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Мэнсфилд Таун - Порт Вейл 31 Октября прямая трансляция

31 Октября 2023 года в 22:45 (+03:00). Англия - Кубок лиги, 1/8 финала
Мэнсфилд Таун
Порт Вейл

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мэнсфилд Таун - Порт Вейл, которое состоится 31 Октября 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Кубок лиги, 1/8 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мэнсфилд Таун
Мэнсфилд
Порт Вейл
Барслем
История личных встреч
08.05.2021 Англия - Вторая лига Вторая лига. 46-й тур Порт Вейл0 : 3Мэнсфилд Таун
02.01.2021 Англия - Вторая лига Вторая лига. 22-й тур Мэнсфилд Таун4 : 0Порт Вейл
26.12.2019 Англия - Вторая лига Вторая лига. 23-й тур Мэнсфилд Таун2 : 2Порт Вейл
21.09.2019 Англия - Вторая лига Вторая лига. 10-й тур Порт Вейл2 : 2Мэнсфилд Таун
09.03.2019 Англия - Вторая лига Вторая лига. 36-й тур Порт Вейл2 : 1Мэнсфилд Таун
17.11.2018 Англия - Вторая лига Вторая лига. 18-й тур Мэнсфилд Таун1 : 0Порт Вейл
21.04.2018 Англия - Вторая лига Вторая лига. 44-й тур Мэнсфилд Таун1 : 1Порт Вейл
21.11.2017 Англия - Вторая лига Вторая лига. 19-й тур Порт Вейл0 : 4Мэнсфилд Таун
26.09.2023 Англия - Кубок лиги 1/16 финала Мэнсфилд Таун2 : 2 3 : 1
29.08.2023 Англия - Кубок лиги 2-й раунд 1 : 1 4 : 5Мэнсфилд Таун
08.08.2023 Англия - Кубок лиги 1-й раунд Мэнсфилд Таун2 : 0
26.11.2022 Кубок Англии 2-й раунд 2 : 1Мэнсфилд Таун
05.11.2022 Кубок Англии 1-й раунд 0 : 1Мэнсфилд Таун
26.09.2023 Англия - Кубок лиги 1/16 финала Порт Вейл2 : 1
29.08.2023 Англия - Кубок лиги 2-й раунд Порт Вейл0 : 0 2 : 0
08.08.2023 Англия - Кубок лиги 1-й раунд Порт Вейл3 : 2
05.11.2022 Кубок Англии 1-й раунд Порт Вейл2 : 3
10.08.2022 Англия - Кубок лиги 1-й раунд Порт Вейл1 : 2

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