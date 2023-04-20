Бостон Брюинз - Флорида Пантерз 31 Октября прямая трансляция
Стадион: Ти-Ди Гарден (Бостон, США), вместимость: 17850
31 Октября 2023 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Бостон Брюинз - Флорида Пантерз, которое состоится 31 Октября 2023 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ти-Ди Гарден (Бостон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бостон Брюинз
Бостон
Флорида Пантерз
Санрайз
Главные тренеры
|Джим Монтгомери
|Пол Морис
История личных встреч
|01.05.2023
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Восток. 7-й матч
|3 : 4 ОТ
|29.04.2023
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Восток. 6-й матч
|7 : 5
|27.04.2023
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Восток. 5-й матч
|3 : 4 ОТ
|23.04.2023
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Восток. 4-й матч
|2 : 6
|22.04.2023
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Восток. 3-й матч
|2 : 4
|20.04.2023
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Восток. 2-й матч
|3 : 6
|18.04.2023
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Восток. 1-й матч
|3 : 1
|29.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|20.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 3
|24.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|29.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|27.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|25.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 3
|23.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|22.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|29.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|25.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|22.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|20.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|17.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4