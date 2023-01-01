00:08 ()
Свернуть список

Аризона Койотс - Чикаго Блэкхоукс 31 Октября прямая трансляция

Стадион: Хила Ривер-Арена (Глендейл, США), вместимость: 17799
31 Октября 2023 года в 05:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Аризона Койотс
Чикаго Блэкхоукс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Аризона Койотс - Чикаго Блэкхоукс, которое состоится 31 Октября 2023 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Хила Ривер-Арена (Глендейл, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аризона Койотс
Глендейл
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Главные тренеры
Канада Андре Туриньи
Канада Люк Ричардсон
История личных встреч
19.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс4 : 2Чикаго Блэкхоукс
01.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс4 : 1Чикаго Блэкхоукс
11.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс4 : 3 ОТАризона Койотс
07.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс2 : 0Аризона Койотс
21.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс3 : 4 ОТЧикаго Блэкхоукс
04.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс2 : 3 ОТАризона Койотс
07.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс6 : 4Чикаго Блэкхоукс
13.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс2 : 1Аризона Койотс
02.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс2 : 3 БЧикаго Блэкхоукс
13.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс5 : 2Чикаго Блэкхоукс
28.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс4 : 5
25.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 3Аризона Койотс
21.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс2 : 1
20.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 6Аризона Койотс
18.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 0Аризона Койотс
28.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 4 ОТЧикаго Блэкхоукс
25.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс0 : 3
22.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс3 : 5
20.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 0Чикаго Блэкхоукс
17.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 4Чикаго Блэкхоукс

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close