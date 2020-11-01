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Дженоа - Реджана 01 Ноября прямая трансляция

01 Ноября 2023 года в 17:00 (+03:00). Кубок Италии, 1/16 финала
Дженоа
Реджана

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дженоа - Реджана, которое состоится 01 Ноября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1/16 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Дженоа
Генуя
Реджана
Реджо-Эмилия
Главные тренеры
Италия Альберто Джилардино
История личных встреч
27.10.2023 Италия - Серия А 10-й тур Дженоа1 : 0
22.10.2023 Италия - Серия А 9-й тур 2 : 0Дженоа
07.10.2023 Италия - Серия А 8-й тур Дженоа0 : 1
01.10.2023 Италия - Серия А 7-й тур 2 : 2Дженоа
28.09.2023 Италия - Серия А 6-й тур Дженоа4 : 1
28.10.2023 Италия - Серия B Серия В. 11-й тур 0 : 3Реджана
22.10.2023 Италия - Серия B Серия В. 10-й тур Реджана1 : 0
07.10.2023 Италия - Серия B Серия В. 9-й тур Реджана1 : 1
30.09.2023 Италия - Серия B Серия В. 8-й тур 3 : 0Реджана
26.09.2023 Италия - Серия B Серия В. 7-й тур Реджана0 : 0

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