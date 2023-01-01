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Филадельфия Флайерз - Каролина Харрикейнз 31 Октября прямая трансляция

Стадион: Уэллс Фарго-центр (Филадельфия, США), вместимость: 20011
31 Октября 2023 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Филадельфия Флайерз
Каролина Харрикейнз

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Статистика встреч
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Филадельфия Флайерз - Каролина Харрикейнз, которое состоится 31 Октября 2023 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Уэллс Фарго-центр (Филадельфия, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Каролина Харрикейнз
Роли
79 Канада вр Картер Харт
33 Швеция вр Самуэль Эрссон
8 США зщ Кэм Йорк
6 Канада зщ Трэвис Санхайм
24 США зщ Ник Силер
37 США зщ Луи Бельпедио
5 Россия зщ Егор Замула
26 Канада зщ Шон Уокер
89 США нп Кэм Аткинсон
44 Канада нп Николя Делорье
21 Канада нп Скотт Лотон
19 США нп Гарнет Хэтэуэй
86 США нп Джоэль Фараби
10 США нп Бобби Бринк
11 Канада нп Трэвис Конечны
48 Канада нп Морган Фрост
71 Канада нп Тайсон Фёрстер
74 Канада нп Оуэн Типпетт
27 США нп Ноа Кейтс
14 Канада нп Шон Кутюрье
31 Дания вр Фредерик Андерсен
32 Финляндия вр Антти Раанта
8 Канада зщ Брент Бёрнс
74 США зщ Джейккоб Славин
7 Россия зщ Дмитрий Орлов
5 США зщ Джейлен Чатфилд
76 США зщ Брэди Шей
77 США зщ Тони Деанджело
11 Канада нп Джордан Стаал
71 Швеция нп Йеспер Фаст
58 Канада нп Майкл Бантинг
82 Финляндия нп Еспери Котканиеми
88 Чехия нп Мартин Нечас
86 Финляндия нп Теуво Терявяйнен
20 Финляндия нп Себастьян Ахо
24 Канада нп Сет Джарвис
48 Канада нп Джордан Мартинук
23 США нп Стефан Ноэсен
18 США нп Джек Друри
37 Россия нп Андрей Свечников
Главные тренеры
США Джон Торторелла
Канада Род Бриндамор
История личных встреч
19.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз4 : 5 ОТКаролина Харрикейнз
10.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз1 : 0Филадельфия Флайерз
24.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз6 : 5Филадельфия Флайерз
30.10.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз3 : 4 ОТКаролина Харрикейнз
12.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз3 : 1Филадельфия Флайерз
21.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз3 : 4 ОТКаролина Харрикейнз
26.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз3 : 6Каролина Харрикейнз
13.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз1 : 2Филадельфия Флайерз
06.03.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз4 : 1Каролина Харрикейнз
08.01.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз5 : 4 ОТФиладельфия Флайерз
28.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз4 : 7
27.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз6 : 2
25.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2Филадельфия Флайерз
22.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 4 ОТФиладельфия Флайерз
20.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз4 : 1
28.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз3 : 0
27.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз3 : 2 ОТ
25.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 0Каролина Харрикейнз
22.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 4Каролина Харрикейнз
20.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 7 : 4Каролина Харрикейнз

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