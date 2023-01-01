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Виннипег Джетс - Нью-Йорк Рейнджерс 31 Октября прямая трансляция

Стадион: Канада Лайф-центр (Виннипег, Канада), вместимость: 15325
31 Октября 2023 года в 02:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Виннипег Джетс
Нью-Йорк Рейнджерс

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Виннипег Джетс - Нью-Йорк Рейнджерс, которое состоится 31 Октября 2023 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Канада Лайф-центр (Виннипег, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Виннипег Джетс
Виннипег
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
37 США вр Коннор Хеллебайк
39 Канада вр Лоран Броссуа
5 Канада зщ Бренден Диллон
4 США зщ Нил Пионк
44 Канада зщ Джош Моррисси
2 Канада зщ Дилан Демело
54 США зщ Дилан Сэмберг
88 США зщ Нейт Шмидт
36 Канада нп Морган Бэррон
81 США нп Кайл Коннор
55 Канада нп Марк Шайфли
9 США нп Алекс Иафалло
27 Дания нп Николай Элерс
7 Россия нп Владислав Наместников
15 Финляндия нп Расмус Купари
19 Швеция нп Давид Густафссон
62 Швейцария нп Нино Нидеррайтер
17 Канада нп Адам Лаури
22 США нп Мэйсон Эпплтон
91 Канада нп Коул Перфетти
31 Россия вр Игорь Шестёркин
Главные тренеры
Канада Рик Боунесс
США Питер Лавиолетт
История личных встреч
21.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс1 : 4Виннипег Джетс
15.10.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс4 : 1Нью-Йорк Рейнджерс
20.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс3 : 0Виннипег Джетс
07.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс1 : 4Нью-Йорк Рейнджерс
12.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс1 : 4Нью-Йорк Рейнджерс
04.10.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс6 : 4Виннипег Джетс
13.02.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс4 : 3Нью-Йорк Рейнджерс
03.12.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс3 : 4 БВиннипег Джетс
07.03.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс0 : 3Виннипег Джетс
11.02.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс1 : 3Нью-Йорк Рейнджерс
29.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3 БВиннипег Джетс
27.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 4Виннипег Джетс
25.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс4 : 2
22.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 3 ОТВиннипег Джетс
20.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс3 : 5
29.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 4 ОТНью-Йорк Рейнджерс
27.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 0 : 3Нью-Йорк Рейнджерс
25.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 3Нью-Йорк Рейнджерс
22.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 4Нью-Йорк Рейнджерс
20.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс1 : 4

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