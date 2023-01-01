Аризона Койотс - Чикаго Блэкхоукс 31 Октября прямая трансляция
Стадион: Хила Ривер-Арена (Глендейл, США), вместимость: 17799
31 Октября 2023 года в 05:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Аризона Койотс - Чикаго Блэкхоукс, которое состоится 31 Октября 2023 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Хила Ривер-Арена (Глендейл, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аризона Койотс
Глендейл
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Главные тренеры
|Андре Туриньи
|Люк Ричардсон
История личных встреч
|19.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|01.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|11.02.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|07.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 0
|21.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|04.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|07.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 4
|13.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|02.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 Б
|13.12.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|28.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5
|25.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|21.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|20.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 6
|18.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 0
|28.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|25.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 3
|22.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|20.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|17.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4