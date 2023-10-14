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Химки - Динамо-Владивосток 01 Ноября прямая трансляция

Стадион: Арена Химки (Химки, Россия), вместимость: 18636
01 Ноября 2023 года в 16:00 (+03:00). Fonbet Кубок России, 1/8 финала
Главный судья: Роман Сафьян (Москва, Россия);
Химки
Динамо-Владивосток

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Химки - Динамо-Владивосток, которое состоится 01 Ноября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Арена Химки (Химки, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Химки
Химки
Динамо-Владивосток
Владивосток
Главные тренеры
РоссияАндрей Викторович Талалаев
РоссияМихаил Валерьевич Сальников
История личных встреч
28.10.2023Россия - Мелбет Первая лига16-й турХимки1 : 0
22.10.2023Россия - Мелбет Первая лига15-й тур2 : 2Химки
18.10.2023Fonbet Кубок России1/16 финалаХимки1 : 0
18.10.2023Fonbet Кубок России5Химки1 : 0
14.10.2023Россия - Мелбет Первая лига14-й турХимки1 : 0
29.10.2023Россия - LEON-Вторая лига БГруппа 3. 15-й тур3 : 1Динамо-Владивосток
21.10.2023Россия - LEON-Вторая лига БГруппа 3. 14-й турДинамо-Владивосток2 : 1
18.10.2023Fonbet Кубок России1/16 финалаДинамо-Владивосток1 : 0
18.10.2023Fonbet Кубок России5Динамо-Владивосток1 : 0
14.10.2023Россия - LEON-Вторая лига БГруппа 3. 13-й турДинамо-Владивосток1 : 2

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