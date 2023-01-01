Вегас Голден Найтс - Монреаль Канадиенс 31 Октября прямая трансляция
Стадион: Ти-Мобайл Арена (Парадайс, США), вместимость: 18702
31 Октября 2023 года в 05:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Вегас Голден Найтс - Монреаль Канадиенс, которое состоится 31 Октября 2023 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ти-Мобайл Арена (Парадайс, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Главные тренеры
|Брюс Кэссиди
|Мартен Сан-Луи
История личных встреч
|06.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|06.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 6
|21.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|07.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|25.06.2021
|НХЛ - плей-офф
|1/2 финала. 6-й матч
|3 : 2 ОТ
|23.06.2021
|НХЛ - плей-офф
|1/2 финала. 5-й матч
|1 : 4
|21.06.2021
|НХЛ - плей-офф
|1/2 финала. 4-й матч
|1 : 2 ОТ
|19.06.2021
|НХЛ - плей-офф
|1/2 финала. 3-й матч
|3 : 2 ОТ
|17.06.2021
|НХЛ - плей-офф
|1/2 финала. 2-й матч
|2 : 3
|15.06.2021
|НХЛ - плей-офф
|1/2 финала. 1-й матч
|4 : 1
|29.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 Б
|28.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|25.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|22.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|20.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|29.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 Б
|27.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|25.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|24.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|22.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ