Тампа-Бэй Лайтнинг - Сиэтл Кракен 31 Октября прямая трансляция
Стадион: Амали-Арена (Тампа, США), вместимость: 19092
31 Октября 2023 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Тампа-Бэй Лайтнинг - Сиэтл Кракен, которое состоится 31 Октября 2023 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Амали-Арена (Тампа, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Главные тренеры
|Джон Купер
|Дэйв Хэкстол
История личных встреч
|17.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|14.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 2
|17.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|27.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 0
|27.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 0
|25.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 0
|22.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|20.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|18.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|29.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|27.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|25.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 ОТ
|22.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|20.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 4