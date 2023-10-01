Буньоль - Реал Сосьедад 01 Ноября прямая трансляция
01 Ноября 2023 года в 20:30 (+03:00). Кубок Испании, 1-й раунд
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Буньоль - Реал Сосьедад, которое состоится 01 Ноября 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Испании, 1-й раунд, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Буньоль
Валенсия
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
История личных встреч
|16.12.2020
|Кубок Испании
|1-й раунд
|1 : 2
|29.10.2023
|Испания - Примера
|11-й тур
|2 : 2
|24.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа D. 3-й тур
|0 : 1
|21.10.2023
|Испания - Примера
|10-й тур
|1 : 0
|08.10.2023
|Испания - Примера
|9-й тур
|2 : 1
|03.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа D. 2-й тур
|0 : 2