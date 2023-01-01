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Тампа-Бэй Лайтнинг - Сиэтл Кракен 31 Октября прямая трансляция

Стадион: Амали-Арена (Тампа, США), вместимость: 19092
31 Октября 2023 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Тампа-Бэй Лайтнинг
Сиэтл Кракен

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Тампа-Бэй Лайтнинг - Сиэтл Кракен, которое состоится 31 Октября 2023 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Амали-Арена (Тампа, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Главные тренеры
Канада Джон Купер
Канада Дэйв Хэкстол
История личных встреч
17.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен1 : 4Тампа-Бэй Лайтнинг
14.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг6 : 2Сиэтл Кракен
17.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен1 : 4Тампа-Бэй Лайтнинг
27.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг3 : 0Сиэтл Кракен
27.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг6 : 0
25.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг3 : 0
22.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг3 : 4 ОТ
20.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг4 : 3
18.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2 ОТТампа-Бэй Лайтнинг
29.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2Сиэтл Кракен
27.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2 ОТСиэтл Кракен
25.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 5 ОТСиэтл Кракен
22.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен1 : 4
20.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен7 : 4

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