Штутгарт - Унион 31 Октября прямая трансляция
Стадион: Мерседес-Бенц-Арена (Штутгарт, Германия), вместимость: 60449
31 Октября 2023 года в 20:00 (+03:00). Кубок Германии, 2-й раунд
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Штутгарт - Унион, которое состоится 31 Октября 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 2-й раунд, оно проводится на стадионе: Мерседес-Бенц-Арена (Штутгарт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Штутгарт
Штутгарт
Унион
Берлин
Главные тренеры
|Себастьян Хёнес
|Урс Фишер
История личных встреч
|21.10.2023
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|0 : 3
|01.04.2023
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|3 : 0
|09.10.2022
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|0 : 1
|12.03.2022
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|1 : 1
|24.10.2021
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|1 : 1
|17.04.2021
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|2 : 1
|15.12.2020
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|2 : 2
|27.05.2019
|Германия - Переходные матчи
|Переходные матчи
|0 : 0
|23.05.2019
|Германия - Переходные матчи
|Переходные матчи
|2 : 2
|24.04.2017
|Германия - Вторая Бундеслига
|30-й тур
|3 : 1
|28.10.2023
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|2 : 3
|21.10.2023
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|0 : 3
|07.10.2023
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|3 : 1
|30.09.2023
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|0 : 2
|22.09.2023
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|3 : 1
|28.10.2023
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|2 : 0
|24.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа C. 3-й тур
|0 : 1
|21.10.2023
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|0 : 3
|07.10.2023
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|4 : 2
|03.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа C. 2-й тур
|2 : 3