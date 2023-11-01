Лечче - Парма 01 Ноября прямая трансляция
01 Ноября 2023 года в 20:00 (+03:00). Кубок Италии, 1/16 финала
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лечче - Парма, которое состоится 01 Ноября 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1/16 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лечче
Лечче
Парма
Парма
История личных встреч
|19.03.2022
|Италия - Серия B
|Серия B. 31-й тур
|0 : 0
|07.11.2021
|Италия - Серия B
|Серия B. 12-й тур
|4 : 0
|15.08.2021
|Кубок Италии
|1-й раунд
|1 : 3
|02.08.2020
|Италия - Серия А
|38-й тур
|3 : 4
|13.01.2020
|Италия - Серия А
|19-й тур
|2 : 0
|29.04.2012
|Италия - Серия А
|35-й тур
|1 : 2
|18.12.2011
|Италия - Серия А
|16-й тур
|3 : 3
|02.02.2011
|Италия - Серия А
|23-й тур
|0 : 1
|22.09.2010
|Италия - Серия А
|4-й тур
|1 : 1
|28.10.2023
|Италия - Серия А
|10-й тур
|0 : 1
|23.10.2023
|Италия - Серия А
|9-й тур
|1 : 1
|06.10.2023
|Италия - Серия А
|8-й тур
|1 : 1
|30.09.2023
|Италия - Серия А
|7-й тур
|0 : 4
|26.09.2023
|Италия - Серия А
|6-й тур
|1 : 0
|28.10.2023
|Италия - Серия B
|Серия В. 11-й тур
|1 : 3
|20.10.2023
|Италия - Серия B
|Серия В. 10-й тур
|2 : 1
|07.10.2023
|Италия - Серия B
|Серия В. 9-й тур
|3 : 2
|01.10.2023
|Италия - Серия B
|Серия В. 8-й тур
|1 : 2
|27.09.2023
|Италия - Серия B
|Серия В. 7-й тур
|2 : 1