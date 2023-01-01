Кайзерслаутерн - Кёльн 31 Октября прямая трансляция
31 Октября 2023 года в 22:45 (+03:00). Кубок Германии, 2-й раунд
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кайзерслаутерн - Кёльн, которое состоится 31 Октября 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 2-й раунд, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кайзерслаутерн
Кайзерслаутерн
Кёльн
Кёльн
Главные тренеры
|Дирк Шустер
|Штеффен Баумгарт
История личных встреч
|05.02.2012
|Германия - Бундеслига
|20-й тур
|0 : 1
|20.08.2011
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|1 : 1
|16.01.2011
|Германия - Бундеслига
|18-й тур
|1 : 1
|21.08.2010
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|1 : 3
|28.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|11-й тур
|3 : 3
|21.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|10-й тур
|4 : 3
|06.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|9-й тур
|3 : 1
|01.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|8-й тур
|2 : 2
|24.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|7-й тур
|3 : 1
|28.10.2023
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|6 : 0
|22.10.2023
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|3 : 1
|08.10.2023
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|3 : 0
|30.09.2023
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|0 : 2
|23.09.2023
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|2 : 1