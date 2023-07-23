Родина - Черноморец 01 Ноября прямая трансляция
Стадион: Академия Спартак имени Ф.Черенкова - поле №4 (Москва, Россия), вместимость: 2700
01 Ноября 2023 года в 15:00 (+03:00). Fonbet Кубок России, 1/8 финала
Главный судья: Георгий Карпович (Санкт-Петербург, Россия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Родина - Черноморец, которое состоится 01 Ноября 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Академия Спартак имени Ф.Черенкова - поле №4 (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Родина
Москва
Черноморец
Новороссийск
Главные тренеры
|Дмитрий Владимирович Парфёнов
|Константин Георгиевич Зырянов
История личных встреч
|23.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|2-й тур
|0 : 0
|28.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|16-й тур
|0 : 4
|23.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|15-й тур
|0 : 0
|19.10.2023
|Fonbet Кубок России
|1/16 финала
|1 : 2
|19.10.2023
|Fonbet Кубок России
|5
|1 : 2
|14.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|14-й тур
|0 : 1
|28.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|16-й тур
|2 : 2
|22.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|15-й тур
|0 : 1
|18.10.2023
|Fonbet Кубок России
|1/16 финала
|0 : 0 4 : 1
|18.10.2023
|Fonbet Кубок России
|5
|0 : 0 4 : 1
|14.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|14-й тур
|1 : 0