Эксетер Сити - Мидлсбро 31 Октября прямая трансляция
31 Октября 2023 года в 22:45 (+03:00). Англия - Кубок лиги, 1/8 финала
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эксетер Сити - Мидлсбро, которое состоится 31 Октября 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Кубок лиги, 1/8 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эксетер Сити
Эксетер
Мидлсбро
Мидлсбро
История личных встреч
|26.09.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/16 финала
|1 : 0
|29.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|1 : 1 5 : 3
|08.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|1-й раунд
|2 : 1
|26.11.2022
|Кубок Англии
|2-й раунд
|4 : 1
|05.11.2022
|Кубок Англии
|1-й раунд
|2 : 3
|28.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 14-й тур
|0 : 2
|24.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 13-й тур
|1 : 2
|21.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 12-й тур
|1 : 0
|07.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 11-й тур
|0 : 4
|03.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 10-й тур
|2 : 0