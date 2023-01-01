Питтсбург Пингвинз - Анахайм Дакс 31 Октября прямая трансляция
Стадион: Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена (Питтсбург, США), вместимость: 18673
31 Октября 2023 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Питтсбург Пингвинз - Анахайм Дакс, которое состоится 31 Октября 2023 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена (Питтсбург, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Анахайм Дакс
Анахайм
|45
|вр
|Магнус Хелльберг
|35
|вр
|Тристан Джерри
|5
|зщ
|Райан Ши
|2
|зщ
|Чад Руведел
|28
|зщ
|Маркус Петтерссон
|65
|зщ
|Эрик Карлссон
|58
|зщ
|Крис Летанг
|27
|зщ
|Райан Грейвз
|87
|нп
|Сидни Кросби
|17
|нп
|Брайан Раст
|77
|нп
|Джефф Картер
|55
|нп
|Ноэль Аччари
|83
|нп
|Мэтт Ньето
|10
|нп
|Дрю О'Коннор
|20
|нп
|Ларс Эллер
|63
|нп
|Радим Зогорна
|19
|нп
|Райлли Смит
|71
|нп
|Евгений Малкин
|67
|нп
|Рикард Ракелль
|59
|нп
|Джейк Гюнцель
|36
|вр
|Джон Гибсон
|1
|вр
|Лукаш Достал
|60
|зщ
|Джексон ЛаКомбе
|4
|зщ
|Кэм Фаулер
|5
|зщ
|Урхо Вааканайнен
|7
|зщ
|Радко Гудас
|34
|зщ
|Павел Минтюков
|46
|зщ
|Илья Любушкин
|19
|нп
|Трой Терри
|44
|нп
|Росс Джонстон
|39
|нп
|Сэм Кэррик
|20
|нп
|Бретт Лисон
|49
|нп
|Макс Джонс
|14
|нп
|Адам Хенрик
|33
|нп
|Якоб Сильверберг
|77
|нп
|Фрэнк Ватрано
|23
|нп
|Мэйсон Мактавиш
|16
|нп
|Райан Строум
|11
|нп
|Тревор Зеграс
|91
|нп
|Лео Карлссон
Главные тренеры
|Майк Салливан
|Грег Кронин
История личных встреч
|11.02.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
|17.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|12.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|12.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 0
|29.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|11.10.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|12.01.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 7
|18.12.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|18.01.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|24.12.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 4
|29.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|27.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|25.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|22.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|19.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|28.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 7
|27.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|25.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|23.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|21.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1