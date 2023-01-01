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Зенит - Крылья Советов 31 Октября прямая трансляция

Стадион: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия), вместимость: 68134
31 Октября 2023 года в 19:30 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа C
Зенит
Крылья Советов

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зенит - Крылья Советов, которое состоится 31 Октября 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа C, оно проводится на стадионе: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург
Крылья Советов
Самара
Главные тренеры
Россия Сергей Богданович Семак
Россия Игорь Витальевич Осинькин
История личных встреч
22.10.2023 МИР Российская Премьер-лига 12-й тур Зенит3 : 1Крылья Советов
09.08.2023 Fonbet Кубок России Группа C Крылья Советов0 : 1Зенит
29.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 25-й тур Крылья Советов1 : 5Зенит
20.10.2022 Fonbet Кубок России Группа B Зенит2 : 1Крылья Советов
14.09.2022 Fonbet Кубок России Группа B Крылья Советов2 : 0Зенит
22.07.2022 МИР Российская Премьер-лига 2-й тур Зенит3 : 0Крылья Советов
13.03.2022 Россия - Премьер-Лига 21-й тур Крылья Советов1 : 1Зенит
25.09.2021 Россия - Премьер-Лига 9-й тур Зенит2 : 1Крылья Советов
26.06.2020 Россия - Премьер-Лига 24-й тур Зенит2 : 1Крылья Советов
27.10.2019 Россия - Премьер-Лига 14-й тур Крылья Советов0 : 2Зенит
28.10.2023 МИР Российская Премьер-лига 13-й тур Зенит2 : 1
22.10.2023 МИР Российская Премьер-лига 12-й тур Зенит3 : 1Крылья Советов
14.10.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 2 : 2Зенит
07.10.2023 МИР Российская Премьер-лига 11-й тур 0 : 2Зенит
03.10.2023 Fonbet Кубок России Группа C Зенит2 : 1
28.10.2023 МИР Российская Премьер-лига 13-й тур Крылья Советов1 : 1
22.10.2023 МИР Российская Премьер-лига 12-й тур Зенит3 : 1Крылья Советов
08.10.2023 МИР Российская Премьер-лига 11-й тур 2 : 0Крылья Советов
04.10.2023 Fonbet Кубок России Группа C Крылья Советов0 : 3
01.10.2023 МИР Российская Премьер-лига 10-й тур Крылья Советов4 : 0
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа Кубка России — 2023/2024: «Зенит» — «Крылья Советов». Это соперники по группе C. Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.

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