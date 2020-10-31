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Штутгарт - Унион 31 Октября прямая трансляция

Стадион: Мерседес-Бенц-Арена (Штутгарт, Германия), вместимость: 60449
31 Октября 2023 года в 20:00 (+03:00). Кубок Германии, 2-й раунд
Штутгарт
Унион

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Штутгарт - Унион, которое состоится 31 Октября 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 2-й раунд, оно проводится на стадионе: Мерседес-Бенц-Арена (Штутгарт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Штутгарт
Штутгарт
Унион
Берлин
Главные тренеры
ГерманияСебастьян Хёнес
ШвейцарияУрс Фишер
История личных встреч
21.10.2023Германия - Бундеслига8-й турУнион0 : 3Штутгарт
01.04.2023Германия - Бундеслига26-й турУнион3 : 0Штутгарт
09.10.2022Германия - Бундеслига9-й турШтутгарт0 : 1Унион
12.03.2022Германия - Бундеслига26-й турУнион1 : 1Штутгарт
24.10.2021Германия - Бундеслига9-й турШтутгарт1 : 1Унион
17.04.2021Германия - Бундеслига29-й турУнион2 : 1Штутгарт
15.12.2020Германия - Бундеслига12-й турШтутгарт2 : 2Унион
27.05.2019Германия - Переходные матчиПереходные матчиУнион0 : 0Штутгарт
23.05.2019Германия - Переходные матчиПереходные матчиШтутгарт2 : 2Унион
24.04.2017Германия - Вторая Бундеслига30-й турШтутгарт3 : 1Унион
28.10.2023Германия - Бундеслига9-й турШтутгарт2 : 3
21.10.2023Германия - Бундеслига8-й турУнион0 : 3Штутгарт
07.10.2023Германия - Бундеслига7-й турШтутгарт3 : 1
30.09.2023Германия - Бундеслига6-й тур0 : 2Штутгарт
22.09.2023Германия - Бундеслига5-й турШтутгарт3 : 1
28.10.2023Германия - Бундеслига9-й тур2 : 0Унион
24.10.2023Лига чемпионовГруппа C. 3-й турУнион0 : 1
21.10.2023Германия - Бундеслига8-й турУнион0 : 3Штутгарт
07.10.2023Германия - Бундеслига7-й тур4 : 2Унион
03.10.2023Лига чемпионовГруппа C. 2-й турУнион2 : 3

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