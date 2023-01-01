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Вольфсбург - РБ Лейпциг 31 Октября прямая трансляция

Стадион: Фольксваген-Арена (Вольфсбург, Германия), вместимость: 30000
31 Октября 2023 года в 20:00 (+03:00). Кубок Германии, 2-й раунд
Вольфсбург
РБ Лейпциг

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вольфсбург - РБ Лейпциг, которое состоится 31 Октября 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 2-й раунд, оно проводится на стадионе: Фольксваген-Арена (Вольфсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вольфсбург
Вольфсбург
РБ Лейпциг
Лейпциг
Главные тренеры
ХорватияНико Ковач
ГерманияМарко Розе
История личных встреч
18.02.2023Германия - Бундеслига21-й турВольфсбург0 : 3РБ Лейпциг
27.08.2022Германия - Бундеслига4-й турРБ Лейпциг2 : 0Вольфсбург
23.01.2022Германия - Бундеслига20-й турРБ Лейпциг2 : 0Вольфсбург
29.08.2021Германия - Бундеслига3-й турВольфсбург1 : 0РБ Лейпциг
16.05.2021Германия - Бундеслига33-й турРБ Лейпциг2 : 2Вольфсбург
03.03.2021Кубок Германии1/4 финалаРБ Лейпциг2 : 0Вольфсбург
16.01.2021Германия - Бундеслига16-й турВольфсбург2 : 2РБ Лейпциг
07.03.2020Германия - Бундеслига25-й турВольфсбург0 : 0РБ Лейпциг
30.10.2019Кубок Германии2-й раундВольфсбург1 : 6РБ Лейпциг
19.10.2019Германия - Бундеслига8-й турРБ Лейпциг1 : 1Вольфсбург
28.10.2023Германия - Бундеслига9-й тур3 : 2Вольфсбург
21.10.2023Германия - Бундеслига8-й турВольфсбург1 : 2
07.10.2023Германия - Бундеслига7-й тур3 : 1Вольфсбург
30.09.2023Германия - Бундеслига6-й турВольфсбург2 : 0
23.09.2023Германия - Бундеслига5-й тур1 : 0Вольфсбург
28.10.2023Германия - Бундеслига9-й турРБ Лейпциг6 : 0
25.10.2023Лига чемпионовГруппа G. 3-й турРБ Лейпциг3 : 1
21.10.2023Германия - Бундеслига8-й тур1 : 3РБ Лейпциг
07.10.2023Германия - Бундеслига7-й турРБ Лейпциг0 : 0
04.10.2023Лига чемпионовГруппа G. 2-й турРБ Лейпциг1 : 3

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