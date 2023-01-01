Балтика - Ахмат 31 Октября прямая трансляция
Стадион: Ростех Арена (Калининград, Россия), вместимость: 35212
31 Октября 2023 года в 20:30 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа C
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Балтика - Ахмат, которое состоится 31 Октября 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа C, оно проводится на стадионе: Ростех Арена (Калининград, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Балтика
Калининград
Ахмат
Грозный
Главные тренеры
|Сергей Николаевич Игнашевич
|Мирослав Юрьевич Ромащенко
История личных встреч
|23.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 0
|10.08.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа C
|0 : 2
|13.10.2007
|Россия - Первый дивизион - 2007
|39-й тур
|2 : 0
|03.07.2007
|Россия - Первый дивизион - 2007
|19-й тур
|0 : 1
|04.08.2006
|Россия - Первый дивизион - 2006
|25-й тур
|1 : 2
|15.04.2006
|Россия - Первый дивизион - 2006
|5-й тур
|0 : 1
|27.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 0
|21.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 2
|07.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 0
|03.10.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа C
|2 : 1
|30.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 0
|28.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 1
|22.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|12-й тур
|3 : 0
|08.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|11-й тур
|0 : 1
|04.10.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа C
|0 : 3
|01.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа Кубка России — 2023/2024: «Балтика» — «Ахмат». Это соперники по группе C. Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.