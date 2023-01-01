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Санкт-Паули - Шальке-04 31 Октября прямая трансляция

Стадион: Миллернтор-Штадион (Гамбург, Германия), вместимость: 29546
31 Октября 2023 года в 20:00 (+03:00). Кубок Германии, 2-й раунд
Санкт-Паули
Шальке-04

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Санкт-Паули - Шальке-04, которое состоится 31 Октября 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 2-й раунд, оно проводится на стадионе: Миллернтор-Штадион (Гамбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Санкт-Паули
Гамбург
Шальке-04
Гельзенкирхен
Главные тренеры
ГерманияМаттиас Кройцер
История личных встреч
23.09.2023Германия - Вторая Бундеслига7-й турСанкт-Паули3 : 1Шальке-04
07.05.2022Германия - Вторая Бундеслига33-й турШальке-043 : 2Санкт-Паули
04.12.2021Германия - Вторая Бундеслига16-й турСанкт-Паули2 : 1Шальке-04
01.04.2011Германия - Бундеслига28-й турСанкт-Паули0 : 2Шальке-04
05.11.2010Германия - Бундеслига11-й турШальке-043 : 0Санкт-Паули
28.10.2023Германия - Вторая Бундеслига11-й турСанкт-Паули2 : 1
21.10.2023Германия - Вторая Бундеслига10-й тур2 : 2Санкт-Паули
07.10.2023Германия - Вторая Бундеслига9-й турСанкт-Паули5 : 1
30.09.2023Германия - Вторая Бундеслига8-й тур1 : 2Санкт-Паули
23.09.2023Германия - Вторая Бундеслига7-й турСанкт-Паули3 : 1Шальке-04
28.10.2023Германия - Вторая Бундеслига11-й турШальке-043 : 2
22.10.2023Германия - Вторая Бундеслига10-й тур3 : 0Шальке-04
08.10.2023Германия - Вторая Бундеслига9-й турШальке-041 : 2
29.09.2023Германия - Вторая Бундеслига8-й тур3 : 1Шальке-04
23.09.2023Германия - Вторая Бундеслига7-й турСанкт-Паули3 : 1Шальке-04

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