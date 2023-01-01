Нью-Йорк Айлендерс - Детройт Ред Уингз 31 Октября прямая трансляция
Стадион: Ю-Би-Эс-Арена (Элмонт, США), вместимость: 17255
31 Октября 2023 года в 02:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Йорк Айлендерс - Детройт Ред Уингз, которое состоится 31 Октября 2023 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ю-Би-Эс-Арена (Элмонт, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Детройт Ред Уингз
Детройт
Главные тренеры
|Лэйн Ламберт
|Дерек Лалонд
История личных встреч
|04.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|28.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 0
|05.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 0
|25.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|15.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|05.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|22.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|15.01.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|8 : 2
|03.12.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|16.03.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|29.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 2
|27.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|25.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 7
|22.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|21.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 ОТ
|29.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|27.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|25.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 ОТ
|23.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 2
|21.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5