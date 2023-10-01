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Спартак М - Краснодар 01 Ноября прямая трансляция

Стадион: Открытие Банк Арена (Москва, Россия), вместимость: 45360
01 Ноября 2023 года в 20:45 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа D
Главный судья: Евгений Буланов (Саранск, Россия);
Спартак МКраснодар

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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спартак М - Краснодар, которое состоится 01 Ноября 2023 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа D, оно проводится на стадионе: Открытие Банк Арена (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спартак М
Москва
Краснодар
Краснодар
Главные тренеры
ИспанияГильермо Абаскаль
СербияВладимир Ивич
История личных встреч
02.09.2023МИР Российская Премьер-лига7-й турКраснодар2 : 0Спартак М
27.07.2023Fonbet Кубок РоссииГруппа DКраснодар1 : 2Спартак М
24.04.2023МИР Российская Премьер-лига24-й турСпартак М4 : 3Краснодар
06.02.2023Winline Зимний Кубок РПЛ2-й турКраснодар0 : 4Спартак М
23.07.2022МИР Российская Премьер-лига2-й турКраснодар1 : 4Спартак М
13.03.2022Россия - Премьер-Лига21-й турСпартак М1 : 2Краснодар
20.11.2021Россия - Премьер-Лига15-й турКраснодар2 : 1Спартак М
07.03.2021Россия - Премьер-Лига21-й турСпартак М6 : 1Краснодар
24.10.2020Россия - Премьер-Лига12-й турКраснодар1 : 3Спартак М
09.03.2020Россия - Премьер-Лига21-й турСпартак М0 : 1Краснодар
28.10.2023МИР Российская Премьер-лига13-й тур2 : 0Спартак М
22.10.2023МИР Российская Премьер-лига12-й турСпартак М2 : 0
08.10.2023МИР Российская Премьер-лига11-й турСпартак М2 : 2
04.10.2023Fonbet Кубок РоссииГруппа D3 : 0Спартак М
01.10.2023МИР Российская Премьер-лига10-й тур4 : 0Спартак М
29.10.2023МИР Российская Премьер-лига13-й тур1 : 0Краснодар
21.10.2023МИР Российская Премьер-лига12-й тур2 : 2Краснодар
07.10.2023МИР Российская Премьер-лига11-й турКраснодар3 : 2
04.10.2023Fonbet Кубок РоссииГруппа DКраснодар3 : 0
30.09.2023МИР Российская Премьер-лига10-й тур0 : 2Краснодар

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