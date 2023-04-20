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Бостон Брюинз - Флорида Пантерз 31 Октября прямая трансляция

Стадион: Ти-Ди Гарден (Бостон, США), вместимость: 17850
31 Октября 2023 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Бостон Брюинз
Флорида Пантерз

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Бостон Брюинз - Флорида Пантерз, которое состоится 31 Октября 2023 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ти-Ди Гарден (Бостон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бостон Брюинз
Бостон
Флорида Пантерз
Санрайз
Главные тренеры
Канада Джим Монтгомери
Канада Пол Морис
История личных встреч
01.05.2023 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 7-й матч Бостон Брюинз3 : 4 ОТФлорида Пантерз
29.04.2023 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 6-й матч Флорида Пантерз7 : 5Бостон Брюинз
27.04.2023 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 5-й матч Бостон Брюинз3 : 4 ОТФлорида Пантерз
23.04.2023 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 4-й матч Флорида Пантерз2 : 6Бостон Брюинз
22.04.2023 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 3-й матч Флорида Пантерз2 : 4Бостон Брюинз
20.04.2023 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 2-й матч Бостон Брюинз3 : 6Флорида Пантерз
18.04.2023 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 1-й матч Бостон Брюинз3 : 1Флорида Пантерз
29.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз4 : 3 ОТБостон Брюинз
20.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз7 : 3Флорида Пантерз
24.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз5 : 2Бостон Брюинз
29.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз4 : 1
27.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз3 : 4 ОТ
25.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 0 : 3Бостон Брюинз
23.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 3Бостон Брюинз
22.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 4Бостон Брюинз
29.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз3 : 2
25.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз3 : 1
22.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз3 : 5
20.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз3 : 1
17.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 4Флорида Пантерз

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