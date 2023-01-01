Хомбург - Гройтер Фюрт 31 Октября прямая трансляция
31 Октября 2023 года в 20:00 (+03:00). Кубок Германии, 2-й раунд
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хомбург - Гройтер Фюрт, которое состоится 31 Октября 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 2-й раунд, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хомбург
Хомбург
Гройтер Фюрт
Фюрт
Главные тренеры
|Александер Цорнигер
История личных встреч
|14.08.2023
|Кубок Германии
|1-й раунд
|3 : 0
|20.08.2016
|Кубок Германии
|1-й раунд
|0 : 3
|27.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|11-й тур
|4 : 0
|21.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|10-й тур
|2 : 0
|07.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|9-й тур
|1 : 0
|01.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|8-й тур
|1 : 1
|23.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|7-й тур
|4 : 3