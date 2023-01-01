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Питтсбург Пингвинз - Анахайм Дакс 31 Октября прямая трансляция

Стадион: Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена (Питтсбург, США), вместимость: 18673
31 Октября 2023 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Питтсбург Пингвинз
Анахайм Дакс

Анонс матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Питтсбург Пингвинз - Анахайм Дакс, которое состоится 31 Октября 2023 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена (Питтсбург, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Анахайм Дакс
Анахайм
45 Швеция вр Магнус Хелльберг
35 Канада вр Тристан Джерри
5 США зщ Райан Ши
2 США зщ Чад Руведел
28 Швеция зщ Маркус Петтерссон
65 Швеция зщ Эрик Карлссон
58 Канада зщ Крис Летанг
27 Канада зщ Райан Грейвз
87 Канада нп Сидни Кросби
17 США нп Брайан Раст
77 Канада нп Джефф Картер
55 США нп Ноэль Аччари
83 США нп Мэтт Ньето
10 США нп Дрю О'Коннор
20 Дания нп Ларс Эллер
63 Чехия нп Радим Зогорна
19 Канада нп Райлли Смит
71 Россия нп Евгений Малкин
67 Швеция нп Рикард Ракелль
59 США нп Джейк Гюнцель
36 США вр Джон Гибсон
1 Чехия вр Лукаш Достал
60 США зщ Джексон ЛаКомбе
4 США зщ Кэм Фаулер
5 Финляндия зщ Урхо Вааканайнен
7 Чехия зщ Радко Гудас
34 Россия зщ Павел Минтюков
46 Россия зщ Илья Любушкин
19 США нп Трой Терри
44 Канада нп Росс Джонстон
39 Канада нп Сэм Кэррик
20 Канада нп Бретт Лисон
49 США нп Макс Джонс
14 Канада нп Адам Хенрик
33 Швеция нп Якоб Сильверберг
77 США нп Фрэнк Ватрано
23 Канада нп Мэйсон Мактавиш
16 Канада нп Райан Строум
11 США нп Тревор Зеграс
91 Швеция нп Лео Карлссон
Главные тренеры
США Майк Салливан
США Грег Кронин
История личных встреч
11.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс3 : 6Питтсбург Пингвинз
17.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз4 : 3 ОТАнахайм Дакс
12.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс1 : 4Питтсбург Пингвинз
12.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз1 : 0Анахайм Дакс
29.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс3 : 2Питтсбург Пингвинз
11.10.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз2 : 1Анахайм Дакс
12.01.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс4 : 7Питтсбург Пингвинз
18.12.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз2 : 4Анахайм Дакс
18.01.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс5 : 3Питтсбург Пингвинз
24.12.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз0 : 4Анахайм Дакс
29.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз2 : 5
27.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз4 : 0
25.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз1 : 4
22.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 2Питтсбург Пингвинз
19.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 3Питтсбург Пингвинз
28.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 7Анахайм Дакс
27.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 4 ОТАнахайм Дакс
25.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 3 ОТАнахайм Дакс
23.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс1 : 3
21.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 1Анахайм Дакс

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