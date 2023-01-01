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Вегас Голден Найтс - Монреаль Канадиенс 31 Октября прямая трансляция

Стадион: Ти-Мобайл Арена (Парадайс, США), вместимость: 18702
31 Октября 2023 года в 05:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Вегас Голден Найтс
Монреаль Канадиенс

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Вегас Голден Найтс - Монреаль Канадиенс, которое состоится 31 Октября 2023 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ти-Мобайл Арена (Парадайс, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Главные тренеры
Канада Брюс Кэссиди
Канада Мартен Сан-Луи
История личных встреч
06.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс4 : 3Монреаль Канадиенс
06.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс4 : 6Вегас Голден Найтс
21.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс4 : 3 ОТМонреаль Канадиенс
07.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс2 : 5Вегас Голден Найтс
25.06.2021 НХЛ - плей-офф 1/2 финала. 6-й матч Монреаль Канадиенс3 : 2 ОТВегас Голден Найтс
23.06.2021 НХЛ - плей-офф 1/2 финала. 5-й матч Вегас Голден Найтс1 : 4Монреаль Канадиенс
21.06.2021 НХЛ - плей-офф 1/2 финала. 4-й матч Монреаль Канадиенс1 : 2 ОТВегас Голден Найтс
19.06.2021 НХЛ - плей-офф 1/2 финала. 3-й матч Монреаль Канадиенс3 : 2 ОТВегас Голден Найтс
17.06.2021 НХЛ - плей-офф 1/2 финала. 2-й матч Вегас Голден Найтс2 : 3Монреаль Канадиенс
15.06.2021 НХЛ - плей-офф 1/2 финала. 1-й матч Вегас Голден Найтс4 : 1Монреаль Канадиенс
29.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 4 БВегас Голден Найтс
28.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс3 : 4 ОТ
25.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс3 : 2
22.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 5Вегас Голден Найтс
20.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 5Вегас Голден Найтс
29.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс4 : 3 Б
27.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс4 : 3 ОТ
25.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс2 : 5
24.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 3Монреаль Канадиенс
22.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс3 : 2 ОТ

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