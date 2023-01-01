Филадельфия Флайерз - Каролина Харрикейнз 31 Октября прямая трансляция
Стадион: Уэллс Фарго-центр (Филадельфия, США), вместимость: 20011
31 Октября 2023 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Филадельфия Флайерз - Каролина Харрикейнз, которое состоится 31 Октября 2023 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Уэллс Фарго-центр (Филадельфия, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Каролина Харрикейнз
Роли
|79
|вр
|Картер Харт
|33
|вр
|Самуэль Эрссон
|8
|зщ
|Кэм Йорк
|6
|зщ
|Трэвис Санхайм
|24
|зщ
|Ник Силер
|37
|зщ
|Луи Бельпедио
|5
|зщ
|Егор Замула
|26
|зщ
|Шон Уокер
|89
|нп
|Кэм Аткинсон
|44
|нп
|Николя Делорье
|21
|нп
|Скотт Лотон
|19
|нп
|Гарнет Хэтэуэй
|86
|нп
|Джоэль Фараби
|10
|нп
|Бобби Бринк
|11
|нп
|Трэвис Конечны
|48
|нп
|Морган Фрост
|71
|нп
|Тайсон Фёрстер
|74
|нп
|Оуэн Типпетт
|27
|нп
|Ноа Кейтс
|14
|нп
|Шон Кутюрье
|31
|вр
|Фредерик Андерсен
|32
|вр
|Антти Раанта
|8
|зщ
|Брент Бёрнс
|74
|зщ
|Джейккоб Славин
|7
|зщ
|Дмитрий Орлов
|5
|зщ
|Джейлен Чатфилд
|76
|зщ
|Брэди Шей
|77
|зщ
|Тони Деанджело
|11
|нп
|Джордан Стаал
|71
|нп
|Йеспер Фаст
|58
|нп
|Майкл Бантинг
|82
|нп
|Еспери Котканиеми
|88
|нп
|Мартин Нечас
|86
|нп
|Теуво Терявяйнен
|20
|нп
|Себастьян Ахо
|24
|нп
|Сет Джарвис
|48
|нп
|Джордан Мартинук
|23
|нп
|Стефан Ноэсен
|18
|нп
|Джек Друри
|37
|нп
|Андрей Свечников
Главные тренеры
|Джон Торторелла
|Род Бриндамор
История личных встреч
|19.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 ОТ
|10.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 0
|24.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 5
|30.10.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|12.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|21.02.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|26.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
|13.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|06.03.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|08.01.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 ОТ
|28.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 7
|27.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 2
|25.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|22.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 ОТ
|20.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|28.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 0
|27.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|25.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 0
|22.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 4
|20.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 4