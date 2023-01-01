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Эксетер Сити - Мидлсбро 31 Октября прямая трансляция

31 Октября 2023 года в 22:45 (+03:00). Англия - Кубок лиги, 1/8 финала
Эксетер Сити
Мидлсбро

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эксетер Сити - Мидлсбро, которое состоится 31 Октября 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Кубок лиги, 1/8 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эксетер Сити
Эксетер
Мидлсбро
Мидлсбро
История личных встреч
26.09.2023 Англия - Кубок лиги 1/16 финала Эксетер Сити1 : 0
29.08.2023 Англия - Кубок лиги 2-й раунд Эксетер Сити1 : 1 5 : 3
08.08.2023 Англия - Кубок лиги 1-й раунд Эксетер Сити2 : 1
26.11.2022 Кубок Англии 2-й раунд 4 : 1Эксетер Сити
05.11.2022 Кубок Англии 1-й раунд 2 : 3Эксетер Сити
28.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 14-й тур Мидлсбро0 : 2
24.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 13-й тур 1 : 2Мидлсбро
21.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 12-й тур Мидлсбро1 : 0
07.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 11-й тур 0 : 4Мидлсбро
03.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 10-й тур Мидлсбро2 : 0

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