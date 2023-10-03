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Кинтанар - Севилья 01 Ноября прямая трансляция

01 Ноября 2023 года в 17:30 (+03:00). Кубок Испании, 1-й раунд
Кинтанар
Севилья

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кинтанар - Севилья, которое состоится 01 Ноября 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Испании, 1-й раунд, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кинтанар
Севилья
Севилья
История личных встреч
28.10.2023 Испания - Примера 11-й тур 2 : 2Севилья
24.10.2023 Лига чемпионов Группа B. 3-й тур Севилья1 : 2
21.10.2023 Испания - Примера 10-й тур Севилья1 : 1
07.10.2023 Испания - Примера 9-й тур Севилья2 : 2
03.10.2023 Лига чемпионов Группа B. 2-й тур 2 : 2Севилья

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