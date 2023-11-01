Сочи - Факел 01 Ноября прямая трансляция
Стадион: Фишт (Сочи, Россия), вместимость: 47659
01 Ноября 2023 года в 18:30 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа A
Главный судья: Евгений Кукуляк (Калуга, Россия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сочи - Факел, которое состоится 01 Ноября 2023 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа A, оно проводится на стадионе: Фишт (Сочи, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сочи
Сочи
Факел
Воронеж
Главные тренеры
|Александр Васильевич Точилин
|Сергей Абуезидович Ташуев
История личных встреч
|01.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 0
|26.07.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа A
|1 : 3
|18.03.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|20-й тур
|3 : 0
|18.02.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 4
|18.09.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 1
|04.11.2018
|ФНЛ - Первый дивизион
|20-й тур
|0 : 2
|22.07.2018
|ФНЛ - Первый дивизион
|2-й тур
|1 : 2
|04.11.2017
|ФНЛ - Первый дивизион
|21-й тур
|0 : 0
|22.07.2017
|ФНЛ - Первый дивизион
|3-й тур
|2 : 0
|29.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 0
|22.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 4
|07.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|11-й тур
|0 : 2
|04.10.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа A
|1 : 2
|01.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 0
|28.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 0
|21.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 2
|08.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|11-й тур
|0 : 0
|04.10.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа A
|1 : 1 4 : 2
|01.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 0