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Боруссия М - Хайденхайм 31 Октября прямая трансляция

Стадион: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия), вместимость: 54057
31 Октября 2023 года в 22:45 (+03:00). Кубок Германии, 2-й раунд
Боруссия М
Хайденхайм

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия М - Хайденхайм, которое состоится 31 Октября 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 2-й раунд, оно проводится на стадионе: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
Главные тренеры
ШвейцарияХерардо Сеоане
ГерманияФранк Шмидт
История личных встреч
28.10.2023Германия - Бундеслига9-й турБоруссия М2 : 1Хайденхайм
28.10.2023Германия - Бундеслига9-й турБоруссия М2 : 1Хайденхайм
22.10.2023Германия - Бундеслига8-й тур3 : 1Боруссия М
06.10.2023Германия - Бундеслига7-й турБоруссия М2 : 2
30.09.2023Германия - Бундеслига6-й тур1 : 3Боруссия М
23.09.2023Германия - Бундеслига5-й турБоруссия М0 : 1
28.10.2023Германия - Бундеслига9-й турБоруссия М2 : 1Хайденхайм
22.10.2023Германия - Бундеслига8-й турХайденхайм2 : 5
08.10.2023Германия - Бундеслига7-й тур2 : 0Хайденхайм
30.09.2023Германия - Бундеслига6-й турХайденхайм1 : 0
24.09.2023Германия - Бундеслига5-й тур4 : 1Хайденхайм

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