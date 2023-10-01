Ванкувер Кэнакс - Нэшвилл Предаторз 01 Ноября прямая трансляция
Стадион: Роджерс-Арена (Ванкувер, Канада), вместимость: 18910
01 Ноября 2023 года в 05:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Ванкувер Кэнакс - Нэшвилл Предаторз, которое состоится 01 Ноября 2023 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Роджерс-Арена (Ванкувер, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Главные тренеры
|Рик Токкет
|Эндрю Брюнетт
История личных встреч
|25.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|07.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 Б
|22.02.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 Б
|06.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 Б
|02.02.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|19.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|06.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|11.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 2
|22.11.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
|13.11.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|29.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|28.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 0
|25.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|22.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|20.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|29.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|25.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|22.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|20.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|18.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 6