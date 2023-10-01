Локомотив М - Рубин 01 Ноября прямая трансляция
Стадион: РЖД Арена (Локомотив) (Москва, Россия), вместимость: 28800
01 Ноября 2023 года в 18:30 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа B
Главный судья: Вера Опейкина (Сочи, Россия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Локомотив М - Рубин, которое состоится 01 Ноября 2023 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа B, оно проводится на стадионе: РЖД Арена (Локомотив) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Локомотив М
Москва
Рубин
Казань
Главные тренеры
|Михаил Михайлович Галактионов
|Рашид Маматкулович Рахимов
История личных встреч
|08.08.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа B
|0 : 1
|22.07.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 2
|08.05.2022
|Россия - Премьер-Лига
|28-й тур
|1 : 0
|16.10.2021
|Россия - Премьер-Лига
|11-й тур
|2 : 2
|05.12.2020
|Россия - Премьер-Лига
|17-й тур
|3 : 1
|11.08.2020
|Россия - Премьер-Лига
|1-й тур
|0 : 2
|27.06.2020
|Россия - Премьер-Лига
|24-й тур
|0 : 2
|15.07.2019
|Россия - Премьер-Лига
|1-й тур
|1 : 1
|10.05.2019
|Россия - Премьер-Лига
|28-й тур
|4 : 0
|06.03.2019
|Кубок России
|1/4 финала. 2-й матч
|0 : 1
|28.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 0
|21.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 0
|07.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 2
|03.10.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа B
|3 : 1
|30.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 0
|27.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 0
|21.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 0
|08.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|11-й тур
|0 : 1
|03.10.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа B
|2 : 0
|30.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 2