00:52 ()
Онлайн трансляции
Вторник 31 октября
Среда 01 ноября
Свернуть список

Лечче - Парма 01 Ноября прямая трансляция

01 Ноября 2023 года в 20:00 (+03:00). Кубок Италии, 1/16 финала
Лечче
Парма

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лечче - Парма, которое состоится 01 Ноября 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1/16 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лечче
Лечче
Парма
Парма
История личных встреч
19.03.2022 Италия - Серия B Серия B. 31-й тур Парма0 : 0Лечче
07.11.2021 Италия - Серия B Серия B. 12-й тур Лечче4 : 0Парма
15.08.2021 Кубок Италии 1-й раунд Парма1 : 3Лечче
02.08.2020 Италия - Серия А 38-й тур Лечче3 : 4Парма
13.01.2020 Италия - Серия А 19-й тур Парма2 : 0Лечче
29.04.2012 Италия - Серия А 35-й тур Лечче1 : 2Парма
18.12.2011 Италия - Серия А 16-й тур Парма3 : 3Лечче
02.02.2011 Италия - Серия А 23-й тур Парма0 : 1Лечче
22.09.2010 Италия - Серия А 4-й тур Лечче1 : 1Парма
28.10.2023 Италия - Серия А 10-й тур Лечче0 : 1
23.10.2023 Италия - Серия А 9-й тур 1 : 1Лечче
06.10.2023 Италия - Серия А 8-й тур Лечче1 : 1
30.09.2023 Италия - Серия А 7-й тур Лечче0 : 4
26.09.2023 Италия - Серия А 6-й тур 1 : 0Лечче
28.10.2023 Италия - Серия B Серия В. 11-й тур 1 : 3Парма
20.10.2023 Италия - Серия B Серия В. 10-й тур Парма2 : 1
07.10.2023 Италия - Серия B Серия В. 9-й тур 3 : 2Парма
01.10.2023 Италия - Серия B Серия В. 8-й тур 1 : 2Парма
27.09.2023 Италия - Серия B Серия В. 7-й тур Парма2 : 1

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close