Форте - СКА-Хабаровск 01 Ноября прямая трансляция
Стадион: Форте Арена (Таганрог, Россия), вместимость: 3400
01 Ноября 2023 года в 14:00 (+03:00). Fonbet Кубок России, 1/8 финала
Главный судья: Максим Чембулатов (Кострома, Россия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Форте - СКА-Хабаровск, которое состоится 01 Ноября 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Форте Арена (Таганрог, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Форте
Таганрог
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Главные тренеры
|Роман Сергеевич Шаронов
История личных встреч
|28.10.2023
|Россия - LEON-Вторая лига А
|Группа Серебро. 16-й тур
|4 : 2
|21.10.2023
|Россия - LEON-Вторая лига А
|Группа Серебро. 15-й тур
|1 : 0
|18.10.2023
|Fonbet Кубок России
|1/16 финала
|0 : 2
|18.10.2023
|Fonbet Кубок России
|5
|0 : 2
|14.10.2023
|Россия - LEON-Вторая лига А
|Группа Серебро. 14-й тур
|1 : 0
|28.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|16-й тур
|2 : 1
|22.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|15-й тур
|2 : 0
|17.10.2023
|Fonbet Кубок России
|1/16 финала
|2 : 0
|17.10.2023
|Fonbet Кубок России
|5
|2 : 0
|14.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|14-й тур
|1 : 1