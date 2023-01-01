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Унтерхахинг - Фортуна 31 Октября прямая трансляция

31 Октября 2023 года в 22:45 (+03:00). Кубок Германии, 2-й раунд
Унтерхахинг
Фортуна

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Унтерхахинг - Фортуна, которое состоится 31 Октября 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 2-й раунд, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Унтерхахинг
Унтерхахинг
Фортуна
Дюссельдорф
История личных встреч
13.08.2023Кубок Германии1-й раундУнтерхахинг2 : 0
12.08.2017Кубок Германии1-й раундУнтерхахинг0 : 4
21.08.2016Кубок Германии1-й раундУнтерхахинг3 : 3 2 : 4
15.12.2015Кубок Германии1/8 финалаУнтерхахинг1 : 3
27.10.2015Кубок Германии2-й раундУнтерхахинг3 : 0
27.10.2023Германия - Вторая Бундеслига11-й тур1 : 4Фортуна
21.10.2023Германия - Вторая Бундеслига10-й турФортуна4 : 3
06.10.2023Германия - Вторая Бундеслига9-й турФортуна1 : 1
29.09.2023Германия - Вторая Бундеслига8-й тур1 : 0Фортуна
24.09.2023Германия - Вторая Бундеслига7-й турФортуна1 : 1

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