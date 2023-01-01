Вольфсбург - РБ Лейпциг 31 Октября прямая трансляция
Стадион: Фольксваген-Арена (Вольфсбург, Германия), вместимость: 30000
31 Октября 2023 года в 20:00 (+03:00). Кубок Германии, 2-й раунд
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вольфсбург - РБ Лейпциг, которое состоится 31 Октября 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 2-й раунд, оно проводится на стадионе: Фольксваген-Арена (Вольфсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вольфсбург
Вольфсбург
РБ Лейпциг
Лейпциг
Главные тренеры
|Нико Ковач
|Марко Розе
История личных встреч
|18.02.2023
|Германия - Бундеслига
|21-й тур
|0 : 3
|27.08.2022
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|2 : 0
|23.01.2022
|Германия - Бундеслига
|20-й тур
|2 : 0
|29.08.2021
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|1 : 0
|16.05.2021
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|2 : 2
|03.03.2021
|Кубок Германии
|1/4 финала
|2 : 0
|16.01.2021
|Германия - Бундеслига
|16-й тур
|2 : 2
|07.03.2020
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|0 : 0
|30.10.2019
|Кубок Германии
|2-й раунд
|1 : 6
|19.10.2019
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|1 : 1
|28.10.2023
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|3 : 2
|21.10.2023
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|1 : 2
|07.10.2023
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|3 : 1
|30.09.2023
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|2 : 0
|23.09.2023
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|1 : 0
|28.10.2023
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|6 : 0
|25.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа G. 3-й тур
|3 : 1
|21.10.2023
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|1 : 3
|07.10.2023
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|0 : 0
|04.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа G. 2-й тур
|1 : 3