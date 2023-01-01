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Арминия - Гамбург 31 Октября прямая трансляция

Стадион: Шюко-Арена (Билефельд, Германия), вместимость: 27300
31 Октября 2023 года в 22:45 (+03:00). Кубок Германии, 2-й раунд
Арминия
Гамбург

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арминия - Гамбург, которое состоится 31 Октября 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 2-й раунд, оно проводится на стадионе: Шюко-Арена (Билефельд, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арминия
Билефельд
Гамбург
Гамбург
Главные тренеры
ГерманияТим Вальтер
История личных встреч
19.02.2023Германия - Вторая Бундеслига21-й турГамбург2 : 1Арминия
13.08.2022Германия - Вторая Бундеслига4-й турАрминия0 : 2Гамбург
24.05.2020Германия - Вторая Бундеслига27-й турГамбург0 : 0Арминия
21.10.2019Германия - Вторая Бундеслига10-й турАрминия1 : 1Гамбург
02.02.2019Германия - Вторая Бундеслига20-й турАрминия2 : 0Гамбург
27.08.2018Германия - Вторая Бундеслига3-й турГамбург3 : 0Арминия
15.02.2009Германия - Бундеслига20-й турГамбург2 : 0Арминия
30.08.2008Германия - Бундеслига3-й турАрминия2 : 4Гамбург
29.03.2008Германия - Бундеслига26-й турГамбург1 : 1Арминия
06.10.2007Германия - Бундеслига9-й турАрминия0 : 1Гамбург
12.08.2023Кубок Германии1-й раундАрминия2 : 2 4 : 1
06.06.2023Германия - Переходные матчи (2-3)Переходные матчи (2-3). 2-й матчАрминия1 : 2
02.06.2023Германия - Переходные матчи (2-3)Переходные матчи (2-3). 1-й матч4 : 0Арминия
28.05.2023Германия - Вторая Бундеслига34-й тур4 : 0Арминия
20.05.2023Германия - Вторая Бундеслига33-й турАрминия2 : 2
28.10.2023Германия - Вторая Бундеслига11-й тур3 : 3Гамбург
21.10.2023Германия - Вторая Бундеслига10-й турГамбург2 : 0
07.10.2023Германия - Вторая Бундеслига9-й тур1 : 1Гамбург
29.09.2023Германия - Вторая Бундеслига8-й турГамбург1 : 0
22.09.2023Германия - Вторая Бундеслига7-й тур2 : 1Гамбург

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