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Кремонезе - Читтаделла 31 Октября прямая трансляция

31 Октября 2023 года в 17:00 (+03:00). Кубок Италии, 1/16 финала
Кремонезе
Читтаделла

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кремонезе - Читтаделла, которое состоится 31 Октября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1/16 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кремонезе
Кремона
Читтаделла
Читтаделла
Главные тренеры
Италия Давиде Баллардини
История личных встреч
27.10.2023 Италия - Серия B Серия В. 11-й тур Читтаделла1 : 2Кремонезе
12.02.2022 Италия - Серия B Серия B. 22-й тур Читтаделла0 : 2Кремонезе
12.09.2021 Италия - Серия B Серия B. 3-й тур Кремонезе2 : 0Читтаделла
31.01.2021 Италия - Серия B Серия B. 20-й тур Читтаделла1 : 1Кремонезе
27.09.2020 Италия - Серия B Серия B. 1-й тур Кремонезе0 : 2Читтаделла
29.02.2020 Италия - Серия B Серия B. 26-й тур Читтаделла0 : 0Кремонезе
06.10.2019 Италия - Серия B Серия B. 7-й тур Кремонезе0 : 2Читтаделла
22.04.2019 Италия - Серия B Серия B. 34-й тур Читтаделла1 : 3Кремонезе
09.12.2018 Италия - Серия B Серия B. 15-й тур Кремонезе0 : 0Читтаделла
10.03.2018 Италия - Серия B Серия B. 30-й тур Кремонезе1 : 1Читтаделла
27.10.2023 Италия - Серия B Серия В. 11-й тур Читтаделла1 : 2Кремонезе
21.10.2023 Италия - Серия B Серия В. 10-й тур Кремонезе0 : 1
08.10.2023 Италия - Серия B Серия В. 9-й тур 1 : 3Кремонезе
01.10.2023 Италия - Серия B Серия В. 8-й тур Кремонезе1 : 2
26.09.2023 Италия - Серия B Серия В. 7-й тур 1 : 2Кремонезе
27.10.2023 Италия - Серия B Серия В. 11-й тур Читтаделла1 : 2Кремонезе
21.10.2023 Италия - Серия B Серия В. 10-й тур 2 : 1Читтаделла
07.10.2023 Италия - Серия B Серия В. 9-й тур Читтаделла2 : 2
01.10.2023 Италия - Серия B Серия В. 8-й тур Читтаделла2 : 1
27.09.2023 Италия - Серия B Серия В. 7-й тур 1 : 1Читтаделла

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