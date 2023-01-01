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Хомбург - Гройтер Фюрт 31 Октября прямая трансляция

31 Октября 2023 года в 20:00 (+03:00). Кубок Германии, 2-й раунд
Хомбург
Гройтер Фюрт

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хомбург - Гройтер Фюрт, которое состоится 31 Октября 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 2-й раунд, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хомбург
Хомбург
Гройтер Фюрт
Фюрт
Главные тренеры
ГерманияАлександер Цорнигер
История личных встреч
14.08.2023Кубок Германии1-й раундХомбург3 : 0
20.08.2016Кубок Германии1-й раундХомбург0 : 3
27.10.2023Германия - Вторая Бундеслига11-й турГройтер Фюрт4 : 0
21.10.2023Германия - Вторая Бундеслига10-й тур2 : 0Гройтер Фюрт
07.10.2023Германия - Вторая Бундеслига9-й турГройтер Фюрт1 : 0
01.10.2023Германия - Вторая Бундеслига8-й тур1 : 1Гройтер Фюрт
23.09.2023Германия - Вторая Бундеслига7-й турГройтер Фюрт4 : 3

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