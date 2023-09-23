Боруссия М - Хайденхайм 31 Октября прямая трансляция
Стадион: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия), вместимость: 54057
31 Октября 2023 года в 22:45 (+03:00). Кубок Германии, 2-й раунд
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия М - Хайденхайм, которое состоится 31 Октября 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 2-й раунд, оно проводится на стадионе: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
Главные тренеры
|Херардо Сеоане
|Франк Шмидт
История личных встреч
|28.10.2023
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|2 : 1
|28.10.2023
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|2 : 1
|22.10.2023
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|3 : 1
|06.10.2023
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|2 : 2
|30.09.2023
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|1 : 3
|23.09.2023
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|0 : 1
|28.10.2023
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|2 : 1
|22.10.2023
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|2 : 5
|08.10.2023
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|2 : 0
|30.09.2023
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|1 : 0
|24.09.2023
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|4 : 1