20 6 42.9
12 Чикаго Блэкхоукс8 2 1 0 0 0 5 18-24 6 37.5
13 Сиэтл Кракен9 1 1 0 1 1 5 20-31 6 33.3
14 Калгари Флэймз8 2 0 0 1 0 5 17-29 5 31.3
15 Эдмонтон Ойлерз7 1 0 0 0 1 5 17-30 3 21.4
16 Сан-Хосе Шаркс9 0 0 0 1 0 8 9-35 1 5.6
Столичный дивизион
КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
1 Нью-Йорк Рейнджерс8 5 1 0 0 0 2 25-16 12 75.0
2 Нью-Джерси Дэвилз8 4 1 0 1 0 2 33-30 11 68.8
3 Каролина Харрикейнз9 3 1 1 0 0 4 34-35 10 55.6
4 Нью-Йорк Айлендерс7 4 0 0 0 1 2 18-19 9 64.3
5 Филадельфия Флайерз8 4 0 0 0 1 3 28-25 9 56.3
6 Вашингтон Кэпиталз8 2 0 2 0 1 3 19-26 9 56.3
7 Коламбус Блю Джекетс8 2 1 0 0 2 3 20-25 8 50.0
8 Питтсбург Пингвинз8 3 0 0 0 0 5 23-25 6 37.5
Атлантический дивизион
КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
1 Бостон Брюинз8 7 0 0 0 1 0 26-12 15 93.8
2 Торонто Мэйпл Лифс8 3 1 1 0 1 2 29-24 11 68.8
3 Монреаль Канадиенс8 2 2 1 1 0 2 26-27 11 68.8
4 Детройт Ред Уингз9 5 0 0 0 1 3 36-28 11 61.1
5 Тампа-Бэй Лайтнинг8 4 0 0 0 2 2 29-24 10 62.5
6 Флорида Пантерз7 4 0 0 0 0 3 20-20 8 57.1
7 Оттава Сенаторз8 4 0 0 0 0 4 32-26 8 50.0
8 Баффало Сэйбрз9 3 1 0 0 0 5 27-27 8 44.4
Центральный дивизион
КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
1 Колорадо Эвеланш8 5 0 1 0 0 2 28-20 12 75.0
2 Даллас Старз6 2 1 1 1 0 1 17-15 9 75.0
3 Виннипег Джетс8 3 1 0 1 0 3 27-28 9 56.3
4 Нэшвилл Предаторз8 3 1 0 0 0 4 23-21 8 50.0
5 Миннесота Уайлд9 3 0 0 1 1 4 32-38 8 44.4
6 Сент-Луис Блюз7 2 0 1 1 0 3 14-20 7 50.0
7 Аризона Койотс7 2 0 1 0 0 4 20-20 6 42.9
8 Чикаго Блэкхоукс8 2 1 0 0 0 5 18-24 6 37.5
Тихоокеанский дивизион
КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
1 Вегас Голден Найтс9 6 0 2 0 1 0 35-20 17 94.4
2 Ванкувер Кэнакс8 5 0 0 0 1 2 31-19 11 68.8
3 Лос-Анджелес Кингз8 4 0 0 2 0 2 35-30 10 62.5
4 Анахайм Дакс8 2 2 0 0 0 4 25-24 8 50.0
5 Сиэтл Кракен9 1 1 0 1 1 5 20-31 6 33.3
6 Калгари Флэймз8 2 0 0 1 0 5 17-29 5 31.3
7 Эдмонтон Ойлерз7 1 0 0 0 1 5 17-30 3 21.4
8 Сан-Хосе Шаркс9 0 0 0 1 0 8 9-35 1 5.6

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