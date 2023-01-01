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Кайзерслаутерн - Кёльн 31 Октября прямая трансляция

31 Октября 2023 года в 22:45 (+03:00). Кубок Германии, 2-й раунд
Кайзерслаутерн
Кёльн

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кайзерслаутерн - Кёльн, которое состоится 31 Октября 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 2-й раунд, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кайзерслаутерн
Кайзерслаутерн
Кёльн
Кёльн
Главные тренеры
ГерманияДирк Шустер
ГерманияШтеффен Баумгарт
История личных встреч
05.02.2012Германия - Бундеслига20-й турКайзерслаутерн0 : 1Кёльн
20.08.2011Германия - Бундеслига3-й турКёльн1 : 1Кайзерслаутерн
16.01.2011Германия - Бундеслига18-й турКайзерслаутерн1 : 1Кёльн
21.08.2010Германия - Бундеслига1-й турКёльн1 : 3Кайзерслаутерн
28.10.2023Германия - Вторая Бундеслига11-й турКайзерслаутерн3 : 3
21.10.2023Германия - Вторая Бундеслига10-й тур4 : 3Кайзерслаутерн
06.10.2023Германия - Вторая Бундеслига9-й турКайзерслаутерн3 : 1
01.10.2023Германия - Вторая Бундеслига8-й тур2 : 2Кайзерслаутерн
24.09.2023Германия - Вторая Бундеслига7-й турКайзерслаутерн3 : 1
28.10.2023Германия - Бундеслига9-й тур6 : 0Кёльн
22.10.2023Германия - Бундеслига8-й турКёльн3 : 1
08.10.2023Германия - Бундеслига7-й тур3 : 0Кёльн
30.09.2023Германия - Бундеслига6-й турКёльн0 : 2
23.09.2023Германия - Бундеслига5-й тур2 : 1Кёльн

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