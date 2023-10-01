Спартак М - Краснодар 01 Ноября прямая трансляция
Стадион: Открытие Банк Арена (Москва, Россия), вместимость: 45360
01 Ноября 2023 года в 20:45 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа D
Главный судья: Евгений Буланов (Саранск, Россия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спартак М - Краснодар, которое состоится 01 Ноября 2023 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа D, оно проводится на стадионе: Открытие Банк Арена (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Спартак М
Москва
Краснодар
Краснодар
Главные тренеры
|Гильермо Абаскаль
|Владимир Ивич
История личных встреч
|02.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 0
|27.07.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа D
|1 : 2
|24.04.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|24-й тур
|4 : 3
|06.02.2023
|Winline Зимний Кубок РПЛ
|2-й тур
|0 : 4
|23.07.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 4
|13.03.2022
|Россия - Премьер-Лига
|21-й тур
|1 : 2
|20.11.2021
|Россия - Премьер-Лига
|15-й тур
|2 : 1
|07.03.2021
|Россия - Премьер-Лига
|21-й тур
|6 : 1
|24.10.2020
|Россия - Премьер-Лига
|12-й тур
|1 : 3
|09.03.2020
|Россия - Премьер-Лига
|21-й тур
|0 : 1
|28.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 0
|22.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 0
|08.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 2
|04.10.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа D
|3 : 0
|01.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|10-й тур
|4 : 0
|29.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 0
|21.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 2
|07.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|11-й тур
|3 : 2
|04.10.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа D
|3 : 0
|30.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 2