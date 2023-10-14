00:51 ()
Онлайн трансляции
Вторник 31 октября
Среда 01 ноября
Свернуть список

Форте - СКА-Хабаровск 01 Ноября прямая трансляция

Стадион: Форте Арена (Таганрог, Россия), вместимость: 3400
01 Ноября 2023 года в 14:00 (+03:00). Fonbet Кубок России, 1/8 финала
Главный судья: Максим Чембулатов (Кострома, Россия);
Форте
СКА-Хабаровск

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Форте - СКА-Хабаровск, которое состоится 01 Ноября 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Форте Арена (Таганрог, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Форте
Таганрог
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Главные тренеры
РоссияРоман Сергеевич Шаронов
История личных встреч
28.10.2023Россия - LEON-Вторая лига АГруппа Серебро. 16-й турФорте4 : 2
21.10.2023Россия - LEON-Вторая лига АГруппа Серебро. 15-й турФорте1 : 0
18.10.2023Fonbet Кубок России1/16 финала0 : 2Форте
18.10.2023Fonbet Кубок России50 : 2Форте
14.10.2023Россия - LEON-Вторая лига АГруппа Серебро. 14-й тур1 : 0Форте
28.10.2023Россия - Мелбет Первая лига16-й турСКА-Хабаровск2 : 1
22.10.2023Россия - Мелбет Первая лига15-й тур2 : 0СКА-Хабаровск
17.10.2023Fonbet Кубок России1/16 финалаСКА-Хабаровск2 : 0
17.10.2023Fonbet Кубок России5СКА-Хабаровск2 : 0
14.10.2023Россия - Мелбет Первая лига14-й турСКА-Хабаровск1 : 1

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close