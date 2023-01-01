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Нью-Йорк Айлендерс - Детройт Ред Уингз 31 Октября прямая трансляция

Стадион: Ю-Би-Эс-Арена (Элмонт, США), вместимость: 17255
31 Октября 2023 года в 02:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Нью-Йорк Айлендерс
Детройт Ред Уингз

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Статистика встреч
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Йорк Айлендерс - Детройт Ред Уингз, которое состоится 31 Октября 2023 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ю-Би-Эс-Арена (Элмонт, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Детройт Ред Уингз
Детройт
Главные тренеры
Канада Лэйн Ламберт
США Дерек Лалонд
История личных встреч
04.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс4 : 1Детройт Ред Уингз
28.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс2 : 0Детройт Ред Уингз
05.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз3 : 0Нью-Йорк Айлендерс
25.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс5 : 2Детройт Ред Уингз
15.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз2 : 1Нью-Йорк Айлендерс
05.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз4 : 3 ОТНью-Йорк Айлендерс
22.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс4 : 1Детройт Ред Уингз
15.01.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс8 : 2Детройт Ред Уингз
03.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз1 : 4Нью-Йорк Айлендерс
16.03.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз2 : 1Нью-Йорк Айлендерс
29.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 0 : 2Нью-Йорк Айлендерс
27.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс3 : 2
25.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс4 : 7
22.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 1Нью-Йорк Айлендерс
21.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс4 : 5 ОТ
29.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 1Детройт Ред Уингз
27.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз1 : 4
25.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз4 : 5 ОТ
23.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз6 : 2
21.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 5Детройт Ред Уингз

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