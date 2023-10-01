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Буньоль - Реал Сосьедад 01 Ноября прямая трансляция

01 Ноября 2023 года в 20:30 (+03:00). Кубок Испании, 1-й раунд
Буньоль
Реал Сосьедад

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Буньоль - Реал Сосьедад, которое состоится 01 Ноября 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Испании, 1-й раунд, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Буньоль
Валенсия
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
История личных встреч
16.12.2020 Кубок Испании 1-й раунд Буньоль1 : 2
29.10.2023 Испания - Примера 11-й тур 2 : 2Реал Сосьедад
24.10.2023 Лига чемпионов Группа D. 3-й тур 0 : 1Реал Сосьедад
21.10.2023 Испания - Примера 10-й тур Реал Сосьедад1 : 0
08.10.2023 Испания - Примера 9-й тур 2 : 1Реал Сосьедад
03.10.2023 Лига чемпионов Группа D. 2-й тур 0 : 2Реал Сосьедад

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