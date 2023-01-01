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Салернитана - Сампдория 31 Октября прямая трансляция

31 Октября 2023 года в 20:00 (+03:00). Кубок Италии, 1/16 финала
Салернитана
Сампдория

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Салернитана - Сампдория, которое состоится 31 Октября 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1/16 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Салернитана
Салерно
Сампдория
Генуя
Главные тренеры
Португалия Паулу Соуза
Италия Андреа Пирло
История личных встреч
05.03.2023 Италия - Серия А Серия А. 25-й тур Сампдория0 : 0Салернитана
28.08.2022 Италия - Серия А Серия А. 3-й тур Салернитана4 : 0Сампдория
16.04.2022 Италия - Серия А 33-й тур Сампдория1 : 2Салернитана
21.11.2021 Италия - Серия А 13-й тур Салернитана0 : 2Сампдория
27.10.2020 Кубок Италии 3-й раунд Сампдория1 : 0Салернитана
27.10.2023 Италия - Серия А 10-й тур 1 : 0Салернитана
22.10.2023 Италия - Серия А 9-й тур Салернитана2 : 2
08.10.2023 Италия - Серия А 8-й тур 3 : 0Салернитана
30.09.2023 Италия - Серия А 7-й тур Салернитана0 : 4
27.09.2023 Италия - Серия А 6-й тур 1 : 0Салернитана
28.10.2023 Италия - Серия B Серия В. 11-й тур 3 : 1Сампдория
22.10.2023 Италия - Серия B Серия В. 10-й тур Сампдория2 : 0
07.10.2023 Италия - Серия B Серия В. 9-й тур 1 : 1Сампдория
01.10.2023 Италия - Серия B Серия В. 8-й тур Сампдория1 : 2
27.09.2023 Италия - Серия B Серия В. 7-й тур 1 : 0Сампдория

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