Химки - Динамо-Владивосток 01 Ноября прямая трансляция
Стадион: Арена Химки (Химки, Россия), вместимость: 18636
01 Ноября 2023 года в 16:00 (+03:00). Fonbet Кубок России, 1/8 финала
Главный судья: Роман Сафьян (Москва, Россия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Химки - Динамо-Владивосток, которое состоится 01 Ноября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Арена Химки (Химки, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Химки
Химки
Динамо-Владивосток
Владивосток
Главные тренеры
|Андрей Викторович Талалаев
|Михаил Валерьевич Сальников
История личных встреч
|28.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|16-й тур
|1 : 0
|22.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|15-й тур
|2 : 2
|18.10.2023
|Fonbet Кубок России
|1/16 финала
|1 : 0
|18.10.2023
|Fonbet Кубок России
|5
|1 : 0
|14.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|14-й тур
|1 : 0
|29.10.2023
|Россия - LEON-Вторая лига Б
|Группа 3. 15-й тур
|3 : 1
|21.10.2023
|Россия - LEON-Вторая лига Б
|Группа 3. 14-й тур
|2 : 1
|18.10.2023
|Fonbet Кубок России
|1/16 финала
|1 : 0
|18.10.2023
|Fonbet Кубок России
|5
|1 : 0
|14.10.2023
|Россия - LEON-Вторая лига Б
|Группа 3. 13-й тур
|1 : 2