Арминия - Гамбург 31 Октября прямая трансляция
Стадион: Шюко-Арена (Билефельд, Германия), вместимость: 27300
31 Октября 2023 года в 22:45 (+03:00). Кубок Германии, 2-й раунд
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арминия - Гамбург, которое состоится 31 Октября 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 2-й раунд, оно проводится на стадионе: Шюко-Арена (Билефельд, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арминия
Билефельд
Гамбург
Гамбург
Главные тренеры
|Тим Вальтер
История личных встреч
|19.02.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|21-й тур
|2 : 1
|13.08.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|4-й тур
|0 : 2
|24.05.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|27-й тур
|0 : 0
|21.10.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|10-й тур
|1 : 1
|02.02.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|20-й тур
|2 : 0
|27.08.2018
|Германия - Вторая Бундеслига
|3-й тур
|3 : 0
|15.02.2009
|Германия - Бундеслига
|20-й тур
|2 : 0
|30.08.2008
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|2 : 4
|29.03.2008
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|1 : 1
|06.10.2007
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|0 : 1
|12.08.2023
|Кубок Германии
|1-й раунд
|2 : 2 4 : 1
|06.06.2023
|Германия - Переходные матчи (2-3)
|Переходные матчи (2-3). 2-й матч
|1 : 2
|02.06.2023
|Германия - Переходные матчи (2-3)
|Переходные матчи (2-3). 1-й матч
|4 : 0
|28.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|34-й тур
|4 : 0
|20.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|33-й тур
|2 : 2
|28.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|11-й тур
|3 : 3
|21.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|10-й тур
|2 : 0
|07.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|9-й тур
|1 : 1
|29.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|8-й тур
|1 : 0
|22.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|7-й тур
|2 : 1