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Балтика - Ахмат 31 Октября прямая трансляция

Стадион: Ростех Арена (Калининград, Россия), вместимость: 35212
31 Октября 2023 года в 20:30 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа C
Балтика
Ахмат

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Балтика - Ахмат, которое состоится 31 Октября 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа C, оно проводится на стадионе: Ростех Арена (Калининград, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Балтика
Калининград
Ахмат
Грозный
Главные тренеры
Россия Сергей Николаевич Игнашевич
Беларусь Мирослав Юрьевич Ромащенко
История личных встреч
23.09.2023 МИР Российская Премьер-лига 9-й тур Балтика1 : 0Ахмат
10.08.2023 Fonbet Кубок России Группа C Ахмат0 : 2Балтика
13.10.2007 Россия - Первый дивизион - 2007 39-й тур Ахмат2 : 0Балтика
03.07.2007 Россия - Первый дивизион - 2007 19-й тур Балтика0 : 1Ахмат
04.08.2006 Россия - Первый дивизион - 2006 25-й тур Балтика1 : 2Ахмат
15.04.2006 Россия - Первый дивизион - 2006 5-й тур Ахмат0 : 1Балтика
27.10.2023 МИР Российская Премьер-лига 13-й тур 1 : 0Балтика
21.10.2023 МИР Российская Премьер-лига 12-й тур Балтика2 : 2
07.10.2023 МИР Российская Премьер-лига 11-й тур Балтика1 : 0
03.10.2023 Fonbet Кубок России Группа C 2 : 1Балтика
30.09.2023 МИР Российская Премьер-лига 10-й тур 1 : 0Балтика
28.10.2023 МИР Российская Премьер-лига 13-й тур 2 : 1Ахмат
22.10.2023 МИР Российская Премьер-лига 12-й тур 3 : 0Ахмат
08.10.2023 МИР Российская Премьер-лига 11-й тур Ахмат0 : 1
04.10.2023 Fonbet Кубок России Группа C 0 : 3Ахмат
01.10.2023 МИР Российская Премьер-лига 10-й тур Ахмат1 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа Кубка России — 2023/2024: «Балтика» — «Ахмат». Это соперники по группе C. Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.

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