Дженоа - Реджана 01 Ноября прямая трансляция
01 Ноября 2023 года в 17:00 (+03:00). Кубок Италии, 1/16 финала
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дженоа - Реджана, которое состоится 01 Ноября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1/16 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Дженоа
Генуя
Реджана
Реджо-Эмилия
Главные тренеры
|Альберто Джилардино
История личных встреч
|27.10.2023
|Италия - Серия А
|10-й тур
|1 : 0
|22.10.2023
|Италия - Серия А
|9-й тур
|2 : 0
|07.10.2023
|Италия - Серия А
|8-й тур
|0 : 1
|01.10.2023
|Италия - Серия А
|7-й тур
|2 : 2
|28.09.2023
|Италия - Серия А
|6-й тур
|4 : 1
|28.10.2023
|Италия - Серия B
|Серия В. 11-й тур
|0 : 3
|22.10.2023
|Италия - Серия B
|Серия В. 10-й тур
|1 : 0
|07.10.2023
|Италия - Серия B
|Серия В. 9-й тур
|1 : 1
|30.09.2023
|Италия - Серия B
|Серия В. 8-й тур
|3 : 0
|26.09.2023
|Италия - Серия B
|Серия В. 7-й тур
|0 : 0