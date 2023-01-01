Мэнсфилд Таун - Порт Вейл 31 Октября прямая трансляция
31 Октября 2023 года в 22:45 (+03:00). Англия - Кубок лиги, 1/8 финала
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мэнсфилд Таун - Порт Вейл, которое состоится 31 Октября 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Кубок лиги, 1/8 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Мэнсфилд Таун
Мэнсфилд
Порт Вейл
Барслем
История личных встреч
|08.05.2021
|Англия - Вторая лига
|Вторая лига. 46-й тур
|0 : 3
|02.01.2021
|Англия - Вторая лига
|Вторая лига. 22-й тур
|4 : 0
|26.12.2019
|Англия - Вторая лига
|Вторая лига. 23-й тур
|2 : 2
|21.09.2019
|Англия - Вторая лига
|Вторая лига. 10-й тур
|2 : 2
|09.03.2019
|Англия - Вторая лига
|Вторая лига. 36-й тур
|2 : 1
|17.11.2018
|Англия - Вторая лига
|Вторая лига. 18-й тур
|1 : 0
|21.04.2018
|Англия - Вторая лига
|Вторая лига. 44-й тур
|1 : 1
|21.11.2017
|Англия - Вторая лига
|Вторая лига. 19-й тур
|0 : 4
|26.09.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/16 финала
|2 : 2 3 : 1
|29.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|1 : 1 4 : 5
|08.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|1-й раунд
|2 : 0
|26.11.2022
|Кубок Англии
|2-й раунд
|2 : 1
|05.11.2022
|Кубок Англии
|1-й раунд
|0 : 1
|26.09.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/16 финала
|2 : 1
|29.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|0 : 0 2 : 0
|08.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|1-й раунд
|3 : 2
|05.11.2022
|Кубок Англии
|1-й раунд
|2 : 3
|10.08.2022
|Англия - Кубок лиги
|1-й раунд
|1 : 2