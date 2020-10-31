Болонья - Верона 31 Октября прямая трансляция
31 Октября 2023 года в 23:00 (+03:00). Кубок Италии, 1/16 финала
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Болонья - Верона, которое состоится 31 Октября 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1/16 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Болонья
Болонья
Верона
Верона
Главные тренеры
|Тьяго Мотта
|Марко Барони
История личных встреч
|18.09.2023
|Италия - Серия А
|4-й тур
|0 : 0
|21.04.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 31-й тур
|2 : 1
|21.08.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 2-й тур
|1 : 1
|21.01.2022
|Италия - Серия А
|23-й тур
|2 : 1
|13.09.2021
|Италия - Серия А
|3-й тур
|1 : 0
|17.05.2021
|Италия - Серия А
|37-й тур
|2 : 2
|16.01.2021
|Италия - Серия А
|18-й тур
|1 : 0
|19.01.2020
|Италия - Серия А
|20-й тур
|1 : 1
|25.08.2019
|Италия - Серия А
|1-й тур
|1 : 1
|15.04.2018
|Италия - Серия А
|32-й тур
|2 : 0
|28.10.2023
|Италия - Серия А
|10-й тур
|1 : 1
|22.10.2023
|Италия - Серия А
|9-й тур
|2 : 1
|07.10.2023
|Италия - Серия А
|8-й тур
|2 : 2
|01.10.2023
|Италия - Серия А
|7-й тур
|3 : 0
|28.09.2023
|Италия - Серия А
|6-й тур
|0 : 0
|28.10.2023
|Италия - Серия А
|10-й тур
|1 : 0
|21.10.2023
|Италия - Серия А
|9-й тур
|1 : 3
|08.10.2023
|Италия - Серия А
|8-й тур
|2 : 1
|02.10.2023
|Италия - Серия А
|7-й тур
|0 : 0
|27.09.2023
|Италия - Серия А
|6-й тур
|0 : 1