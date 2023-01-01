Кремонезе - Читтаделла 31 Октября прямая трансляция
31 Октября 2023 года в 17:00 (+03:00). Кубок Италии, 1/16 финала
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кремонезе - Читтаделла, которое состоится 31 Октября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1/16 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кремонезе
Кремона
Читтаделла
Читтаделла
Главные тренеры
|Давиде Баллардини
История личных встреч
|27.10.2023
|Италия - Серия B
|Серия В. 11-й тур
|1 : 2
|12.02.2022
|Италия - Серия B
|Серия B. 22-й тур
|0 : 2
|12.09.2021
|Италия - Серия B
|Серия B. 3-й тур
|2 : 0
|31.01.2021
|Италия - Серия B
|Серия B. 20-й тур
|1 : 1
|27.09.2020
|Италия - Серия B
|Серия B. 1-й тур
|0 : 2
|29.02.2020
|Италия - Серия B
|Серия B. 26-й тур
|0 : 0
|06.10.2019
|Италия - Серия B
|Серия B. 7-й тур
|0 : 2
|22.04.2019
|Италия - Серия B
|Серия B. 34-й тур
|1 : 3
|09.12.2018
|Италия - Серия B
|Серия B. 15-й тур
|0 : 0
|10.03.2018
|Италия - Серия B
|Серия B. 30-й тур
|1 : 1
|27.10.2023
|Италия - Серия B
|Серия В. 11-й тур
|1 : 2
|21.10.2023
|Италия - Серия B
|Серия В. 10-й тур
|0 : 1
|08.10.2023
|Италия - Серия B
|Серия В. 9-й тур
|1 : 3
|01.10.2023
|Италия - Серия B
|Серия В. 8-й тур
|1 : 2
|26.09.2023
|Италия - Серия B
|Серия В. 7-й тур
|1 : 2
|27.10.2023
|Италия - Серия B
|Серия В. 11-й тур
|1 : 2
|21.10.2023
|Италия - Серия B
|Серия В. 10-й тур
|2 : 1
|07.10.2023
|Италия - Серия B
|Серия В. 9-й тур
|2 : 2
|01.10.2023
|Италия - Серия B
|Серия В. 8-й тур
|2 : 1
|27.09.2023
|Италия - Серия B
|Серия В. 7-й тур
|1 : 1