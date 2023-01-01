Виннипег Джетс - Нью-Йорк Рейнджерс 31 Октября прямая трансляция
Стадион: Канада Лайф-центр (Виннипег, Канада), вместимость: 15325
31 Октября 2023 года в 02:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Виннипег Джетс - Нью-Йорк Рейнджерс, которое состоится 31 Октября 2023 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Канада Лайф-центр (Виннипег, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Виннипег Джетс
Виннипег
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
|37
|вр
|Коннор Хеллебайк
|39
|вр
|Лоран Броссуа
|5
|зщ
|Бренден Диллон
|4
|зщ
|Нил Пионк
|44
|зщ
|Джош Моррисси
|2
|зщ
|Дилан Демело
|54
|зщ
|Дилан Сэмберг
|88
|зщ
|Нейт Шмидт
|36
|нп
|Морган Бэррон
|81
|нп
|Кайл Коннор
|55
|нп
|Марк Шайфли
|9
|нп
|Алекс Иафалло
|27
|нп
|Николай Элерс
|7
|нп
|Владислав Наместников
|15
|нп
|Расмус Купари
|19
|нп
|Давид Густафссон
|62
|нп
|Нино Нидеррайтер
|17
|нп
|Адам Лаури
|22
|нп
|Мэйсон Эпплтон
|91
|нп
|Коул Перфетти
|31
|вр
|Игорь Шестёркин
Главные тренеры
|Рик Боунесс
|Питер Лавиолетт
История личных встреч
|21.02.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|15.10.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|20.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 0
|07.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|12.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|04.10.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 4
|13.02.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|03.12.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 Б
|07.03.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 3
|11.02.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|29.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 Б
|27.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|25.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|22.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|20.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|29.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|27.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 3
|25.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|22.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|20.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4