Унтерхахинг - Фортуна 31 Октября прямая трансляция
31 Октября 2023 года в 22:45 (+03:00). Кубок Германии, 2-й раунд
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Унтерхахинг - Фортуна, которое состоится 31 Октября 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 2-й раунд, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Унтерхахинг
Унтерхахинг
Фортуна
Дюссельдорф
История личных встреч
|13.08.2023
|Кубок Германии
|1-й раунд
|2 : 0
|12.08.2017
|Кубок Германии
|1-й раунд
|0 : 4
|21.08.2016
|Кубок Германии
|1-й раунд
|3 : 3 2 : 4
|15.12.2015
|Кубок Германии
|1/8 финала
|1 : 3
|27.10.2015
|Кубок Германии
|2-й раунд
|3 : 0
|27.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|11-й тур
|1 : 4
|21.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|10-й тур
|4 : 3
|06.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|9-й тур
|1 : 1
|29.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|8-й тур
|1 : 0
|24.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|7-й тур
|1 : 1