Санкт-Паули - Шальке-04 31 Октября прямая трансляция
Стадион: Миллернтор-Штадион (Гамбург, Германия), вместимость: 29546
31 Октября 2023 года в 20:00 (+03:00). Кубок Германии, 2-й раунд
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Санкт-Паули - Шальке-04, которое состоится 31 Октября 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 2-й раунд, оно проводится на стадионе: Миллернтор-Штадион (Гамбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Санкт-Паули
Гамбург
Шальке-04
Гельзенкирхен
Главные тренеры
|Маттиас Кройцер
История личных встреч
|23.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|7-й тур
|3 : 1
|07.05.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|33-й тур
|3 : 2
|04.12.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|16-й тур
|2 : 1
|01.04.2011
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|0 : 2
|05.11.2010
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|3 : 0
|28.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|11-й тур
|2 : 1
|21.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|10-й тур
|2 : 2
|07.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|9-й тур
|5 : 1
|30.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|8-й тур
|1 : 2
|23.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|7-й тур
|3 : 1
|28.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|11-й тур
|3 : 2
|22.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|10-й тур
|3 : 0
|08.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|9-й тур
|1 : 2
|29.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|8-й тур
|3 : 1
|23.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|7-й тур
|3 : 1