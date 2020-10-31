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Болонья - Верона 31 Октября прямая трансляция

31 Октября 2023 года в 23:00 (+03:00). Кубок Италии, 1/16 финала
Болонья
Верона

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Болонья - Верона, которое состоится 31 Октября 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1/16 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Болонья
Болонья
Верона
Верона
Главные тренеры
Италия Тьяго Мотта
Италия Марко Барони
История личных встреч
18.09.2023 Италия - Серия А 4-й тур Верона0 : 0Болонья
21.04.2023 Италия - Серия А Серия А. 31-й тур Верона2 : 1Болонья
21.08.2022 Италия - Серия А Серия А. 2-й тур Болонья1 : 1Верона
21.01.2022 Италия - Серия А 23-й тур Верона2 : 1Болонья
13.09.2021 Италия - Серия А 3-й тур Болонья1 : 0Верона
17.05.2021 Италия - Серия А 37-й тур Верона2 : 2Болонья
16.01.2021 Италия - Серия А 18-й тур Болонья1 : 0Верона
19.01.2020 Италия - Серия А 20-й тур Болонья1 : 1Верона
25.08.2019 Италия - Серия А 1-й тур Верона1 : 1Болонья
15.04.2018 Италия - Серия А 32-й тур Болонья2 : 0Верона
28.10.2023 Италия - Серия А 10-й тур 1 : 1Болонья
22.10.2023 Италия - Серия А 9-й тур Болонья2 : 1
07.10.2023 Италия - Серия А 8-й тур 2 : 2Болонья
01.10.2023 Италия - Серия А 7-й тур Болонья3 : 0
28.09.2023 Италия - Серия А 6-й тур 0 : 0Болонья
28.10.2023 Италия - Серия А 10-й тур 1 : 0Верона
21.10.2023 Италия - Серия А 9-й тур Верона1 : 3
08.10.2023 Италия - Серия А 8-й тур 2 : 1Верона
02.10.2023 Италия - Серия А 7-й тур 0 : 0Верона
27.09.2023 Италия - Серия А 6-й тур Верона0 : 1

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