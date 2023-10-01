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Ванкувер Кэнакс - Нэшвилл Предаторз 01 Ноября прямая трансляция

Стадион: Роджерс-Арена (Ванкувер, Канада), вместимость: 18910
01 Ноября 2023 года в 05:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Ванкувер Кэнакс
Нэшвилл Предаторз

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Ванкувер Кэнакс - Нэшвилл Предаторз, которое состоится 01 Ноября 2023 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Роджерс-Арена (Ванкувер, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Главные тренеры
Канада Рик Токкет
Канада Эндрю Брюнетт
История личных встреч
25.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз2 : 3Ванкувер Кэнакс
07.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс4 : 3 БНэшвилл Предаторз
22.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз5 : 4 БВанкувер Кэнакс
06.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс3 : 4 БНэшвилл Предаторз
02.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз4 : 2Ванкувер Кэнакс
19.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз1 : 3Ванкувер Кэнакс
06.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс2 : 3Нэшвилл Предаторз
11.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс6 : 2Нэшвилл Предаторз
22.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз3 : 6Ванкувер Кэнакс
13.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс5 : 3Нэшвилл Предаторз
29.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс3 : 4 ОТ
28.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс5 : 0
25.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз2 : 3Ванкувер Кэнакс
22.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 5Ванкувер Кэнакс
20.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3Ванкувер Кэнакс
29.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз3 : 2 ОТ
25.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз2 : 3Ванкувер Кэнакс
22.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз5 : 1
20.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 4Нэшвилл Предаторз
18.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз1 : 6

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