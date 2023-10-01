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Локомотив М - Рубин 01 Ноября прямая трансляция

Стадион: РЖД Арена (Локомотив) (Москва, Россия), вместимость: 28800
01 Ноября 2023 года в 18:30 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа B
Главный судья: Вера Опейкина (Сочи, Россия);
Локомотив М
Рубин

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Локомотив М - Рубин, которое состоится 01 Ноября 2023 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа B, оно проводится на стадионе: РЖД Арена (Локомотив) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Локомотив М
Москва
Рубин
Казань
Главные тренеры
РоссияМихаил Михайлович Галактионов
РоссияРашид Маматкулович Рахимов
История личных встреч
08.08.2023Fonbet Кубок РоссииГруппа BРубин0 : 1Локомотив М
22.07.2023МИР Российская Премьер-лига1-й турЛокомотив М2 : 2Рубин
08.05.2022Россия - Премьер-Лига28-й турЛокомотив М1 : 0Рубин
16.10.2021Россия - Премьер-Лига11-й турРубин2 : 2Локомотив М
05.12.2020Россия - Премьер-Лига17-й турЛокомотив М3 : 1Рубин
11.08.2020Россия - Премьер-Лига1-й турРубин0 : 2Локомотив М
27.06.2020Россия - Премьер-Лига24-й турРубин0 : 2Локомотив М
15.07.2019Россия - Премьер-Лига1-й турЛокомотив М1 : 1Рубин
10.05.2019Россия - Премьер-Лига28-й турЛокомотив М4 : 0Рубин
06.03.2019Кубок России1/4 финала. 2-й матчРубин0 : 1Локомотив М
28.10.2023МИР Российская Премьер-лига13-й тур1 : 0Локомотив М
21.10.2023МИР Российская Премьер-лига12-й турЛокомотив М0 : 0
07.10.2023МИР Российская Премьер-лига11-й тур2 : 2Локомотив М
03.10.2023Fonbet Кубок РоссииГруппа BЛокомотив М3 : 1
30.09.2023МИР Российская Премьер-лига10-й турЛокомотив М1 : 0
27.10.2023МИР Российская Премьер-лига13-й турРубин1 : 0
21.10.2023МИР Российская Премьер-лига12-й турРубин0 : 0
08.10.2023МИР Российская Премьер-лига11-й тур0 : 1Рубин
03.10.2023Fonbet Кубок РоссииГруппа B2 : 0Рубин
30.09.2023МИР Российская Премьер-лига10-й турРубин0 : 2

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