Удинезе - Кальяри 01 Ноября прямая трансляция
01 Ноября 2023 года в 23:00 (+03:00). Кубок Италии, 1/16 финала
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Удинезе - Кальяри, которое состоится 01 Ноября 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1/16 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Удинезе
Удине
Кальяри
Кальяри
Главные тренеры
|Клаудио Раньери
|Клаудио Раньери
|Андреа Соттиль
История личных встреч
|17.09.2023
|Италия - Серия А
|4-й тур
|0 : 0
|03.04.2022
|Италия - Серия А
|31-й тур
|5 : 1
|18.12.2021
|Италия - Серия А
|18-й тур
|0 : 4
|21.04.2021
|Италия - Серия А
|32-й тур
|0 : 1
|20.12.2020
|Италия - Серия А
|13-й тур
|1 : 1
|26.07.2020
|Италия - Серия А
|36-й тур
|0 : 1
|21.12.2019
|Италия - Серия А
|17-й тур
|2 : 1
|26.05.2019
|Италия - Серия А
|38-й тур
|1 : 2
|29.12.2018
|Италия - Серия А
|19-й тур
|2 : 0
|14.04.2018
|Италия - Серия А
|32-й тур
|2 : 1
|29.10.2023
|Италия - Серия А
|10-й тур
|1 : 1
|23.10.2023
|Италия - Серия А
|9-й тур
|1 : 1
|06.10.2023
|Италия - Серия А
|8-й тур
|0 : 0
|01.10.2023
|Италия - Серия А
|7-й тур
|2 : 2
|27.09.2023
|Италия - Серия А
|6-й тур
|4 : 1
|29.10.2023
|Италия - Серия А
|10-й тур
|4 : 3
|22.10.2023
|Италия - Серия А
|9-й тур
|2 : 2
|08.10.2023
|Италия - Серия А
|8-й тур
|1 : 4
|02.10.2023
|Италия - Серия А
|7-й тур
|3 : 0
|27.09.2023
|Италия - Серия А
|6-й тур
|1 : 3