00:52 ()
Онлайн трансляции
Вторник 31 октября
Среда 01 ноября
Свернуть список

Удинезе - Кальяри 01 Ноября прямая трансляция

01 Ноября 2023 года в 23:00 (+03:00). Кубок Италии, 1/16 финала
Удинезе
Кальяри

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Удинезе - Кальяри, которое состоится 01 Ноября 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1/16 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Удинезе
Удине
Кальяри
Кальяри
Главные тренеры
Италия Клаудио Раньери
Италия Клаудио Раньери
Италия Андреа Соттиль
История личных встреч
17.09.2023 Италия - Серия А 4-й тур Кальяри0 : 0Удинезе
03.04.2022 Италия - Серия А 31-й тур Удинезе5 : 1Кальяри
18.12.2021 Италия - Серия А 18-й тур Кальяри0 : 4Удинезе
21.04.2021 Италия - Серия А 32-й тур Удинезе0 : 1Кальяри
20.12.2020 Италия - Серия А 13-й тур Кальяри1 : 1Удинезе
26.07.2020 Италия - Серия А 36-й тур Кальяри0 : 1Удинезе
21.12.2019 Италия - Серия А 17-й тур Удинезе2 : 1Кальяри
26.05.2019 Италия - Серия А 38-й тур Кальяри1 : 2Удинезе
29.12.2018 Италия - Серия А 19-й тур Удинезе2 : 0Кальяри
14.04.2018 Италия - Серия А 32-й тур Кальяри2 : 1Удинезе
29.10.2023 Италия - Серия А 10-й тур 1 : 1Удинезе
23.10.2023 Италия - Серия А 9-й тур Удинезе1 : 1
06.10.2023 Италия - Серия А 8-й тур 0 : 0Удинезе
01.10.2023 Италия - Серия А 7-й тур Удинезе2 : 2
27.09.2023 Италия - Серия А 6-й тур 4 : 1Удинезе
29.10.2023 Италия - Серия А 10-й тур Кальяри4 : 3
22.10.2023 Италия - Серия А 9-й тур 2 : 2Кальяри
08.10.2023 Италия - Серия А 8-й тур Кальяри1 : 4
02.10.2023 Италия - Серия А 7-й тур 3 : 0Кальяри
27.09.2023 Италия - Серия А 6-й тур Кальяри1 : 3

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close