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Сочи - Факел 01 Ноября прямая трансляция

Стадион: Фишт (Сочи, Россия), вместимость: 47659
01 Ноября 2023 года в 18:30 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа A
Главный судья: Евгений Кукуляк (Калуга, Россия);
СочиФакел

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сочи - Факел, которое состоится 01 Ноября 2023 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа A, оно проводится на стадионе: Фишт (Сочи, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сочи
Сочи
Факел
Воронеж
Главные тренеры
РоссияАлександр Васильевич Точилин
РоссияСергей Абуезидович Ташуев
История личных встреч
01.10.2023МИР Российская Премьер-лига10-й турФакел2 : 0Сочи
26.07.2023Fonbet Кубок РоссииГруппа AФакел1 : 3Сочи
18.03.2023МИР Российская Премьер-лига20-й турФакел3 : 0Сочи
18.02.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчиФакел2 : 4Сочи
18.09.2022МИР Российская Премьер-лига10-й турСочи1 : 1Факел
04.11.2018ФНЛ - Первый дивизион20-й турСочи0 : 2Факел
22.07.2018ФНЛ - Первый дивизион2-й турФакел1 : 2Сочи
04.11.2017ФНЛ - Первый дивизион21-й турФакел0 : 0Сочи
22.07.2017ФНЛ - Первый дивизион3-й турСочи2 : 0Факел
29.10.2023МИР Российская Премьер-лига13-й тур1 : 0Сочи
22.10.2023МИР Российская Премьер-лига12-й тур1 : 4Сочи
07.10.2023МИР Российская Премьер-лига11-й турСочи0 : 2
04.10.2023Fonbet Кубок РоссииГруппа AСочи1 : 2
01.10.2023МИР Российская Премьер-лига10-й турФакел2 : 0Сочи
28.10.2023МИР Российская Премьер-лига13-й турФакел2 : 0
21.10.2023МИР Российская Премьер-лига12-й тур1 : 2Факел
08.10.2023МИР Российская Премьер-лига11-й тур0 : 0Факел
04.10.2023Fonbet Кубок РоссииГруппа AФакел1 : 1 4 : 2
01.10.2023МИР Российская Премьер-лига10-й турФакел2 : 0Сочи

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